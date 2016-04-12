Kies je voor prepaid of een abonnement?

Hoe werkt prepaid?

Met prepaid betaal je vooraf. Je zet tegoed op een simkaart via de website van je provider of je koopt tegoed in de winkel. Als je belt, sms't of internet gaat dit van je tegoed af. Je krijgt dus geen rekening achteraf. Is je tegoed op? Dan kun je niet meer bellen, behalve naar 112. Je kunt nog wel gebeld worden.

Met prepaid zijn de tarieven per minuut, sms en MB hoger dan bij een abonnement. Maar als je weinig verbruikt kun je toch goedkoper uit zijn. Bij alle providers betaal je eerst het standaard- of basistarief.

Overstappen op een goedkoper tarief

Wil je overstappen naar een voordeliger tarief? Dan moet je eerst een account aanmaken bij je provider. Daarna kun je het voordeeltarief aanzetten. Dit kan vaak via de klantenservice, of met een sms’je naar een bepaald nummer. Ook op de website van je provider kun je instellingen wijzigen.

Houdbaarheid tegoed

Prepaid tegoed is bij de meeste aanbieders onbeperkt houdbaar. Dat is als je regelmatig (bijvoorbeeld eens per half jaar) je telefoon gebruikt of opwaardeert. Doe je dat niet? Dan sluit de provider je telefoonnummer af en verlies je het tegoed.

Voor een nieuwe aansluiting moet je weer aansluitkosten betalen en krijg je een nieuw nummer. Ook als je overstapt naar een nieuwe provider raak je het prepaid tegoed bij je oude provider kwijt.

Prepaid internet

Ook internetverbruik gaat van je prepaid tegoed af. Je betaalt een bepaald tarief per MB. Vaak kun je een voordeelbundel voor internet 'aanzetten'. Die betaal je vooraf van het tegoed dat op je prepaid-kaart staat. Daarna gebruik je de MB's uit deze bundel.

Als je tegoed of MB's uit je bundel op zijn, kun je vaak niet meer internetten. Maar er zijn ook bundels die 'doorlopen'. Aan het begin van elke maand betaal je dan automatisch voor een nieuwe bundel. Maar niet als je geen tegoed meer hebt, dan wordt de bundel uitgezet.

Hoe werkt een abonnement?

Contract

Bij een abonnement sluit je een contract af bij een provider. Je betaalt elke maand een bepaald bedrag. Daarvoor krijg je 1 of meer bundels met belminuten, sms'jes en MB's. Meestal duurt zo'n contract 1 of 2 jaar.

Sommige providers hebben ook abonnementen die je per maand kunt opzeggen. Maandcontracten zijn wel een stuk duurder. Hoe langer je contract duurt, hoe goedkoper je abonnement. Als de contractduur voorbij is, kun je ook 1- en 2-jarige contracten per maand opzeggen.

Je kunt kiezen voor een abonnement met telefoon. Of voor een sim-only waarbij je alleen een simkaart krijgt die je gebruikt in het toestel dat je al hebt.

Rekening

Bij een abonnement krijg je achteraf een rekening. Als je genoeg hebt aan de minuten, sms’jes en MB’s in je bundel dan heb je geen extra kosten. Verbruik je meer, dan moet je bijbetalen. Vaak betaal je een hoger buitenbundeltarief. Als je internetbundel op is, gaat de internetsnelheid vaak omlaag. Maar er zijn ook nog providers die een buitenbundeltarief rekenen voor internetten.

Voorwaarden

Een abonnement ga je aan voor langere tijd. Sommige voorwaarden kunnen voor extra kosten zorgen. In onze vergelijker staan per provider wat de kosten en voorwaarden zijn.

Vergelijk prepaid en abonnement

Vergelijk mobiele abonnementen om te zien wat het beste bij je past. Ook als je prepaid belt, is het handig om te weten wat je maandelijkse kosten ongeveer zijn.

In onze vergelijker staan prepaidkosten. Dit zijn de kosten voor prepaid bellen per maand voor het verbruik dat je hebt opgegeven. Dit bedrag kun je vergelijken met het maandbedrag van een abonnement. Zo zie je wat voor jou het goedkoopste is.