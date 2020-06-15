E-mailadres van provider geen belemmering bij overstap

Conclusie: e-mailadres hoeft overstappen niet in de weg te staan

Voor veel consumenten is het e-mailadres van hun provider belangrijk. Soms zelfs zo belangrijk dat zij niet overstappen naar een andere provider. Dat is niet nodig. Providers geven je na een overstap meestal nog tot een half jaar toegang tot je mailaccount. Dat is ruim voldoende om over te stappen op een nieuw e-mailadres.



Tegen betaling kun je je oude e-mailadres vaak behouden. De kosten daarvan zijn wel relatief hoog. Daarom is het meestal verstandiger om een e-mailadres te kiezen dat losstaat van je provider.



Zit je al lange tijd bij dezelfde provider? Dan loop je waarschijnlijk aantrekkelijke overstapkortingen mis en betaal je mogelijk onnodig veel. In onze internet- en tv-vergelijker kun je zien hoeveel geld je kunt besparen door over te stappen.

Halfjaar recht op toegang tot oude e-mailadres na overstap

Bij een overstap naar een andere provider raak je in principe je provider e-mailadres kwijt. Providers zijn verplicht je nog 6 maanden na een overstap toegang te geven tot je oude e-mailadres. Dat hebben providers met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat afgesproken. Het ministerie wil overstappen zo stimuleren.

E-mail van provider behouden

Bij deze providers kun je je e-mailadres tegen betaling langer dan een half jaar behouden: Caiway, DELTA, Freedom Internet, KPN, Online.nl en Solcon. Je neemt bij hen dan een e-mailpakket af als losse dienst.

Stappenplan wisselen van e-mailadres

Ga je over op een nieuw e-mailadres? In dit stappenplan geven we praktisch aan hoe je dat aanpakt:

Kies een nieuw e-mailadres

Gratis e-mailadres

In plaats van een e-mailadres bij een provider, kun je een web-mailadres, zoals Gmail of Outlook, nemen. Daarmee ben je niet afhankelijk van een provider. Bij Gmail en Outlook betaal je geen geld, maar is je privacy niet gewaarborgd. Lees meer over de privacy van Google.

Betaald e-mailadres

Je kunt er ook voor kiezen om een betaald e-mailadres te nemen. Deze bieden vaak betere privacy garanties. Voorbeelden zijn Proton en Soverin. Proton biedt een gratis versie aan met 500MB opslag. Een abonnement start vanaf €4 per maand. Een abonnement bij Soverin start vanaf €39 per jaar.

Eigen domeinnaam met e-mailbox

Bij de registratie van een eigen domeinnaam (bijvoorbeeld www.voornaamachternaam.nl), kun je daar via een hostingprovider een e-mailbox aan koppelen. Het voordeel is dat je niet afhankelijk bent van een provider én een professioneel-ogend e-mailadres hebt. Het nadeel is dat het installeren wat technische kennis vraagt. Kijk bij je keuze voor een hostingprovider naar de ondersteuning die ze bieden en wat hun privacy beleid is.