eSIM en mobiel bellen: dit moet je weten

Stefan Vrijdag Expert ElektronicaBijgewerkt op:24 maart 2026
Een eSIM is een digitale simkaart die al in je telefoon zit. Je koppelt deze eenvoudig aan je mobiele abonnement. Hiervoor heb je een telefoon nodig die eSIM ondersteunt en een provider die dit aanbiedt. Je activeert eSIM meestal via de instellingen van je telefoon. Scan hiervoor een QR-code of activeer de eSIM via een code van je provider. Kijk voor de juiste stappen op de website van je provider.
Er zijn steeds meer smartphones die eSIM ondersteunen. Het gaat om recente toestellen:
Van Apple ondersteunen deze iPhone-toestellen eSIM.
Deze smartphones met Android ondersteunen eSIM.
Bij deze aanbieders kun je een eSIM bestellen:
Een lokale provider kan voordeliger zijn dan je eigen provider, vooral buiten de EU. Het aanbod verschilt per land, dus het is slim dit vooraf te checken. Op de website van Airalo kun je eSIM-pakketten per land bekijken, kiezen en installeren. Als je op je bestemming bent, activeer je de eSIM en kun je direct gebruikmaken van lokale data.