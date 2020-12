Wat kost een verhuizing?

De prijzen van verhuisbedrijven lopen flink uiteen. Tussen de hoogste en laagste offerte zit gemiddeld €400. Dit blijkt uit onze berekeningen. Hiervoor vroegen we in verschillende situaties steeds 5 offertes op. Procentueel is het verschil tussen de duurste en goedkooste offerte 56,5%. Het loont dus om meerdere offertes aan te vragen.

Tips voor een goedkope(re) verhuizing

Tijd is geld. Meerkosten ontstaan meestal door onverwachte gebeurtenissen op de verhuisdag. Die kosten de verhuizer meer tijd dan gedacht. Probeer dit zoveel mogelijk te voorkomen met deze tips:

Pak zelf alvast zoveel mogelijk in.

Geef vooraf zoveel mogelijk bijzonderheden door aan de verhuizer. Bijvoorbeeld een afwijkende looproute van je voordeur naar de parkeerplek of de aanwezigheid van een (te) kleine lift

Plak stickers op je meubels met daarop de plek waar ze moeten staan in je nieuwe huis.

Verhuis indien mogelijk alvast kleine spullen. Kleine spullen verhuizen kost meer tijd dan grote spullen.

Zorg voor een ruime parkeerplek voor de verhuiswagen. Als hierdoor de straat is afgesloten voor doorgaand verkeer, dan is het verstandig (en in sommige gemeenten verplicht) een vergunning aan te vragen.

Een verhuislift huren kost geld, maar de verhuizing gaat hierdoor vele malen sneller.

Loop alle ruimtes nog eens door. Je zal niet de eerste die de kelder of schuur is vergeten leeg te halen.

Snel een indicatie

Met de tool hieronder heb je snel een indicatie van de kosten van jouw verhuizing. De berekening is gebaseerd op 50.000 verhuisoffertes en geeft in 75% van de gevallen een nauwkeurige richtprijs.

Je kunt hier geen rechten aan ontlenen. Bij 10% van de berekeningen valt de uiteindelijke prijs hoger uit. Bij 10% juist lager. In de overige 5% van de gevallen is de tool niet nauwkeurig genoeg. Dit is het geval bij afwijkende situaties, zoals een woonkamer die vol staat met dure kunstwerken.