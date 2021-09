Stappenplan: onderhandelen met je provider

Krijg je niet het extra cadeau of de aanbieding die je op het oog had? Geef dan nogmaals aan dat je wel klant wilt blijven. Maar dat ze toch echt met een betere deal moeten komen, want anders stap je over. Wees uiteindelijk ook bereid om dat te doen. Kijk bijvoorbeeld in onze alles-in-1 vergelijker welke aanbieders nog meer leveren op jouw adres.