Ga je verhuizen? We delen graag onze tips voor een zo ontspannen mogelijke verhuizing.
Evelien Mansens Expert verhuizenBijgewerkt op:12 mei 2026
Verhuizen met een verhuizer is duurder, maar het kan je veel werk uit handen nemen. De prijzen van verhuisbedrijven verschillen vaak enorm. Overweeg je een verhuizer in te schakelen?
Stuur ook je verzekeraars tijdig een adreswijziging en controleer meteen of je je verzekeringen moet aanpassen. Denk bijvoorbeeld aan je inboedelverzekering en opstalverzekering.
Overstappen naar een andere verzekeraar kan bij een verhuizing voordelig uitpakken.
Klussen en verbouwen in je nieuwe huis? Je kunt ervoor kiezen om dit uit te besteden aan bijvoorbeeld een schilder of aannemer. Lees onze tips om een goede vakman te vinden en om de kosten in de gaten te houden.