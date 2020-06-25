eSIM en mobiel bellen: dit moet je weten

Hoe werkt een eSIM?

Een eSIM is een digitale simkaart die al in je telefoon zit. Je koppelt deze eenvoudig aan je mobiele abonnement. Hiervoor heb je een telefoon nodig die eSIM ondersteunt en een provider die dit aanbiedt. Je activeert eSIM meestal via de instellingen van je telefoon. Scan hiervoor een QR-code of activeer de eSIM via een code van je provider. Kijk voor de juiste stappen op de website van je provider.

Voordelen van eSIM

Je kunt een privé- en een zakelijk nummer gebruiken op je telefoon. De meeste telefoons met eSIM zijn dual sim . Je kunt er dus 2 sim’s in kwijt (een kaartje en eSIM).

. Je kunt er dus 2 sim’s in kwijt (een kaartje en eSIM). Sneller wisselen van provider bij het afsluiten van een abonnement. Je activeert je abonnement online en je kunt gelijk bellen en internetten.

Op reis buiten de EU kun je een lokale sim gebruiken in je telefoon. Ook kun je wisselen tussen je eigen abonnement en de nieuwe op de plaats van bestemming.

eSIM is duurzamer. Bij eSIM hoeft een provider geen kaartjes meer te maken. Zo is er geen transport naar winkels meer nodig. Dit scheelt ook een hoop afval.

Welke smartphones ondersteunen eSIM?

Er zijn steeds meer smartphones die eSIM ondersteunen. Het gaat om recente toestellen:

Apple iPhone

Van Apple ondersteunen deze iPhone-toestellen eSIM.

Android

Deze smartphones met Android ondersteunen eSIM.

Welke providers bieden eSIM aan?

Bij deze aanbieders kun je een eSIM bestellen:

eSIM buiten de EU

Een lokale provider kan voordeliger zijn dan je eigen provider, vooral buiten de EU. Het aanbod verschilt per land, dus het is slim dit vooraf te checken. Op de website van Airalo kun je eSIM-pakketten per land bekijken, kiezen en installeren. Als je op je bestemming bent, activeer je de eSIM en kun je direct gebruikmaken van lokale data.