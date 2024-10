In het overzicht hieronder staat per item een uitleg hoe je de gegevens kunt vinden. Wil je meer informatie over bezwaar maken of over wat het werkelijke rendement is? Kijk dan bij de veelgestelde vragen over box 3. Daar vind je ook meer informatie over hoe je het werkelijke rendement berekent.

Let op!

De informatie is op basis van de uitspraak van de rechter en de verwachtingen van verschillende experts. Maar de overheid heeft nog niet bekend gemaakt wat zij precies onder het werkelijke rendement verstaan. We geven daarom geen garantie dat onderstaande informatie het definitieve werkelijke rendement is. De informatie passen we aan zodra de overheid of Belastingdienst meer bekend maakt.

Betaal- en spaarrekeningen

Het werkelijke rendement is de rente die je ontvangt in het kalenderjaar. De kosten voor je betaal- of spaarrekening mag je niet aftrekken.

Je vindt de ontvangen rente op je afschriften of op de jaaropgave van het betreffende jaar. Bij sommige banken vind je de rente op 31 december en bij anderen op 1 januari.