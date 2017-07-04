Hoe vind je een goed verhuisbedrijf?

Evelien Mansens Expert verhuizenBijgewerkt op:15 mei 2026
Er zijn enorme prijsverschillen tussen verhuisbedrijven. De prijs van een verhuizing van dezelfde inboedel kan uiteenlopen van €337 tot €2312, blijkt uit een praktijkproef uit augustus 2017 waarbij we ruim 30 offertes opvroegen.
Ook bij Erkende Verhuizers zien we grote prijsverschillen, variërend van €1088 tot €2313.
Tip: Vraag bij meerdere bedrijven een schriftelijk en gespecificeerd offerte aan. Dit kan rechtstreeks bij het verhuisbedrijf, op erkendeverhuizers.nl of via een verhuisplatform, zoals Scanmovers.
Er zijn ongeveer 1320 professionele verhuisbedrijven in ons land. Bij de (branche)organisatie voor Erkende Verhuizers zijn 197 verhuizers aangesloten.
Erkende verhuizers zijn vaak duurder maar bieden zekerheid
Heb je problemen en kom je er met het verhuisbedrijf niet uit? Ga dan naar de geschillencommissie Verhuizen.
Verhuisbedrijven die niet zijn aangesloten bij de brancheorganisatie zijn vaak goedkoper. Maar deze bedrijven werken meestal met een uurtarief en op basis van nacalculatie. Als zij de grootte van je inboedel verkeerd inschatten, betaal jij de extra kosten. En die kans is groot als een verhuisbedrijf een prijsinschatting maakt zonder je huis te bekijken. Je weet dus niet vantevoren hoeveel je moet betalen.
De meeste niet-aangesloten verhuisbedrijven hebben hun eigen voorwaarden. Je kunt er niet blindelings van uitgaan dat die gunstig zijn, dus bekijk ze goed voordat je met het verhuisbedrijf in zee gaat.
Ook als je een verhuisbedrijf inhuurt, is er geen garantie op een zorgeloze verhuisdag. Dit blijkt uit een enquête die we in de zomer van 2017 hielden onder liefst 12.000 respondenten. Verhuizers die niet komen opdagen, spullen die kapotgaan of kwijtraken, of een slechte inschatting van de hoeveelheid werk waardoor kosten hoger uitvallen dan afgesproken. Schakel dus nooit de eerste de beste verhuizer in, maar maak een weloverwogen keuze.
Bij de volgende verhuizing, zou meer dan de helft (55%) van de mensen gebruik maken van een verhuisbedrijf. Zo blijkt uit een peiling in oktober 2019 onder 1271 leden van het Consumentenbondpanel. 12% zou alles uitbesteden, dus ook spullen in- en uitpakken. 32% doet de verhuizing wel zelf.
Klussen en verbouwen in je nieuwe huis? Je kunt ervoor kiezen om dit uit te besteden aan bijvoorbeeld een schilder of aannemer. Lees onze tips om een goede vakman te vinden en om de kosten in de gaten te houden.