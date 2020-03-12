Wat is 5G en wat kun je ermee?

Wat is 5G?

5G is de opvolger van 4G. Het is de vijfde generatie in mobiele netwerken. 5G maakt onder andere heel snel mobiel internet mogelijk. In theorie wel 20 gigabit (20.000 megabit) per seconde. En bij 5G is de capaciteit van het netwerk veel groter dan bij 4G. Er worden meer en hogere frequenties worden gebruikt. Dat zorgt voor een betere dekking en bereik en minder belasting van het netwerk. Er kunnen veel meer data worden verzonden tussen apparaten onderling.

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Wat kun je met 5G?

Supersnel internet is handig om even snel een film te downloaden. Verder is er nog geen baanbrekende toepassing die zo veel snelheid nodig heeft. Bij 5G is er minder vertraging (‘latency’) bij het verbinden met het netwerk. Een webpagina laadt daardoor sneller en een liedje op Spotify begint eerder te spelen. Bij gamen en augmented reality zorgt dat voor een vloeiendere spelervaring.

Wat heb je nodig voor 5G?

Voor 5G-internet heb je een smartphone nodig met een ingebouwd 5G-modem. Zo’n toestel ondersteunt hogere datasnelheden. Voor de hogere downloadsnelheden hoef je nu nog niet te kiezen voor 5G. Wel kun je mogelijk al profiteren van de betere dekking die het 5G-netwerk biedt. Veel nieuwe telefoons kunnen al overweg met 5G.

Vergelijk smartphones met 5G-modem

Welke providers bieden 5G aan?

Op de netwerken van KPN, Odido en VodafoneZiggo staat 5G internet nu aan. Bij elke provider kun je een abonnement nemen met 5G. De beschikbaarheid hangt af van de dekking in jouw omgeving.

In juni 2020 vond de frequentieveiling plaats van lagere 5G-frequenties (700, 1400 en 2100 MHz). Providers gebruiken die ook voor het verbeteren van hun 4G-netwerk. In 2024 was er een veiling van de hogere en snellere 3,5 GHz-band.

Waar is 5G beschikbaar?

Bij Odido staat 5G in grote delen van Nederland aan. Odido geeft aan dat 98% van de Nederlanders woont in een gebied waar 5G-dekking is.

KPN werkt aan een landelijk dekkend 5G netwerk. Op de netwerkkaart van KPN is te zien dat 5G in de Randstad nu nog beter beschikbaar is dan daarbuiten.

VodafoneZiggo geeft aan dat 5G nu in vrijwel heel Nederland beschikbaar is. Volgens de netwerkkaart is het bereik in het westen van het land beter dan in het oosten.

Hoe zit het met de straling bij het 5G-netwerk?

Er zijn zorgen over de gevolgen van 5G voor de gezondheid. De vrees is dat de straling van de antennes in het 5G-netwerk schadelijk is. Voor een goed bereik breiden providers hun netwerk uit met heel veel nieuwe zendmasten. Dat zorgt voor angst voor de negatieve effecten van straling.

Wetenschappelijk onderzoek naar straling heeft tot nu toe geen schadelijke effecten op de gezondheid aangetoond. Een studie van het RIVM geeft aan dat gemeten straling van 5G netwerken onder de gangbare limieten ligt.

Kan 5G mijn thuisnetwerk vervangen?

Ja, 5G is een alternatief voor vast internet thuis. Je kunt in principe ook een ‘mobiel’ internetabonnement nemen in plaats van een vast internetabonnement. Klik en Klaar van Odido is een alternatief voor vast internet via glasvezel of de kabel. Via een modem met een speciaal simkaartje vang je het 5G-internetsignaal van buiten op en kun je het internet bedraad of via wifi binnenshuis verder verspreiden. Als je verbonden bent, kun je internetten met je smartphone, tablet en computer.