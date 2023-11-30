DAC7: nieuwe richtlijn voor platforms

Wat is er aan de hand?

DAC7 is een wijziging van een Europese richtlijn waardoor (online) platforms verplicht gegevens moeten delen met de Belastingdienst. Denk aan platforms als Marktplaats, Uber, AirBNB of Vinted. Doel is meer zicht te krijgen op de grensoverschrijdende transacties. Om te voorkomen dat iemand in een ander Europees land omzet haalt en hier geen belasting over betaalt.

Wat betekent DAC voor jou?

Het kan als volgt werken. Je krijgt een melding in je account van bijvoorbeeld Marktplaats, Uber, AirBNB, of Vinted dat ze je gegevens doorgegeven hebben aan de Belastingdienst. Een veelgestelde vraag daarna is: ‘Moet ik nu belasting betalen over de opbrengst van de spullen die verkocht hebt of marktplaats?’. Of over de opbrengst van de verhuur van je woning? Soms is het antwoord nee hoor, maar soms ook ja, dat moet. Dit hangt af van je situatie.

De volgende vraag is vaak waarom? Dat komt door regels in Europa. We hebben de veelgestelde vragen over de nieuwe regels op een rij gezet. Hierin lees je wanneer je je opbrengst moet opgeven in je aangifte. En welke gegevens een platform mag opvragen en wat als je dat niet wilt? Staat je vraag er niet bij? Laat het dan gerust weten via de duimpjes onderaan de pagina.

De Belastingdienst en DAC7

Wat mag en moet een platform doen met jouw gegevens?

Het platform heeft door de richtlijn rechten en plichten gekregen. Wat mogen ze vragen of doen en wat niet?