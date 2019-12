Kies je voor prepaid of een abonnement?

Hoe werkt prepaid?

Met prepaid betaal je vooraf. Je zet tegoed op een simkaart via de website van je provider of je koopt tegoed in de winkel. Als je belt, sms't of internet gaat dit van je tegoed af. Je krijgt dus achteraf geen rekening. Als je tegoed op is, kun je niet meer bellen (met uitzondering van 112). Je kunt wel nog gebeld worden.

Met prepaid zijn de tarieven per minuut, sms en MB hoger dan bij een abonnement. Maar als je weinig verbruikt kun je toch goedkoper uit zijn. Bij alle providers betaal je eerst het standaard- of basistarief. Om over te stappen naar een voordeliger tarief, moet je je registreren bij je provider door een account aan te maken. Daarna kun je het voordeeltarief aanzetten. Dit kan vaak via de klantenservice, of met een sms’je naar een bepaald nummer. Ook op de website van je provider kun je instellingen wijzigen. Kijk altijd goed naar voorwaarden en tarieven.

Houdbaarheid tegoed

Prepaid tegoed is bij de meeste aanbieders onbeperkt houdbaar, mits je regelmatig (bijvoorbeeld eens per half jaar) je telefoon gebruikt of opwaardeert. Doe je dat niet? Dan sluit de provider je telefoonnummer af en verlies je het tegoed. Voor een nieuwe aansluiting moet je weer aansluitkosten betalen en je krijgt een nieuw nummer. Ook als je overstapt naar een nieuwe provider raak je het prepaid tegoed bij je oude provider kwijt.

Prepaid internet

Net zoals bij bellen en sms'en gaat ook internetverbruik van je prepaid tegoed af. Je betaalt een bepaald tarief per MB. Vaak kun je ook een voordeelbundel voor internet 'aanzetten'. Die betaal je vooraf van het tegoed dat op je prepaid-kaart staat en vervolgens gebruik je de MB's uit deze bundel.

Als je prepaid tegoed of MB's uit je bundel op zijn, is internetten vaak niet meer mogelijk. Maar er zijn ook bundels die 'doorlopen'. Aan het begin van elke maand betaal je dan automatisch voor een nieuwe bundel. Tenzij je geen tegoed meer hebt, dan wordt de bundel uitgezet.

Hoe werkt een abonnement?

Contract

Bij een abonnement ga je een contract aan met een provider. Je betaalt elke maand een bepaald bedrag en daarvoor krijg je een of meerdere bundels met belminuten, sms'jes en MB's. Meestal duurt zo'n contract 1 of 2 jaar, maar sommige providers bieden ook abonnementen die je maandelijks kunt opzeggen. Maandcontracten zijn wel een stuk duurder. Hoe langer je contract duurt, hoe goedkoper je abonnement. Als de contractduur voorbij is, kun je ook 1- en 2-jarige contracten maandelijks opzeggen.

Je kunt kiezen voor een abonnement met telefoon of voor een sim-only waarbij je alleen een simkaart krijgt die je gebruikt in je huidige toestel.

Rekening

Bij een abonnement ontvang je achteraf een rekening. Als je genoeg hebt aan de minuten, sms’jes en MB’s in je bundel dan heb je geen extra kosten. Maar als je meer verbruikt, dan moet je bijbetalen. Vaak betaal je een hoger buiten-bundeltarief. Als je internetbundel op is, gaat de internetsnelheid vaak omlaag. Maar er zijn ook nog providers die een buitenbundeltarief rekenen voor internetten.

Voorwaarden

Een abonnement ga je aan voor langere tijd. Let dus goed op de voorwaarden van het abonnement. Sommige voorwaarden kunnen voor extra kosten zorgen.

Vergelijk prepaid en abonnement

Vergelijk mobiele abonnementen om te zien wat het beste bij je past. Ook als je prepaid belt, is het handig om te weten wat je maandelijkse kosten ongeveer zijn.

In onze vergelijker staan bij prepaid kosten. Dit zijn de kosten voor prepaid bellen per maand voor het verbruik dat je hebt opgegeven. Dit bedrag kun je vergelijken met het maandbedrag van een abonnement. Zo zie je wat voor jou het goedkoopste is.

Mobiele abonnementen vergelijken Belminuten Sms Onbeperkt internet Ja Nee MB data Toestel bij abonnement Ja Nee Vergelijk

Lees ook: