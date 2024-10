Conclusie: voordelig internetten via 5G

Klik en Klaar van Odido is een voordelig alternatief voor vast internet in huis. De dienst is vooral interessant als je geen glasvezel of kabelverbinding hebt. Met €25 per maand heeft de dienst een gunstige prijs. Het hangt af van het bereik op je adres en binnenshuis of er je vlot genoeg mee kunt internetten. Je kunt maandelijks opzeggen. Dat maakt Klik en Klaar de moeite waard om te proberen.

Wat is Klik en Klaar van Odido?

Een manier om thuis via 5G te internetten. Odido levert hiervoor een modem. Daarin stop je een simkaart, net als bij de mobiele telefoon. De databundel is onbeperkt. Met een app bekijk je vervolgens wat de ideale plaats in je huis is om hem neer te zetten. Je hebt dan een wifinetwerk waar je verbinding mee maakt.

Alternatief voor glasvezel of kabel

Klik en Klaar kost €25 per maand en is maandelijks opzegbaar. Bij het abonnement wordt een Zyxel-5G-modem geleverd. Het abonnement is een alternatief voor vast internet. Bijvoorbeeld voor wie geen vaste internetaansluiting kan krijgen via glasvezel of tv-kabel. Of als je een trage dsl-verbinding hebt. Klik en Klaar is ook handig op vakantie, bijvoorbeeld op de camping. In het buitenland werkt de dienst overigens niet.

Welke snelheid krijg je?

Odido gaat uit van een snelheid tot 300 Mbit/s. Het hangt af van je locatie welke snelheid je bij jou thuis kunt behalen. Op dit moment heeft het snellere 3,5 Ghz deel van het 5G-netwerk van Odido een dekking van 80%. Ben je buiten dat gebied dan maak je gebruik van lagere 5G snelheden. Op de website van Odido staat welke snelheid je kunt verwachten op jouw adres. In huis kunnen muren van beton, isolatieglas, aluminium raambekleding en nabijheid van andere gebouwen zorgen voor lagere snelheden.

Gebruik in huis

We hebben Klik en Klaar een aantal dagen in huis gebruikt. Het installeren van de modem en activeren van het wifi-netwerk gaat vlot. De Odido app geeft aan waar de modem moet staan voor het beste bereik. Bij het raam op de eerste verdieping is het signaal het sterkst. In de kamer waar de modem staat, behalen we een downloadsnelheid van rond de 600 Mbit/s. Een uurtje online gamen (Fortnite) gaat zonder problemen. Een paar meter verder op de overloop is de snelheid rond de 100 Mbit/s. Op de begane grond blijft er 35 Mbit/s over. Dat is net te weinig om lekker te kunnen internetten.

Wifi verbeteren

Klik en Klaar werkt samen met de Wifi-Plus versterkers van Odido. Je kunt maximaal twee versterkers aansluiten op de modem. Daarmee is het bereik in huis waarschijnlijk flink te verbeteren. We hebben dit overigens niet getest.