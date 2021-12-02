Carola van Dorp Expert belastingaangifteBijgewerkt op:31 december 2025
In dit artikel geven we tips over de optimale verdeling. De optimale verdeling vind je vrij gemakkelijk in de belastingaangifte. Antwoord daarvoor in de rubriek ‘partner’ altijd ‘ja’ op de vraag ‘Wilt u samen aangifte doen?’ Dan helpt de Belastingdienst je namelijk een handje tijdens het invullen van de aangifte. Er verschijnt dan een rekenhulp in de rubriek ‘verdelen’ die direct na het invullen van de gekozen verdeling aangeeft hoeveel belasting je bij die verdeling samen betaalt. Als je ‘nee’ antwoordt, loop je die rekenhulp mis.
In de aangifte van 2025 geeft de Belastingdienst vaak al een voorstel voor de verdeling. Maar in bepaalde situaties moet je het nog steeds zelf doen.
Als je aan het eind van de aangifte in het scherm 'verdelen' terechtkomt, kun je met posten schuiven. Bij elke aanpassing zie je meteen of de belasting daardoor afneemt.
Op de bovenste regel van het scherm staat steeds hoeveel belasting je samen in totaal moet betalen of terugkrijgt. Je mag elke post ook gedeeltelijk aan de een en gedeeltelijk aan de ander toedelen. Bijvoorbeeld bij €100 de een en €800 bij de ander. Het komt regelmatig voor dat juist een 'gekke' ongelijke verdeling het gunstigst uitpakt.
Schuiven heeft niet bij alle posten hetzelfde effect. Kijk dus per regel wat er gebeurt.