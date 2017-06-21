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Verhuizen

Ga je verhuizen? We delen graag onze tips voor een zo ontspannen mogelijke verhuizing.

Verhuizen

Als je gaat verhuizen komt er veel op je af. Zo zijn er een heleboel praktische zaken waar je rekening mee moet houden. Denk aan het aanpassen van je verzekeringen, maar ook je internet- en energieaansluiting. We delen graag onze tips met je voor een zo ontspannen mogelijke verhuizing.
evelien mansens

Evelien Mansens   Expert verhuizenBijgewerkt op:12 mei 2026

Verhuizen: zelf doen of laten doen

Verhuizen met een verhuizer is duurder, maar het kan je veel werk uit handen nemen. De prijzen van verhuisbedrijven verschillen vaak enorm. Overweeg je een verhuizer in te schakelen?

Tips om je verhuizing te regelen

Pas je verzekeringen aan

Stuur ook je verzekeraars tijdig een adreswijziging en controleer meteen of je je verzekeringen moet aanpassen. Denk bijvoorbeeld aan je inboedelverzekering en opstalverzekering.

Overstappen naar een andere verzekeraar kan bij een verhuizing voordelig uitpakken.

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