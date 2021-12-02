icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

De optimale verdeling tussen partners in de belastingaangifte

Partners mogen bij bepaalde inkomsten, aftrekposten en het vermogen zelf bepalen wie wélk deel daarvan aangeeft in de aangifte. Er zijn geen regels om zelf te bepalen welke verdeling het voordeligst is. Wat het beste is, hangt van je persoonlijke situatie af. Maar met deze tips wordt het wel makkelijker.
Carola van Dorp

Carola van Dorp   Expert belastingaangifteBijgewerkt op:31 december 2025

belasting-optimale-verdeling-1200x800px

Tips verdeling

In dit artikel geven we tips over de optimale verdeling. De optimale verdeling vind je vrij gemakkelijk in de belastingaangifte. Antwoord daarvoor in de rubriek ‘partner’ altijd ‘ja’ op de vraag ‘Wilt u samen aangifte doen?’ Dan helpt de Belastingdienst je namelijk een handje tijdens het invullen van de aangifte. Er verschijnt dan een rekenhulp in de rubriek ‘verdelen’ die direct na het invullen van de gekozen verdeling aangeeft hoeveel belasting je bij die verdeling samen betaalt. Als je ‘nee’ antwoordt, loop je die rekenhulp mis.

Automatische verdeling

In de aangifte van 2025 geeft de Belastingdienst vaak al een voorstel voor de verdeling. Maar in bepaalde situaties moet je het nog steeds zelf doen.

Optimale verdeling belastingaangifte

Als je aan het eind van de aangifte in het scherm 'verdelen' terechtkomt, kun je met posten schuiven. Bij elke aanpassing zie je meteen of de belasting daardoor afneemt.

Op de bovenste regel van het scherm staat steeds hoeveel belasting je samen in totaal moet betalen of terugkrijgt. Je mag elke post ook gedeeltelijk aan de een en gedeeltelijk aan de ander toedelen. Bijvoorbeeld bij €100 de een en €800 bij de ander. Het komt regelmatig voor dat juist een 'gekke' ongelijke verdeling het gunstigst uitpakt.

Schuiven heeft niet bij alle posten hetzelfde effect. Kijk dus per regel wat er gebeurt.

Benieuwd naar dit artikel?

Word lid van Geld & Recht. Voor €8,00 per maand krijg je toegang tot financiële artikelen én juridisch advies.

Word lid

Heb je al het juiste lidmaatschap? Log dan in

Artikelen binnen Zelf aangifte doen