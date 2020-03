Wat is 5G en wat kun je ermee?

Wat is 5G?

5G is de opvolger van 4G. Het is de vijfde generatie in mobiele netwerken. 5G maakt heel snel mobiel internet mogelijk. De downloadsnelheid kan oplopen tot 1Gbps. Dat is 10 keer sneller dan het huidige mobiele internet. Ook ben je veel sneller verbonden met het netwerk. Daardoor is het internet stabieler en betrouwbaarder.

Wat kun je met 5G?

Supersnel internet is handig om even snel een film te downloaden. Bijvoorbeeld vlak voor een vliegreis. Verder is er op dit moment nog geen baanbrekende toepassing die zoveel snelheid nodig heeft. Mogelijk komt die vanuit de gaming en virtual reality hoek.

Wat heb je nodig voor 5G?

Voor 5G-internet heb je een smartphone nodig met een 5G-modem. Zo’n toestel ondersteunt hogere datasnelheden. Je hebt ook een 5G-abonnement nodig.

Wat is 5G ready?

Providers gebruiken de term '5G ready' voor een toestel of abonnement dat geschikt is voor 5G. Bij T-Mobile heb je voor €37,50 per maand toegang tot 5G-internet wanneer het er is.

De Red-abonnementen van Vodafone en die van KPN Hussel zijn ook 5G ready. Je betaalt op dit moment geen extra kosten om 5G ready te zijn.

Wanneer is het 5G netwerk beschikbaar?

Waarschijnlijk komt 5G in de tweede helft van 2020 op een aantal plaatsen beschikbaar. Eerst vindt er een frequentieveiling plaats. Daarna gaan de providers het 5G-netwerk inschakelen.

In eerste instantie merk je weinig verschil in snelheid. Providers zullen de vrijgekomen frequenties vooral gebruiken voor het verbeteren van hun 4G-netwerk.

In 2022 vindt de tweede 5G-frequentieveiling plaats. Daarna volgt het 5G-netwerk waarmee je op veel plekken supersnel kunt internetten.

Hoe zit het met de straling bij het 5G-netwerk?

Er zijn zorgen over de gevolgen van 5G voor de gezondheid. De straling van de antennes in het 5G-netwerk zou schadelijk zijn. Voor een goed bereik breiden providers hun netwerk uit met heel veel nieuwe zendmasten. Dat zorgt voor angst voor negatieve effecten van straling.

Wetenschappelijk onderzoek naar straling heeft tot nu toe geen schadelijke effecten aangetoond.

