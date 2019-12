Als je gaat verhuizen komt er veel op je af. Zo zijn er een heleboel praktische zaken waar je rekening mee moet houden. Denk aan het aanpassen van je verzekeringen, maar ook je internet- en energieaansluiting. We delen graag onze tips met je voor een zo ontspannen mogelijke verhuizing.

Verhuizen: praktisch regelen

Geef op tijd je adreswijziging door aan instanties. Het kan ook makkelijk zijn om je post een tijdje door te laten sturen met de verhuisservice van Post.nl.

Vaak kun je je energiecontract meeverhuizen. Maar controleer eerst of het niet slimmer is om over te stappen naar een nieuwe energieleverancier.

Een nieuwe waterleverancier kun je niet zelf kiezen. Wel is het belangrijk om ook hiervoor op tijd je verhuizing door te geven.

Wil je internetproblemen rondom de verhuizing voorkomen, lees dan ook onze tips over internetproviders en wifi in je nieuwe huis.

Verhuis je naar een andere plaats of wijk? Dan wil je misschien een nieuwe huisarts, tandarts en vaste apotheek. Nieuwe zorgverleners mag je zelf uitkiezen.

Aanpassen verzekeringen

Stuur ook je verzekeraars tijdig een adreswijziging en controleer meteen of je je verzekeringen moet aanpassen. Denk aan je inboedelverzekering en opstalverzekering, aansprakelijkheidsverzekering maar ook aan je autoverzekering.

Overstappen naar een andere verzekeraar kan bij een verhuizing voordelig uitpakken.

Verhuizen: zelf doen of laten doen

Verhuizen met een verhuizer is duurder, maar het kan je veel werk uit handen nemen. De prijzen van verhuisbedrijven verschillen vaak enorm. Overweeg je een verhuizer in te schakelen, vraag dan verschillende gespecificeerde offertes aan. Dat kan bijvoorbeeld via onze dienst Verhuisoffertes vergelijken.

Controleer ook of de verhuizer verzekerd is tegen schade. Wij geven je tips om een goed verhuisbedrijf te vinden.

Goedkoper en vaak ook gezelliger is het om je inboedel zelf te verhuizen, met hulp van vrienden en familie. Je hebt dan nog wel een verhuisbus nodig en voldoende verhuisdozen.