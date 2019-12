Bellen via wifi bij mobiele providers

Bij KPN, Vodafone, T-Mobile, Tele2 en Simyo kun je bellen via wifi. Net als bij bellen via 4G zorgt het voor snellere verbindingen en betere geluidskwaliteit. Wat houdt bellen via wifi in en wat levert het op?

Wat is bellen via wifi?

Als je belt via wifi dan loopt een gesprek via een wifi-netwerk. Je telefoon kiest automatisch voor wifi. Dit is een uitkomst op plekken waar de 2G, 3G of 4G-dekking slecht is.

Je bent wel afhankelijk van de kwaliteit van het wifi-netwerk. Een verbeterpunt voor de providers: meer toestellen geschikt maken voor bellen via wifi.

Anders dan WhatsApp of Skype

Bellen via wifi is iets anders dan bellen via WhatsApp of Skype. Via zo'n app kun je alleen bellen naar personen met dezelfde app. Bij bellen via wifi heb je geen app nodig, je kunt met iedereen bellen.

Als je met WhatsApp of Signal belt, gebruik je een versleutelde verbinding die niemand kan afluisteren. Zelfs de appmakers niet. Als je belt via een mobiele provider kan de aanbieder wel meeluisteren als een politiedienst daar om vraagt.

Dekkingsprobleem

De dekking van mobiele netwerken valt in nieuwe woningen nog weleens tegen. Dit komt door dikke buitenmuren en coating op de ramen. Bellen via wifi kan dat probleem oplossen. Maar alleen als overal een stabiel wifinetwerk beschikbaar is. Lees meer over wifi-signaal verbeteren.

Welke toestellen zijn geschikt?

Bellen via wifi is maar beschikbaar op een beperkt aantal toestellen. Elke provider heeft een lijst waarin je kunt zien welke toestellen dat zijn.

Instructies voor het instellen van 4G en bellen via wifi per provider:

Hoe gebruik je het?

Als je aan de voorwaarden voldoet, activeert je telefoon bellen via wifi automatisch. De Samsung Galaxy Note 9 die we probeerden op het KPN-netwerk deed dat ook. Je kunt de functie ook handmatig uitzetten.

Je telefoon kiest zelf het beste netwerk en schakelt automatisch over van wifi naar een mobiel netwerk of andersom. Daar merk je niets van tijdens het bellen.

Let op: bellen via wifi kost belminuten en providers blokkeren bellen via wifi in het buitenland.

Alarmnummers

Wil je via wifi een noodnummer zoals 112 bellen? Dan schakelen providers automatisch over naar 2G of 3G. Je provider is wettelijk verplicht om locatiegegevens mee te sturen als je een noodnummer belt. En dat kan niet bij bellen via wifi.

Als het mobiele netwerk van je eigen provider geen dekking heeft op een locatie, dan schakelt je telefoon over naar het netwerk van een andere provider.

Van 2G naar bellen via wifi Tot 2010 gebruikte iedereen met een mobiele telefoon 2G of 3G-netwerken. In 2012 kwam daar 4G bij. Dit leverde razendsnelle mobiele dataverbindingen op, maar je belde nog altijd via 2G of 3G. Dit kwam omdat het lastig was om tijdens een gesprek naadloos te schakelen tussen de verschillende netwerken. In oktober 2016 introduceerde KPN als eerste provider ook bellen ook via 4G. En nu kun je dus ook via alle grote providers bellen via wifi.

