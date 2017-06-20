Verhuizen: internet, bellen en tv regelen

Welke provider levert op je nieuwe adres?

Niet elke provider levert op elk adres. Zo is glasvezel nog niet overal gelegd. Voor internet en tv via de kabel heb je per gebied maar 1 aanbieder.

Bij internet en tv via dsl (via de telefoonlijn) is het belangrijk dat je niet te ver van de wijkcentrale woont. Hoe verder weg, hoe minder snel internet. Die snelheid is ook belangrijk als je digitale tv wilt opnemen of televisie wilt kijken. Lees meer over de voor- en nadelen van kabel, dsl en glasvezel.

Check je contractperiode

Controleer eerst hoelang je huidige contract bij je provider nog loopt. Als het eerste jaar (of tweede bij een 2-jarig-contract) erop zit, heb je een opzegtermijn van een maand. De meeste mensen zitten al wat langer bij de huidige provider. Opnieuw rondkijken en providers vergelijken is dan sowieso een goed idee.

Verhuizen geen geldige reden voor opzegging

Zit je nog wel binnen de eerste contractduur? Dan zien providers verhuizen meestal niet als een geldige reden om op te zeggen. Je bent een contract aangegaan en kunt er dus niet zomaar van af. Providers hanteren verschillende regels. Check hoe het zit bij jouw huidige provider. Soms betaal je 'verhuiskosten' of een 'boete'.

Levert je huidige provider ook op je nieuwe adres? Dan verhuist je abonnement voor internet en tv mee als het kan. Levert je huidige provider niet op het nieuwe adres en zit je nog wel binnen de eerste contractduur? Neem dan contact op met je provider. De provider kan en mag je aan je contract houden (met of zonder boete). Maar misschien is hij coulant en kom je wel onder je contract uit.

Bekijk je huidige gebruik

Welke internetsnelheid je nodig hebt, ligt aan je gebruik. Hoe hoger de snelheid, hoe duurder het abonnement. Voor de meeste huishoudens is 100 Mbit/s meer dan genoeg om vlot te kunnen internetten en streamen.

Misschien red je het wel met een goedkoper abonnement op je nieuwe adres. Kijk naar je huidige gebruik. Heb je al die tv-zenders nog wel nodig? Vaak kun je hier flink op te besparen. Hetzelfde gaat op voor de vaste lijn. Aan een mobiel abonnement heb je vaak genoeg.

Bekijk ons volledige keuzeadvies voor een provider van internet, tv en bellen.

Overstappen van provider: zo werkt dat

Heb je een nieuwe provider gevonden? Vaak hoef je niet zelf je huidige provider op te zeggen. Gebruik een overstapservice, zoals die van de Consumentenbond of die van je nieuwe provider. Zij zeggen je huidige abonnement op of vertellen je welke stappen je in welke volgorde moet nemen. In sommige gevallen moet je namelijk wel zelf de opzegging bij je huidige provider doorgeven. Je nieuwe provider informeert je hierover en geeft je vaak een voorbeeldbrief.

Tips voor overstappen