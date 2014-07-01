Internet en bellen in het buitenland

Roaming: mobiel gebruik in het buitenland

Als je in het buitenland belt of internet gebruikt, maak je gebruik van het netwerk van een andere provider. Dat heet roaming. Bij mobiel internet heet dat ook wel dataroaming. Zodra je roamt, gelden er andere regels dan in Nederland.

EU-regels

Binnen de EU hoef je geen extra kosten te betalen voor roaming. Met je Nederlandse bundel kun je bellen en internetten in een ander EU-land. Je hebt dus geen extra kosten bovenop je abonnement.

De regels gelden ook in de landen van de Europese Economische Ruimte (EER):

IJsland

Liechtenstein

Noorwegen

Sinds 1 juli 2022 moet bellen, sms'en en internetten net zo snel gaan als thuis. Gebruik je thuis 5G? Dan heb je daar in een ander EU-land ook recht op. Als dat niet mogelijk is, moet je provider je daarover informeren.

Let op: EU-regels gelden niet in deze landen

Turkije en Zwitserland

Turkije en Zwitserland (H3) De EU-regels gelden niet in Turkije en Zwitserland. Veel providers passen de regels daar wel vrijwillig toe. Controleer dit bij je eigen provider. Odido past de regels bijvoorbeeld niet toe in Zwitserland. Daar betaal je nog steeds €0,23 per minuut om naar Nederland te bellen.

Verenigd Koninkrijk

Sinds de Brexit in 2020 is het Verenigd Koninkrijk geen EU-lid meer. De EU-roamingregels gelden daar dus ook niet meer. Bij veel providers is je bundel nog wel geldig in het VK. Check dit voor vertrek bij je provider.

Monaco, Andorra, Gibraltar

In Monaco, Andorra, Gibraltar en andere kleine landen kunnen andere regels gelden. Twijfel je? Controleer het dan bij je provider.

Grensgebieden: stel handmatig je netwerk in

In grensgebieden kan een sterker netwerk van een naburig niet-EU-land je verbinding overnemen. Dat gebeurt vaak zonder dat je het merkt. Stel daarom handmatig een netwerk in om onverwachte kosten te voorkomen.

Op zee, in internationale wateren en in de bergen

De EU-regels gelden niet op zee of in de bergen. Op een cruiseschip of ferry in internationale wateren maakt je telefoon verbinding via satelliet. Ook in de bergen kan je toestel overschakelen naar een duur satellietnetwerk. Soms betaal je wel €10 per MB. Dit geldt ook als je vaart tussen 2 EU-landen.

Zet dataroaming uit op een schip

Maak op een schip gebruik van wifi. Zet dataroaming altijd uit. Als de wifi-verbinding wegvalt, schakelt je telefoon anders automatisch over op het dure mobiele netwerk.

Abonnementen met onbeperkt internet: Fair Use Policy

Bij abonnementen met onbeperkt internetten in Nederland, mogen providers een Fair Use Policy (FUP) hanteren:

Odido

Unlimited-abonnementen zijn in Nederland onbeperkt. In de EU mag je met het Start-abonnement 50 GB per maand gebruiken. Bij duurdere abonnementen is dat meer.

Unlimited-abonnementen zijn in Nederland onbeperkt. In de EU mag je met het Start-abonnement 50 GB per maand gebruiken. Bij duurdere abonnementen is dat meer. KPN

Het 'Unlimited50' abonnement heeft een limiet van 40 GB per maand in de EU. Deze limiet geldt ook voor Nederland. Bij duurdere abonnementen is de limiet hoger.

Het 'Unlimited50' abonnement heeft een limiet van 40 GB per maand in de EU. Deze limiet geldt ook voor Nederland. Bij duurdere abonnementen is de limiet hoger. Vodafone

Bij het Unlimited Start-abonnement mag je maximaal 50 GB per maand gebruiken in het buitenland.

Providers mogen ook regels stellen voor hoe lang je je Nederlandse abonnement in het buitenland gebruikt. Gebruik je je abonnement 4 maanden achter elkaar vaker in het buitenland dan in Nederland? Dan mogen providers extra kosten rekenen.

Hoge kosten buiten de EU

Binnen de EU hoef je niet bang te zijn voor hoge kosten. Buiten de EU is dat anders. Ga je bijvoorbeeld naar Amerika of Thailand? Dan kunnen de kosten flink oplopen. Buitenlandse netwerken sturen hoge rekeningen naar Nederlandse providers. Daardoor blijven de kosten voor jou als gebruiker hoog.

Tips om je kosten in de hand te houden

Beperk je dataverbruik:

Gebruik gratis wifi waar mogelijk om onverwachte kosten te voorkomen.

Koop een lokale prepaid-simkaart voor internet en bellen tegen lokaal tarief. Met een dual sim of esim-telefoon blijf je bereikbaar op je Nederlandse nummer.

Zet dataroaming alleen aan als nodig en daarna weer uit. Check je handleiding voor instructies.

Bij Simpel en Youfone werkt het uitzetten van dataroaming buiten de EU niet goed. Internet is daar standaard uitgeschakeld. Inschakelen kan alleen via MyYoufone of Mijn Simpel.

Buiten de EU geldt een datalimiet van €60,50. Wil je meer, dan moet je de limiet zelf uitzetten. Daarna krijg je geen waarschuwingen meer. Installeer een datateller om je verbruik te volgen.

Je bundel is buiten de EU niet geldig. Dataroaming komt bovenop je abonnementskosten.

Video’s, muziek, en grote foto's verbruiken veel data. Wees hier terughoudend mee.

Zet automatische updates en synchronisatie uit (zoals e-mail, sociale media). Haal grote bestanden handmatig binnen.

Beperk je belkosten: