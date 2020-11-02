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Wat kost een verhuizing?

De kosten van je verhuizing hangen af van de hoeveelheid spullen, of je zelf inpakt of laat doen en de afstand tussen je oude en nieuwe huis.
evelien mansens

Evelien Mansens   Expert verhuizenBijgewerkt op:13 mei 2026

Verhuiskosten berekenen

De prijzen van verhuisbedrijven lopen flink uiteen. Uit eerder onderzoek blijkt dat er gemiddeld €400 tussen de hoogste en laagste offerte zit. Hiervoor vroegen we in verschillende situaties steeds 5 offertes op. Procentueel was het verschil tussen de duurste en goedkooste offerte 56,5%. Het loont dus om meerdere offertes aan te vragen. 

De rekentool van verhuisplatform Scanmovers geeft indicatie wat je verhuizing kost. De berekening is gebaseerd op 50.000 verhuisoffertes en geeft in 75% van de gevallen een nauwkeurige richtprijs. Je kunt hier geen rechten aan ontlenen.

Let op! Bij 10% van de berekeningen valt de uiteindelijke prijs hoger uit. Bij 10% juist lager. In de overige 5% van de gevallen is de tool niet nauwkeurig genoeg. Dit is het geval bij afwijkende situaties, zoals een woonkamer die vol staat met dure kunstwerken.

Tips voor een goedkope(re) verhuizing

Tijd is geld. Meerkosten ontstaan meestal door onverwachte gebeurtenissen op de verhuisdag. Die kosten de verhuizer meer tijd dan gedacht. Probeer dit zoveel mogelijk te voorkomen met deze tips:

  • Pak zelf alvast zoveel mogelijk in.
  • Geef vooraf zoveel mogelijk bijzonderheden door aan de verhuizer. Bijvoorbeeld een afwijkende looproute van je voordeur naar de parkeerplek of de aanwezigheid van een (te) kleine lift.
  • Plak stickers op je meubels en op ingepakte dozen met daarop de plek waar ze moeten staan in je nieuwe huis.
  • Verhuis als het kan alvast kleine en breekbare spullen. Kleine spullen verhuizen kost meer tijd dan grote spullen.
  • Zorg voor een ruime parkeerplek voor de verhuiswagen. Als hierdoor de straat is afgesloten voor doorgaand verkeer, dan is het verstandig (en in sommige gemeenten verplicht) een vergunning aan te vragen.
  • Een verhuislift huren kost geld, maar de verhuizing gaat hierdoor vele malen sneller.
  • Loop alle ruimtes nog eens door. Je zal niet de eerste zijn die de kelder of schuur is vergeten leeg te halen.

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