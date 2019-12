Verhuisservice PostNL

Wat is het?

PostNL stuurt je post door voor €2,95 per week. Die prijs geldt als je er 2 maanden gebruik van maakt. Gebruik je de service langer, dan wordt de prijs per week lager. PostNL raadt aan om het 6 maanden te doen (€1,65 per week), maar dat is best lang. Vooral omdat je al je adreswijziging moet doorgeven aan alle instanties, bedrijven en personen waar je post van krijgt.

PostNL heeft ook een tijdelijke doorzendservice. Hiermee laat je tijdelijk je post doorsturen naar een ander adres omdat je bijvoorbeeld op vakantie gaat of op een ander huis past. Dit is wat anders dan de Verhuisservice.

Hoe regel je het?

Je vraagt de Verhuisservice online aan. Daarbij valt op dat je voor huisgenoten met een andere achternaam een aparte aanvraag moet doen; en betaalt. Onze aanstaande verhuizers werden hierdoor onaangenaam verrast. De service kost voor 2 personen voor 3 maanden dan bijna €60.

De aanvraag moet je uiterlijk 7 dagen voor je verhuizing doen.

Welke post wordt doorgestuurd?

Post die door PostNL wordt bezorgd.

Alle post waarop de achternaam die je bij de Verhuisservice hebt opgegeven in zijn geheel voorkomt.

Poststukken die door de brievenbus passen (38 x 26,5 x 3,2 cm) en lichter zijn dan 2 kg.

Post afkomstig van een Nederlands adres.

Post van een adres in Nederland naar een adres in het buitenland.

Aangetekende briefpost die doorgestuurd wordt naar een adres binnen Nederland.

Welke post wordt niet doorgestuurd?

Post die door andere postbedrijven wordt bezorgd, zoals Sandd.

Post geadresseerd aan iemand met een andere achternaam.

Poststukken die niet door de brievenbus passen (38 x 26,5 x 3,2 cm) en/of zwaarder zijn dan 2 kg. Dus geen pakketjes.

De post van een adres in het buitenland naar Nederland.

Post gericht aan een postbus (hiervoor bestaat een zakelijke doorzendservice).

Ongeadresseerde post.

Gerechtelijke brieven.

Persoonlijke gegevens

In de privacyverklaring kun je aanvinken dat je e-mailadres niet aan derde partijen mag worden doorgegeven. Je kunt dit aangeven voor 3 situaties, die niet erg duidelijk omschreven zijn. Wij adviseren ze alle 3 aan te vinken.

Je wordt hierop gewezen in kleine letters bij het controlescherm voordat je aanmelding definitief is, maar je moet naar de privacyverklaring gaan om het aan te vinken (het staat standaard niet aangevinkt).

Onze 2 verhuizers lazen hier overheen. Beter zou het zijn als je een keuze moet maken voor wel of niet aanvinken voordat je verder kunt met aanvragen. En dat de optie 'geef mijn data niet door' standaard staat aangevinkt, in plaats van andersom.

