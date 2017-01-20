Wat is sim-only?

Het is een abonnement zonder nieuw toestel. Heb je een telefoon waar je nog tevreden mee bent? Dan kan het zonde zijn om een nieuwe te nemen waar je elke maand weer veel voor betaalt. Een sim-only-abonnement is dan de oplossing. Je krijgt dan alleen een nieuwe simkaart. De oude kaart vervang je door de nieuwe en je abonnement is klaar voor gebruik.

Waar sluit je een sim-only-abonnement af?

Voor een sim-only-abonnement kun je bij vrijwel alle providers terecht. De grote netwerkproviders KPN, Odido en Vodafone bieden sim-only-abonnementen aan. Maar ook bij de kleinere providers zoals Simpel en Simyo kun je terecht voor een sim-only abonnement.

Providers vooraf heel duidelijk uitleggen wat je betaalt voor je abonnement en voor je toestel. Een sim-only-abonnement is dus wat betreft prijs en voorwaarden niet meer anders dan een abonnement mét toestel. Zo kun je de prijzen van verschillende providers goed vergelijken. En je kunt beter beoordelen of je wilt investeren in een nieuw toestel of liever nog even wacht.

Sim-only-abonnementen vergelijken

Vergelijk in onze Mobiel Abonnement Vergelijker mobiele abonnementen van alle providers op sim-only. Je vult het aantal minuten, sms'jes en MB's in die je nodig denkt te hebben. De vergelijker berekent dan wat voor jou de goedkoopste sim-only is. Daarin worden ook ongunstige voorwaarden meegenomen, zoals afronden op hele minuten. Je ziet wat je vaste maandbedrag is en wat de werkelijke kosten zijn als je misschien buiten de bundel gaat.