Wat kost een verhuizing?

Verhuiskosten berekenen

De prijzen van verhuisbedrijven lopen flink uiteen. Uit eerder onderzoek blijkt dat er gemiddeld €400 tussen de hoogste en laagste offerte zit. Hiervoor vroegen we in verschillende situaties steeds 5 offertes op. Procentueel was het verschil tussen de duurste en goedkooste offerte 56,5%. Het loont dus om meerdere offertes aan te vragen.

De rekentool van verhuisplatform Scanmovers geeft indicatie wat je verhuizing kost. De berekening is gebaseerd op 50.000 verhuisoffertes en geeft in 75% van de gevallen een nauwkeurige richtprijs. Je kunt hier geen rechten aan ontlenen.

Let op! Bij 10% van de berekeningen valt de uiteindelijke prijs hoger uit. Bij 10% juist lager. In de overige 5% van de gevallen is de tool niet nauwkeurig genoeg. Dit is het geval bij afwijkende situaties, zoals een woonkamer die vol staat met dure kunstwerken.

Tips voor een goedkope(re) verhuizing

Tijd is geld. Meerkosten ontstaan meestal door onverwachte gebeurtenissen op de verhuisdag. Die kosten de verhuizer meer tijd dan gedacht. Probeer dit zoveel mogelijk te voorkomen met deze tips: