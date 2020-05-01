Bellen vanuit Nederland naar het buitenland

Maximum tarief

Sinds 15 mei 2019 geldt een maximum tarief om vanuit Nederland te bellen. Ook als je een sms’je verstuurt naar een ander land in de Europese Unie (EU). Een telefoontje mag niet meer dan €0,23 per minuut kosten en een sms’je €0,07. Deze regels gelden voor vast en mobiel bellen. Eerder waren de kosten soms een stuk hoger. Providers mogen nu geen hogere tarieven meer berekenen.

Voordelig bellen

Peildatum maart 2026

Mogelijkheden

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