Mobiele ProviderMonitor: doe mee

Waarom een Mobiele ProviderMonitor

De Consumentenbond wil de dienstverlening van aanbieders van mobiele telefonie en mobiel internet voor langere tijd onderzoeken. Dat doet de Consumentenbond met de Mobiele ProviderMonitor. Deze bestaat uit beoordelingen van providers door consumenten. Je kunt je eigen ervaringen delen door je aan te melden.

Wat kan ik verwachten als panellid?

Elk kwartaal sturen we je een vragenlijst. We vragen of je in het afgelopen kwartaal storingen of andere problemen hebt ervaren met je mobiele telefoon-/internetprovider. Die storingen kunnen te maken hebben met mobiel bellen, sms'en, mobiel internet en/of administratieve problemen. Heb je geen storingen, dan hoef je maar één vraag te beantwoorden. Is er wel iets aan de hand geweest, dan kun je meerdere vragen verwachten.

We sturen je een aantal keer per jaar een enquête. Hierin stellen we vragen over hoe tevreden je bent over je mobiele telefoon-/mobiel-internetprovider.

Doe ook mee!

Wil je meewerken aan de Mobiele ProviderMonitor? Meld je dan aan voor het Consumentenbond Panel. Als interessegebied vink je 'Mobiele ProviderMonitor' aan. Na je aanmelding ontvang je een e-mail met een link. Hiermee moet je jouw deelname definitief activeren. Meld je aan!

Als je al deelneemt aan het CB-internetpanel, dan kun je je voor de Mobiele ProviderMonitor aanmelden via je persoonlijke panelpagina. Na inloggen kun je bij 'Persoonsgegevens', bij tabblad 'Interesses' 'Mobiele ProviderMonitor' aanklikken.