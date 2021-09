E-mailadres van provider geen belemmering bij overstap

Mensen met een provider e-mailadres, stappen vaak niet over naar een andere provider. Ze zijn bang om al hun e-mails kwijt te raken. Maar: je hebt meer rechten en mogelijkheden dan je waarschijnlijk denkt. We zetten ze hier op een rij.

Halfjaar recht op toegang tot oude e-mailadres na overstap

Bij een overstap naar een andere provider raak je in principe je provider e-mailadres kwijt. Vanaf de zomer van 2020 heb je nog een halfjaar recht op toegang tot dit e-mailadres. Dat hebben providers met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat afgesproken. Het ministerie wil overstappen zo stimuleren.

E-mail behouden: dienst van provider

Bij deze providers kun je je e-mailadres tegen betaling langer dan een half jaar behouden: Caiway, XS4ALL, Solcon en KPN. Je neemt bij hen dan een e-mailpakket af als losse dienst.

Caiway Je Caiway e-mailadres kun je behouden met een e-mail only abonnement voor €10,65 per maand. De eerste 12 maanden is dit abonnement gratis.

KPN Bij KPN behoudt je voor €7,50 per maand je e-mailadres. KPN heeft hier geen informatie over op de site, maar geeft aan dat dit via de opzegservice aan te vragen is. Solcon maakt deel uit van KPN. Wanneer je van KPN naar Solcon overstapt betaal je het eerste jaar niets voor het E-mail Only-abonnement.

Solcon Bij Solcon kun je vanaf €2,95 per maand je @solcon e-mailadres behouden. Solcon biedt meerdere e-mailpakketten aan met diverse opslaggroottes.

XS4ALL Wanneer je je internetabonnement opzegt bij XS4ALL kun je voor €15,25 per maand je e-mailadres behouden. Met het zogenaamde Pack abonnement kun je voor dit bedrag tot 6 e-mailadressen met 25 GB opslagruimte beheren.

De volgende providers bieden geen e-mail-abonnement aan om je e-mailadres langer dan een half jaar te behouden: Budget Thuis, Delta, Online.nl, Tele2, T-Mobile, Youfone en Ziggo.

Mogelijkheden nieuw e-mailadres

Gratis e-mailadres

In plaats van een e-mailadres bij een provider, kun je ervoor kiezen om een web-mailadres, zoals Gmail of Outlook, te nemen. Daarmee ben je niet afhankelijk van een provider. Dit is niet de meest privacy vriendelijke optie. Lees meer over de privacy van Google en Outlook.

Betaald e-mailadres

Je kunt er ook voor kiezen om een betaald e-mailadres te nemen. Deze bieden vaak betere privacy garanties. Voorbeelden zijn Proton en Soverin. Proton biedt een gratis versie aan met 500MB opslag. Een abonnement start vanaf €4,- per maand. Een abonnement bij Soverin start vanaf €29,- per jaar.

Eigen domeinnaam met e-mailbox

Bij de registratie van een eigen domeinnaam (bijvoorbeeld www.voornaamachternaam.nl), kun je daar via een hostingprovider een e-mailbox aan koppelen. Het voordeel is dat je niet afhankelijk bent van een provider én een professioneel-ogend e-mailadres hebt. Het nadeel is dat het installeren wat technische kennis vraagt. Kijk bij je keuze voor een hostingprovider naar de ondersteuning die ze bieden en wat hun privacy beleid is.

Stappenplan wisselen van e-mailadres

Ga je over op een nieuw e-mailadres? In dit stappenplan geven we praktisch aan hoe je dat aanpakt:

1. Maak een nieuw e-mail account aan Maak eerst een nieuw e-mailadres aan wanneer je je huidige e-mailadres niet kunt of wilt behouden. Dit kan bij je nieuwe provider zijn of een gratis of betaald e-mailadres.

2. Informeer al je contacten Stuur een e-mail of app naar al je contacten, zoals je bij een verhuizing zou doen, om hen op de hoogte te brengen van je nieuwe e-mailadres.

3. Gebruik tijdelijk 2 e-mailadressen De kans is groot dat je bij het informeren van je contacten iemand over het hoofd ziet of een organisatie vergeet. Daarom raden we aan om tijdelijk je oude én nieuwe e-mailadres te gebruiken. Zo kun je in de gaten houden welke e-mails er nog binnen komen op je oude e-mailadres.

4. Stuur e-mail automatisch door E-mailprogramma’s hebben de functie om e-mails automatisch door te sturen. Dit kun je bij de instellingen aanpassen. Je kunt met deze functie alle e-mails van je oude e-mailadres automatisch door laten sturen naar je nieuwe e-mailadres, zodat je niet steeds in 2 accounts hoeft in te loggen.

5. Stel een automatisch antwoord in Bij je oude e-mailadres kun je een automatisch antwoord instellen, waarin je je nieuwe e-mailadres vermeldt. Zo breng je iedereen die nog naar je oude e-mailadres mailt automatisch op de hoogte van je nieuwe e-mailadres.

6. Pas accounts bij bedrijven en organisaties aan Je hebt waarschijnlijk vele accounts voor apps en online programma’s. Bedrijven passen het e-mailadres dat je daar hebt ingevoerd niet vanzelf aan, dit moet je zelf doen. Denk hierbij aan DigiD, de Belastingdienst, je bank, verzekeringsmaatschappij, energieleverancier, huisarts, het ziekenhuis en de Consumentenbond.

7. Ruim op Net als bij een fysieke verhuizing biedt het wisselen van e-mailadres de kans om eens goed op te ruimen en orde aan te brengen in je mailbox. Kijk eens kritisch naar alle nieuwsbrieven die je ontvangt en geef alleen je nieuwe e-mailadres door aan bedrijven waarvan je de informatie echt wil ontvangen.

Lees meer: