Tips verdeling

In dit artikel geven we tips over de optimale verdeling. De optimale verdeling vind je vrij gemakkelijk in de belastingaangifte. Antwoord daarvoor in de rubriek ‘partner’ altijd ‘ja’ op de vraag ‘Wilt u samen aangifte doen?’ Dan helpt de Belastingdienst je namelijk een handje tijdens het invullen van de aangifte. Er verschijnt dan een rekenhulp in de rubriek ‘verdelen’ die direct na het invullen van de gekozen verdeling aangeeft hoeveel belasting je bij die verdeling samen betaalt. Als je ‘nee’ antwoordt, loop je die rekenhulp mis.

Automatische verdeling

In de aangifte van 2025 geeft de Belastingdienst vaak al een voorstel voor de verdeling. Maar in bepaalde situaties moet je het nog steeds zelf doen.