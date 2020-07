eSIM en mobiel bellen: dit moet je weten

Wat is eSIM?

Een eSIM is een sim die al in een smartphone is ingebouwd. eSIM staat voor ‘embedded SIM’. Met een eSIM is het dus niet meer nodig om een los kaartje in je telefoon te stoppen. De ingebouwde sim koppel je aan een abonnement bij je mobiele provider.

Voordelen

Je kunt een privé- en een zakelijk nummer gebruiken op je telefoon. De meeste telefoons met eSIM zijn dual sim . Je kunt er dus twee sim’s in kwijt (een kaartje en eSIM).

Op reis buiten de EU kun je een lokale sim te gebruiken in je telefoon. Ook kun je wisselen tussen je eigen abonnement en de nieuwe op de plaats van bestemming.

eSIM is duurzamer. Bij eSIM hoeft een provider geen kaartjes meer te maken. Zo hoeft er geen transport naar winkels meer plaats te vinden. Ook scheelt het een hoop afval.

Hoe werkt eSIM?

Allereerst heb je een telefoon nodig die eSIM ondersteunt. Daarnaast moet je mobiele provider eSIM aanbieden. Er zijn verschillende manieren om de eSIM van je telefoon te koppelen aan je provider. Dat kan via de instellingen op je telefoon of door een speciale code te scannen of door te geven aan je provider. Kijk op de website van de provider voor instructies.

Welke smartphones ondersteunen eSIM?

Er zijn steeds meer smartphones die eSIM ondersteunen. Het gaat om recente toestellen:



Apple iPhone

Van Apple ondersteunen deze iPhone-toestellen eSIM.



Android

Deze smartphones met Android ondersteunen eSIM.

Welke providers bieden eSIM aan?

Bij de volgende mobiele providers kun je eSIM bestellen:



