Simkaart en mobiel bellen: dit heb je nodig

De simkaart

Om te kunnen bellen heb je een mobiele telefoon en een simkaart nodig. De kaart koppelt je telefoonnummer aan je telefoon. De chip op deze kaart zorgt ervoor dat als iemand jouw nummer belt, het gesprek naar jouw toestel gestuurd wordt.

Een simkaart koop je los of in combinatie met een toestel. Een losse simkaart zonder toestel heet sim-only. Je kunt kiezen tussen prepaid, waarbij je vooruit betaalt. Of een abonnement, waarbij je per maand betaalt. Ook als je een simkaart koopt in combinatie met een toestel, kun je kiezen tussen prepaid en een abonnement.

Hoe plaats ik de simkaart in mijn mobiele telefoon?

Voor smartphones gebruik je een dun pinnetje. Dat krijg je bij je telefoon. Als je die niet hebt, gebruik dan bijvoorbeeld het uiteinde van een paperclip.

Volg de volgende stappen:

Open de sleuf waar de simkaart van je telefoon in past (de simkaarthouder). Zorg dat je simkaart het passende formaat heeft. Kijk goed waar het afgesneden hoekje moet komen. De simkaart past maar op 1 manier in de telefoon. Meestal moet je de simkaart plaatsen met de chip naar de onderkant. Plaats het kaartje op de juiste manier in de lade of schuif hem in de simkaartingang. Stop de lade terug in de smartphone en sluit de ingang goed.

Oudere telefoons hebben vaak een batterij die je kunt vervangen. De simkaart plaats je dan in een houder onder de batterij. Kijk voor uitgebreide instructies in de handleiding van het toestel.

Hoe kom ik aan een telefoonnummer?

Als je nog geen telefoonnummer hebt, krijg je dit vanzelf toegewezen als je een prepaid koopt of een abonnement afsluit.

Kan ik mijn mobiele telefoonnummer houden als ik van provider wissel?

Ja, dat kan. Nummerbehoud is altijd mogelijk. Het maakt daarbij niet uit of je een prepaid of een abonnement hebt. Vul hiervoor bij je nieuwe provider een nummerbehoudformulier in (prepaid). Of vul bij de aanvraag van het nieuwe abonnement in dat je je huidige nummer wilt behouden.

Kan mijn huidige simkaart in mijn nieuwe mobiele telefoon?

Dat kan als de nieuwe mobiele telefoon geen simlock heeft, oftewel simlockvrij is. Simlock is een speciaal ingebouwde beveiliging. Die zorgt ervoor dat je de telefoon niet kunt gebruiken met een simkaart van een andere provider.

Als je een losse telefoon koopt voor je huidige simkaart, dan moet dat toestel dus simlockvrij zijn. Let daarbij goed op, want de goedkoopste aanbiedingen op vergelijkingssites zijn vaak niet simlockvrij. Seniorentelefoons hebben meestal geen simlock. Toestellen uit een prepaidpakket hebben meestal wel een simlock, net als toestellen gekocht in combinatie met een abonnement.

Kan mijn nieuwe simkaart in mijn huidige mobiele telefoon?

Dat kan zolang de nieuwe mobiele telefoon geen simlock heeft of simlockvrij is.