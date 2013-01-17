Fiscaal partner? Zo werkt het!

Wanneer ben je fiscaal partner?

Voldoe je aan de voorwaarden in de wet? Dan ben je automatisch fiscaal partners. Voor de Belastingdienst maakt het niet uit of je een liefdesrelatie hebt. Ook bijvoorbeeld een ouder en kind (van 27 jaar en ouder) of 2 broers kunnen fiscaal partners zijn. Je bent fiscaal partners als:

je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, zelfs als je niet samenwoont.

hebt, zelfs als je niet samenwoont. je ongetrouwd samenwoont en voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Voorwaarden ongehuwd samenwonenden

Onderstaande voorwaarden gelden voor iedereen die op hetzelfde adres ingeschreven staat, maar niet getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft.

Gevolgen fiscaal partners

Fiscaal partner zijn heeft alleen gevolgen voor je belastingaangifte. Zo mag je bepaalde inkomsten en aftrekposten naar keuze verdelen. Hierdoor is het slim om samen aangifte te doen.

Fiscaal partnerschap levert soms een jaarlijkse belastingbesparing op van meer dan €1000. Al kan het ook zijn dat je juist ruim €1000 méér belasting betaalt doordat je elkaars fiscale partner wordt. Door slim om te gaan met de verdeling van de gezamenlijke posten en de optimale verdeling te vinden, kun je belasting besparen.

Lees meer over:

Tips om de optimale verdeling te vinden

Fiscaal partner worden

Ben je niet getrouwd, maar woon je wel samen op hetzelfde adres? Dan kun je soms bewust kiezen of je partner ook je ‘fiscale partner’ wordt. Bijvoorbeeld door je partner op te nemen in je pensioenregeling. Of juist nog even niet. Na aanmelding van je partner voor een partnerpensioen, ben je voortaan sowieso elkaars fiscale partner. Staar je niet blind op de fiscale gevolgen. Aanmelding voor partnerpensioen heeft natuurlijk ook belangrijke gevolgen voor het pensioen zelf.

Fiscaal partner: de voordelen

Het fiscaal partnerschap biedt verschillende voordelen:

Aftrekposten kunnen meer opleveren als je ze opgeeft bij de ander.

Je krijgt soms meer of hogere heffingskorting(en) als je samen aangifte doet.

Je hebt een hogere vrijstelling voor het gezamenlijke vermogen.

Partners kunnen profiteren van de aanslaggrens.

Lees meer over:

Voordelen van fiscaal partnerschap

Fiscaal partner: de nadelen

Daarnaast kleven er ook nadelen aan fiscaal partnerschap:

Lees meer over:

Nadelen van fiscaal partnerschap

Deel van het jaar partners

Heb je maar een deel van het jaar een fiscale partner? Dan mag je vaak kiezen of je tóch het hele jaar fiscale partners wil zijn. Het hangt van veel omstandigheden af of dat slim is.

Een van die omstandigheden zijn de drempels van de aftrekposten. Deze zijn lager, omdat ze alleen op jouw inkomen berekend worden. Maar je mag ook alleen de bedragen invullen die je zelf betaald hebt. Bij een laag inkomen en veel zorgkosten, kun je ze sneller aftrekken.

Lees meer over:

Voor- en nadelen van het fiscaal partnerschap

Proefberekening maken

Wil je weten wat gunstiger is? Vul dan het oefenprogramma van de Belastingdienst in. Kies bij 'formulier' voor 'IH2025'. 1 keer met de keuze voor fiscale partners en 1 keer nee bij de vraag of je als fiscale partners aangifte wilt doen. Door beide proefberekeningen uit te printen of op te slaan kun je makkelijk vergelijken hoe je samen het minste belasting betaalt. Probeer het scherm 'verdelen' uit. Zo zie je of je belasting bespaart als je de verdeling verandert. Met dit oefenprogramma hoef je niet in te loggen met je DigiD. Je kunt zelfs een anoniem burgerservicenummer gebruiken. Maak deze aan op testnummers.nl.

Apart aangifte doen bij fiscaal partnerschap

Als je samen aangifte moet doen, hoeft dit niet in 1 aangifte te zijn. Je kunt er ook voor kiezen om allebei apart aangifte te doen. Dit doe je door 'nee' te antwoorden op de vraag of je samen aangifte wilt doen.

In dat geval vul je je eigen gegevens in, maar je moet wel overleggen hoe je de aangifte invult. Soms vraagt het programma hoeveel inkomen je partner had. Dit geldt alleen als je posten hebt die je mag verdelen tussen partners. Denk hierbij aan hypotheekrenteaftrek, giften, zorgkosten of vermogen. Zelfs als jij alle kosten betaald hebt. Deze posten moeten jullie namelijk allebei invullen en ervoor zorgen dat jullie samen 100% aangeven.

Geen gegevens van partner

Lukt samen aangifte doen niet? Bijvoorbeeld omdat partners elkaar geen inzage willen of kunnen geven in de gegevens. Doe dan wel aangifte als fiscaal partners. Beantwoord vervolgens 'nee' op de vraag of je samen aangifte wilt doen. Als het programma vervolgens om gegevens van je partner vraagt vul je €0 in. Verzend je aangifte op die manier naar de Belastingdienst. Stuur daarna een brief naar de Belastingdienst waarin je uitlegt waarom dit zo gedaan hebt. Je kunt in deze brief ook gelijk verzoeken om jouw gegevens ook niet te delen met je (ex)partner.

Lees meer over:

Scheiden en de belastingaangifte

Scheiden en een koopwoning in je aangifte verwerken.

Einde fiscaal partnerschap

Als je eenmaal fiscaal partners bent, kun je het jaar erna geen andere keuze maken. Je blijft elkaars fiscale partner totdat je niet meer aan de voorwaarden voldoet.

Gehuwden/geregistreerd partnerschap

Het fiscaal partnerschap eindigt als:

De echtscheiding of scheiding van tafel en bed is aangevraagd én

is aangevraagd én Jullie niet meer op hetzelfde adres ingeschreven staan.

Aan beide voorwaarden moet je voldoen. Anders blijf je fiscaal partner.

Ongehuwd samenwonend

Het fiscaal partnerschap eindigt als je niet meer op hetzelfde adres ingeschreven bent. Zelfs als het notarieel samenlevingscontract verbreekt, maar op hetzelfde adres blijft wonen, blijf je fiscaal partners.