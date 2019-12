Hoe vind je een goed verhuisbedrijf?

Verhuisbedrijf inhuren of niet?

Bij de volgende verhuizing, zou meer dan de helft (55%) van de mensen gebruik maken van een verhuisbedrijf. Zo blijkt uit een peiling in oktober 2019 onder 1271 leden van het Consumentenbondpanel. 12% zou alles uitbesteden, dus ook spullen in- en uitpakken. 32% doet de verhuizing wel zelf.

Problemen met verhuizers

Ook als je een verhuisbedrijf inhuurt, is er geen garantie op een zorgeloze verhuisdag. Dit blijkt uit een enquête die we in de zomer van 2017 hielden onder liefst 12.000 respondenten. Verhuizers die niet komen opdagen, spullen die kapotgaan of kwijtraken, of een slechte inschatting van de hoeveelheid werk waardoor kosten hoger uitvallen dan afgesproken. Schakel dus nooit de eerste de beste verhuizer in, maar maak een weloverwogen keuze.

Prijsverschillen

Er zijn enorme prijsverschillen tussen verhuisbedrijven. De prijs van een verhuizing van dezelfde inboedel kan uiteenlopen van €337 tot €2312, blijkt uit een praktijkproef uit augustus 2017 waarbij we ruim 30 offertes opvroegen.

Ook bij Erkende Verhuizers zien we grote prijsverschillen, variërend van €1088 tot €2313.

Tips

Vraag bij meerdere bedrijven een offerte aan. Dit kan rechtstreeks bij het verhuisbedrijf, op erkendeverhuizers.nl of via de dienst Verhuisoffertes vergelijken van de Consumentenbond.

De inschatting van de grootte van je inboedel is belangrijk voor de kosten. De kans op een verkeerde inschatting wordt daarmee kleiner. Vraag bij twijfel of het verhuisbedrijf vooraf een bezoek brengt.

Let niet alleen op de prijs, maar ook op de voorwaarden. Kijk daarbij vooral naar het verzekerde bedrag bij schade het eigen risico.

Werken ze met een all-in-prijs of met een uurtarief en nacalculatie? Bij een vaste (all-in-) prijs is het risico van een verkeerde inschatting voor het verhuisbedrijf. Bij een offerte op basis van nacalculatie betaal jij eventuele extra kosten.

Check deze zaken

Rekent het bedrijf een toeslag voor een verhuizing in het weekend?

Zijn (alle) spullen verzekerd en voor hoeveel? Keren ze de dagwaarde of de nieuwwaarde uit?

Niet-erkende verhuisbedrijven rekenen soms een eigen risico, dus niet alle schade wordt vergoed.

Erkende verhuizers

Er zijn zo’n 450 professionele verhuisbedrijven in ons land. Bij de (branche)organisatie voor Erkende Verhuizers zijn 235 verhuizers aangesloten. Bij onze dienst Verhuisoffertes vergelijken zijn ruim 260 verhuizers aangesloten. Hiervan is 30% erkend en 70% niet-erkend.

Erkende verhuizers zijn zijn vaak duurder maar bieden zekerheid op de volgende punten:

Ze werken allemaal met dezelfde voorwaarden. Die zijn in overleg met ons vastgesteld.

Ze geven een Garantiecertificaat af. Je weet dus zeker de verhuizing doorgaat. Ook als een verhuisbedrijf in de tussentijd failliet gaat.

Je inboedel is tot een bedrag van €100.000 verzekerd op basis van nieuwwaarde. De nieuwwaarde is het bedrag dat je nodig hebt om nieuwe spullen te kunnen kopen.

Als de dagwaarde minder is dan 40% van de nieuwwaarde, dan krijg je de dagwaarde.

Voor verlies of diefstal van sieraden krijg je een maximale vergoeding van €5000 per gebeurtenis.

Bij erkende verhuizers heb je geen eigen risico. Alleen wordt schade lager dan €23 niet uitgekeerd

Heb je problemen en kom je er met het verhuisbedrijf niet uit? Ga dan naar de geschillencommissie Verhuizen.

Niet-erkende verhuisbedrijven

Verhuisbedrijven die niet zijn aangesloten bij de brancheorganisatie zijn vaak goedkoper. Maar deze bedrijven werken meestal met een uurtarief en op basis van nacalculatie. Als zij de grootte van je inboedel verkeerd inschatten, betaal jij de extra kosten. En die kans is groot, want veel verhuisbedrijven maken een prijsinschatting zonder je huis te bekijken.

De meeste niet-aangesloten verhuisbedrijven hebben hun eigen voorwaarden. Je kunt er niet blindelings van uitgaan dat die gunstig zijn, dus bekijk ze goed voordat je met het verhuisbedrijf in zee gaat.

Veel van de niet-aangesloten verhuizers hebben alleen een aansprakelijkheidsverzekering. Bij schade moet je vaak zelf aantonen dat het door de verhuizer is veroorzaakt.

Sommige verhuisbedrijven hebben in hun voorwaarden staan dat zij niet aansprakelijk zijn als er spullen kwijtraken of worden gestolen.

Verhuisbedrijven werken vaak met een verplicht eigen risico. Bij schade moet je dan zelf een deel betalen. De hoogte wisselt flink: van €50 tot €750.

Offertes aanvragen

Offertes kun je rechtstreeks bij het verhuisbedrijf aanvragen, maar ook via onze dienst Verhuisoffertes vergelijken. Wij werken hiervoor samen met verhuisplatform ScanMovers.

Samen proberen we de verhuismarkt beter en transparanter te maken. Zo vindt er met iedere verhuizer een persoonlijk gesprek plaats en worden de algemene voorwaarden nagelopen op onredelijke bepalingen.

Maak je gebruik van de Verhuisservice, dan geef je rechtstreeks aan ScanMovers je gegevens door. ScanMovers betaalt de Consumentenbond een vaste vergoeding per offerteaanvraag.

Lees ook: