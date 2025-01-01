Maak een schatting van je verbruik
Bekijk je facturen en maak een schatting hoeveel je belt en smst. Gebruik je veel wifi? Dan is misschien een kleinere internetbundel voldoende. Gebruik een datateller-app voor inzicht in je verbruikte MB’s.
Let op: stap niet te hoog in bij een abonnement. Opschalen is meestal geen probleem, verlagen soms wel.
Bekijk de voorwaarden
Bekijk de voorwaarden van de provider en lees ze goed door. Deze kunnen hoge tarieven rekenen voor bellen buiten de bundel of het afronden van gesprekken. Dit kan onverwacht voor hoge kosten zorgen.
Bekijk en vergelijk:
Sim only en mobiele abonnementen
Kies voor een totaalpakket
Sommige providers bieden internet, vast bellen en tv met een mobiel abonnement erbij. Het kan voordelig zijn om alles bij 1 provider af te nemen. In onze vergelijker voor internet, tv en bellen geven we per provider aan welk voordeel je krijgt. Meestal gaat het om een verdubbeling van een databundel en gratis tv-zenders.
Let op: wanneer je het abonnement aanpast of stopt, dan vervallen de kortingen en cadeaus, zoals gratis pakketten.