Als je net gaat samenwonen of in het huwelijksbootje stapt denk je niet aan uit elkaar gaan of overlijden. Maar op die momenten ontstaan de grootste ruzies over wat van wie is. Daarom is het belangrijk om afspraken te maken over wat van wie is als alles goed gaat. Dit maakt een toch al emotionele tijd als je gaat scheiden of 1 van jullie er niet meer is makkelijker.