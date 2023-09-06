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Samenlevingscontract

Als je gaat samenwonen is het verstandig om (financiële) afspraken te maken. Deze leg je vast in een (notarieel) samenlevingscontract. Bereid je voor met ons stappenplan. Dan weet je of een onderlinge overeenkomst past bij jullie situatie en je kunt ons voorbeeld samenlevingscontract gebruiken. Zo voorkom je ruzie over geld als je uit elkaar gaat.
Carola van Dorp

Carola van Dorp   Expert Geld & VerzekeringBijgewerkt op:26 mei 2026

Jong stel tappenplan samenlevingsovereenkomst

Waarom een samenlevingscontract?

Een samenlevingscontract helpt als de relatie stukloopt. Iets waar je aan het begin van een relatie liever niet aan denkt. Maar zo’n 40% van de relaties strandt en dan moet je de spullen verdelen. Als er geen afspraken op papier staan, moeten jullie er samen uitkomen. Best een opgave als er zoveel emoties in het spel zijn. Ook kun je soms dingen regelen voor als 1 van jullie overlijdt. Maar dan is een notariële samenlevingsovereenkomst verplicht.

Als alles goed is tussen jullie is het makkelijker om eerlijke afspraken te maken. Belangrijk is wel dat jullie tijdens de relatie deze afspraken ook naleven.

Situaties veranderen. Denk aan verhuizen, kinderen krijgen of veranderingen in het inkomen. Hierop moet je ook de afspraken aanpassen. Haal daarom eens in de 2 jaar je (notarieel) samenlevingscontract uit de kast. Bekijk of jullie nog achter de gemaakte afspraken staan.

Stappenplan samenlevingscontract

Doorloop het stappenplan om zeker te weten dat je ons samenlevingscontract kunt gebruiken. We geven aan in welke situatie het geschikt is. En wanneer je beter naar de notaris kunt gaan.

Wil of kun je ons contract niet gebruiken? En ga je naar de notaris? Gebruik dan dit stappenplan en de voorbeeldovereenkomst met toelichting om je voor te bereiden op het gesprek met de notaris. Veel van de punten staan ook in een standaardcontract van de notaris. Bespreek ook alvast samen wat jullie willen.

Stap 1 Huwelijk of geregistreerd partnerschap

Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap? Dan kun je onze voorbeeld overeenkomst niet gebruiken. Deze is alleen bedoeld als je samenwoont en niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap hebt. Ben je gehuwd of geregistreerd, maak dan een afspraak via de notaris. Dit zijn huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.

Stap 2 Goed geregeld bij overlijden

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