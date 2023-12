Waarom een samenlevingscontract?

Een samenlevingscontract helpt als de relatie stukloopt. Iets waar je aan het begin van een relatie liever niet aan denkt. Maar zo’n 40% van de relaties strandt en dan moet je de spullen verdelen. Als er geen afspraken op papier staan, moeten jullie er samen uitkomen. Best een opgave als er zoveel emoties in het spel zijn. Ook kun je soms dingen regelen voor als 1 van jullie overlijdt. Maar dan is een notariële samenlevingsovereenkomst verplicht.

Als alles goed is tussen jullie is het makkelijker om eerlijke afspraken te maken. Belangrijk is wel dat jullie tijdens de relatie deze afspraken ook naleven.

Situaties veranderen. Denk aan verhuizen, kinderen krijgen of veranderingen in het inkomen. Hierop moet je ook de afspraken aanpassen. Haal daarom eens in de 2 jaar je (notarieel) samenlevingscontract uit de kast. Bekijk of jullie nog achter de gemaakte afspraken staan.