Verhuisservice PostNL

Evelien Mansens Expert verhuizenBijgewerkt op:27 september 2024
AanbiederPostNL
Prijsvanaf €1,50 per week
DienstVerhuisservice
Je post door laten sturen door PostNL kost voor 14 weken €2 per week (dus €28 in totaal). Gebruik je de service langer, dan wordt de prijs per week lager. Zo betaal je voor een half jaar €1,75 per week en voor een jaar €1,50 per week.
PostNL heeft ook een tijdelijke doorzendservice. Hiermee laat je tijdelijk je post doorsturen naar een ander adres omdat je bijvoorbeeld op vakantie gaat of op een ander huis past. Dit is wat anders dan de Verhuisservice.
Je vraagt de Verhuisservice online aan. Je huisgenoten met een andere achternaam hoeven geen aparte aanvraag te doen. Je kunt de service voor meerdere mensen op hetzelfde adres tegelijk aanvragen. Je betaalt wel extra, maar voor de tweede achternaam krijg je 50% korting. Vanaf de derde achternaam zijn er geen extra kosten.
Met sommige bedrijven moet je zelf contact opnemen. Via de Verhuisservice kun je bedrijven selecteren aan wie je de verhuizing wilt doorgeven. Dit is gratis.
De aanvraag moet je uiterlijk 4 dagen voor je verhuizing doen.
Er is geen aparte privacyverklaring meer waar je vinkjes moet selecteren om te voorkomen dat je gegevens naar derde partijen gaan. PostNL deelt de gegevens alleen met de partijen die de je zelf selecteert, verder gaan de gegevens nergens naartoe.
Klussen en verbouwen in je nieuwe huis? Je kunt ervoor kiezen om dit uit te besteden aan bijvoorbeeld een schilder of aannemer. Lees onze tips om een goede vakman te vinden en om de kosten in de gaten te houden.