Carola van Dorp Expert Geld & VerzekeringBijgewerkt op:26 mei 2026
Een samenlevingscontract helpt als de relatie stukloopt. Iets waar je aan het begin van een relatie liever niet aan denkt. Maar zo’n 40% van de relaties strandt en dan moet je de spullen verdelen. Als er geen afspraken op papier staan, moeten jullie er samen uitkomen. Best een opgave als er zoveel emoties in het spel zijn. Ook kun je soms dingen regelen voor als 1 van jullie overlijdt. Maar dan is een notariële samenlevingsovereenkomst verplicht.
Als alles goed is tussen jullie is het makkelijker om eerlijke afspraken te maken. Belangrijk is wel dat jullie tijdens de relatie deze afspraken ook naleven.
Situaties veranderen. Denk aan verhuizen, kinderen krijgen of veranderingen in het inkomen. Hierop moet je ook de afspraken aanpassen. Haal daarom eens in de 2 jaar je (notarieel) samenlevingscontract uit de kast. Bekijk of jullie nog achter de gemaakte afspraken staan.
Doorloop het stappenplan om zeker te weten dat je ons samenlevingscontract kunt gebruiken. We geven aan in welke situatie het geschikt is. En wanneer je beter naar de notaris kunt gaan.
Wil of kun je ons contract niet gebruiken? En ga je naar de notaris? Gebruik dan dit stappenplan en de voorbeeldovereenkomst met toelichting om je voor te bereiden op het gesprek met de notaris. Veel van de punten staan ook in een standaardcontract van de notaris. Bespreek ook alvast samen wat jullie willen.
Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap? Dan kun je onze voorbeeld overeenkomst niet gebruiken. Deze is alleen bedoeld als je samenwoont en niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap hebt. Ben je gehuwd of geregistreerd, maak dan een afspraak via de notaris. Dit zijn huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.
Klussen en verbouwen in je nieuwe huis? Je kunt ervoor kiezen om dit uit te besteden aan bijvoorbeeld een schilder of aannemer. Lees onze tips om een goede vakman te vinden en om de kosten in de gaten te houden.