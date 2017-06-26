Verhuisservice PostNL

Wat is het?

Je post door laten sturen door PostNL kost voor 14 weken €2 per week (dus €28 in totaal). Gebruik je de service langer, dan wordt de prijs per week lager. Zo betaal je voor een half jaar €1,75 per week en voor een jaar €1,50 per week.

PostNL heeft ook een tijdelijke doorzendservice. Hiermee laat je tijdelijk je post doorsturen naar een ander adres omdat je bijvoorbeeld op vakantie gaat of op een ander huis past. Dit is wat anders dan de Verhuisservice.

Hoe regel je het?

Je vraagt de Verhuisservice online aan. Je huisgenoten met een andere achternaam hoeven geen aparte aanvraag te doen. Je kunt de service voor meerdere mensen op hetzelfde adres tegelijk aanvragen. Je betaalt wel extra, maar voor de tweede achternaam krijg je 50% korting. Vanaf de derde achternaam zijn er geen extra kosten.

Met sommige bedrijven moet je zelf contact opnemen. Via de Verhuisservice kun je bedrijven selecteren aan wie je de verhuizing wilt doorgeven. Dit is gratis.

De aanvraag moet je uiterlijk 4 dagen voor je verhuizing doen.

Welke post wordt doorgestuurd?

Post die door PostNL wordt bezorgd.

Alle post waarop de achternaam die je bij de Verhuisservice hebt opgegeven in zijn geheel voorkomt.

Poststukken die door de brievenbus passen (38 x 26,5 x 3,2 cm) en lichter zijn dan 2 kg.

Post afkomstig van een Nederlands adres.

Post van een adres in Nederland naar een adres in het buitenland.

Aangetekende briefpost die doorgestuurd wordt naar een adres binnen Nederland.

Welke post wordt niet doorgestuurd?

Post die door andere postbedrijven wordt bezorgd.

Post geadresseerd aan iemand met een andere achternaam.

Poststukken die niet door de brievenbus passen (38 x 26,5 x 3,2 cm) en/of zwaarder zijn dan 2 kg. Dus geen pakketjes.

De post van een adres in het buitenland naar Nederland.

Post gericht aan een postbus (hiervoor bestaat een zakelijke doorzendservice).

Ongeadresseerde post.

Gerechtelijke en aangetekende brieven.

Persoonlijke gegevens

Er is geen aparte privacyverklaring meer waar je vinkjes moet selecteren om te voorkomen dat je gegevens naar derde partijen gaan. PostNL deelt de gegevens alleen met de partijen die de je zelf selecteert, verder gaan de gegevens nergens naartoe.