Bellen via wifi bij mobiele providers

Wat is bellen via wifi?

Als je via wifi belt, loopt een gesprek via een wifinetwerk. Je telefoon kiest automatisch voor wifi. Dit is een uitkomst op plekken waar de 4G- of 5G-dekking slecht is.

Je bent wel afhankelijk van de kwaliteit van het wifinetwerk. Een verbeterpunt voor de providers: meer toestellen geschikt maken voor bellen via wifi.

Anders dan WhatsApp

Bellen via wifi is iets anders dan bellen via WhatsApp. Via zo'n app kun je alleen bellen naar personen met dezelfde app. Bij bellen via wifi heb je geen app nodig, je kunt met iedereen bellen.

Als je met WhatsApp of Signal belt, gebruik je een versleutelde verbinding die niemand kan afluisteren. Zelfs de appmakers niet. Als je belt via een mobiele provider kan de aanbieder wel meeluisteren als een politiedienst daar om vraagt.

Dekkingsprobleem

De dekking van mobiele netwerken valt in nieuwe woningen nog weleens tegen. Dit komt door dikke buitenmuren en coating op de ramen. Bellen via wifi kan dat probleem oplossen. Maar alleen als overal een stabiel wifinetwerk beschikbaar is. Lees meer over wifisignaal verbeteren.

Welke toestellen zijn geschikt?

Bellen via wifi is beschikbaar op bijna alle telefoons. Elke provider heeft een lijst waarin je kunt zien welke toestellen dat zijn.

Instructies voor het instellen van 4G en bellen via wifi per provider:

Hoe gebruik je het?

Als je aan de voorwaarden voldoet, activeert je telefoon bellen via wifi automatisch. Je kunt de functie ook handmatig uitzetten.

Je telefoon kiest zelf het beste netwerk en schakelt automatisch over van wifi naar een mobiel netwerk of andersom. Daar merk je niets van tijdens het bellen.

Let op: bellen via wifi kost belminuten en providers blokkeren bellen via wifi in het buitenland.

Alarmnummers

Wil je via wifi een noodnummer zoals 112 bellen? Dan schakelen providers automatisch over naar 3G. Je provider is wettelijk verplicht om locatiegegevens mee te sturen als je een noodnummer belt. En dat kan niet bij bellen via wifi.

Heeft het mobiele netwerk van je eigen provider geen dekking op een locatie? Dan schakelt je telefoon over naar het netwerk van een andere provider.