Verhuizen: zelf doen of laten doen

Verhuizen met een verhuizer is duurder, maar het kan je veel werk uit handen nemen. De prijzen van verhuisbedrijven verschillen vaak enorm. Overweeg je een verhuizer in te schakelen?

Vraag verschillende gespecificeerde offertes aan.

Controleer of de verhuizer verzekerd is tegen schade.

Lees onze tips om een goed verhuisbedrijf te vinden.

Tips om je verhuizing te regelen

Geef op tijd je adreswijziging door aan instanties. Het kan ook makkelijk zijn om je post een tijdje door te laten sturen met de verhuisservice van PostNL.

Vaak kun je je energiecontract meeverhuizen. Maar controleer eerst of het niet slimmer is om over te stappen naar een nieuwe energieleverancier.

Een nieuwe waterleverancier kun je niet zelf kiezen. Wel is het belangrijk om ook hiervoor op tijd je verhuizing door te geven.

Wil je internetproblemen rondom de verhuizing voorkomen? Lees onze tips over internetproviders.

Verhuis je naar een andere plaats of wijk? Dan wil je misschien een nieuwe huisarts, tandarts en vaste apotheek. Nieuwe zorgverleners mag je zelf uitkiezen.

Pas je verzekeringen aan

Stuur ook je verzekeraars tijdig een adreswijziging en controleer meteen of je je verzekeringen moet aanpassen. Denk bijvoorbeeld aan je inboedelverzekering en opstalverzekering.

Overstappen naar een andere verzekeraar kan bij een verhuizing voordelig uitpakken.