Mobiele ProviderMonitor: doe mee

Stefan Vrijdag Expert ElektronicaBijgewerkt op:24 maart 2026
De Consumentenbond wil de dienstverlening van aanbieders van mobiele telefonie en mobiel internet voor langere tijd onderzoeken. Dat doet de Consumentenbond met de Mobiele ProviderMonitor. Deze bestaat uit beoordelingen van providers door consumenten. Je kunt je eigen ervaringen delen door je aan te melden.
Wil je meewerken aan de Mobiele ProviderMonitor? Meld je dan aan voor het Consumentenbond Panel. Als interessegebied vink je 'Mobiele ProviderMonitor' aan. Na je aanmelding ontvang je een e-mail met een link. Hiermee moet je jouw deelname definitief activeren. Meld je aan!
Als je al deelneemt aan het CB-internetpanel, dan kun je je voor de Mobiele ProviderMonitor aanmelden via je persoonlijke panelpagina. Na inloggen kun je bij 'Persoonsgegevens', bij tabblad 'Interesses' 'Mobiele ProviderMonitor' aanklikken.