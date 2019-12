Internet en bellen in het buitenland

Wil je je telefoon in het buitenland gebruiken, zonder een hoge telefoonrekening als je weer thuiskomt? Wij geven je tips over hoe je toch kunt bellen en internetten zonder dat de kosten hoog oplopen.

Wat is roaming?

Bij bellen en internetten in het buitenland gebruik je het mobiele netwerk van een andere provider. Dat heet roaming. Bij mobiel internet wordt ook wel gesproken over dataroaming. Zodra er sprake is van roaming, gelden er andere regels dan in Nederland.

EU-regels

De kosten voor het gebruik van je mobiel in het buitenland worden binnen de EU gereguleerd door het Europees Parlement en de Raad van Ministers. Daardoor zijn de kosten voor bellen, sms'en en internetten in het buitenland de afgelopen jaren flink gedaald: een MB is wel 1000 keer goedkoper geworden.

Sinds 15 juni 2017 zijn extra roamingkosten zelfs helemaal verleden tijd. Dat betekent dat je vanaf dat moment met je Nederlandse bundel kunt bellen en internetten in een ander EU land. Je hebt dus geen extra kosten meer bovenop je abonnement.

Let op: geen EU!

Let even op in landen als Noorwegen, Turkije en Zwitserland. Die horen niet bij de EU, dus daar gelden de gunstige EU-regels (nog) niet. Gelukkig passen veel providers de regels ook in deze landen toe, zonder dat ze daartoe verplicht zijn. Maar check het wel even bij je eigen provider: T-Mobile bijvoorbeeld past de regels niet toe in Zwitserland. Daar betaal je dus nog steeds €0,23 per minuut.

Ook in Monaco, Andorra, Gibraltar en andere kleine landen kunnen andere regels gelden. Check bij twijfel altijd bij je provider.

Op zee gelden de gunstige regels ook niet. Als je je op een cruiseschip of ferry bevindt in internationale wateren maakt je telefoon via het schip verbinding met een satelliet. Je betaalt dan de hoofdprijs, soms wel €10 per MB! Dat gebeurt dus ook als je vaart tussen 2 landen die wel bij de EU horen.

Je kunt op een schip vaak verbinding maken met een wifi-netwerk, maar zet dataroaming ook altijd uit op je mobiel. Je telefoon maakt anders automatisch verbinding met het mobiele netwerk wanneer de wifi-verbinding onverwachts verbroken wordt.

Fair Use Policy

Bij abonnementen waarmee je in Nederland onbeperkt kunt internetten, mogen providers een Fair Use Policy (FUP) opleggen:

T-Mobile heeft de voorwaarden van zijn 'Onbeperkt'-abonnement gewijzigd: in Nederland is het nog steeds onbeperkt, maar in een ander EU-land mag je maar 14 GB gebruiken.

heeft de voorwaarden van zijn 'Onbeperkt'-abonnement gewijzigd: in Nederland is het nog steeds onbeperkt, maar in een ander EU-land mag je maar 14 gebruiken. Tele2 biedt inmiddels een alles-onbeperkt-abonnement, maar in het buitenland mag je 12 GB per maand gebruiken.

KPN en Vodafone bieden heel grote databundels. Alleen Vodafone stelt beperkingen aan het gebruik in het buitenland. Je mag maximaal 12 GB gebruiken om te internetten. Bij KPN is er geen limiet en mag je bundels van 50 of 100 GB helemaal in het buitenland mag gebruiken.

Een ander limiet die providers kunnen hanteren, is hoe lang je je Nederlandse abonnement mag gebruiken in het buitenland. Als ze kunnen vaststellen dat je je abonnement 4 maanden achtereen vaker in het buitenland gebruikt dan in Nederland, dan mogen ze daar kosten voor in rekening brengen. Tenzij je kunt aantonen dat je er een goede reden voor hebt, bijvoorbeeld werk of familie.

Bellen naar het buitenland

Vanaf 15 mei 2019 is het goedkoper om vanuit Nederland te bellen of een sms’je te versturen naar een ander EU-land. Een telefoontje mag niet meer dan 19 cent per minuut kosten en een sms’je 6 cent (beide bedragen zijn exclusief btw). Daarmee is een eind gekomen aan de hoge tarieven die soms werden berekend door providers. De tarieven die nu zijn bepaald zijn maximumtarieven. Veel providers bieden bundels aan waarmee je goedkoper uit bent.

Wil je voordelig naar het buitenland bellen? Vergelijk mobiele abonnementen bij ons en bekijk welke providers voordeelbundels aanbieden voor bellen naar het buitenland.

Let op buiten de EU!

Binnen de EU hoef je dus niet meer bang te zijn voor hoge telefoonrekeningen. Ga je naar Amerika of Thailand dan is de situatie anders en kunnen de kosten flink oplopen. Providers rekenen buiten de EU wat ze willen. Buitenlandse netwerken sturen de Nederlandse providers hoge rekeningen voor het mobielgebruik van de klanten in het buitenland. Zo blijven de kosten voor de gebruiker hoog.

Tarieven buiten de EU:

VS Thailand Duurste zone* KPN bellen per minuut €1,00 €2,00 €4,25 gebeld worden per minuut €0,50 €1,00 €1,75 sms €0,30 €0,30 €0,75 internet per MB €2,50 €2,50 €10,00 T-Mobile bellen per minuut €1,27 €2,29 €2,52 gebeld worden per minuut €0,76 €1,02 €0,84 sms €0,51 €0,51 €0,42 internet per MB €2,50 €5,00 €8,26 Vodafone bellen per minuut €1,25 €1,25 €3,75 gebeld worden per minuut €0,25 €0,25 €1,25 sms €0,25 €0,25 €0,25 internet per MB €2,50 €2,50 €7,50

Peildatum mei 2019

*De zone-indeling verschilt per provider, hier staan de tarieven van de duurste zone.

Tips om je kosten in de hand te houden

Beperk je dataverbruik:

Maak zoveel mogelijk gebruik van gratis wifi . Zo voorkom je onverwachte kosten.

. Zo voorkom je onverwachte kosten. Zet de functie dataroaming alleen aan als je wilt internetten en zet hem daarna weer uit. Kijk in de handleiding van je telefoon hoe je deze functie uitzet.

alleen aan als je wilt internetten en zet hem daarna weer uit. Kijk in de handleiding van je telefoon hoe je deze functie uitzet. Bij Simpel en Youfone is het soms niet voldoende om buiten Europa dataroaming op je telefoon uit te zetten. Daarom staat internet buiten de EU bij Youfone inmiddels standaard uit. Je kunt dit alleen inschakelen via MyYoufone (op de website van Youfone). Bij Simpel doe je dat door internet uit te schakelen in Mijn Simpel. Lees ook het topic over dataroaming op ons forum.

Voor internetten buiten de EU geldt een datalimiet van €60,50. Om verder te internetten moet je het limiet handmatig uitschakelen. Daarna volgen er geen waarschuwingen meer. Installeer een datateller op je smartphone om zicht te houden op je datagebruik en dus de kosten.

van €60,50. Om verder te internetten moet je het limiet handmatig uitschakelen. Daarna volgen er geen waarschuwingen meer. Installeer een datateller op je smartphone om zicht te houden op je datagebruik en dus de kosten. Houd er rekening mee dat je je normale internetbundel buiten de EU niet kunt gebruiken in het buitenland. Dat betekent dat de kosten voor dataroaming bovenop je normale maandbedrag komen.

Wees voorzichtig met het bekijken en versturen van video's. Ook met downloaden van muziek en het luisteren naar streaming -muziek (via bijvoorbeeld een internetradiostation) verbruik je erg veel data, net als bij het downloaden en versturen van foto's in hoge kwaliteit.

-muziek (via bijvoorbeeld een internetradiostation) verbruik je erg veel data, net als bij het downloaden en versturen van foto's in hoge kwaliteit. Bezoek zo veel mogelijk mobiele websites. Dat is vaak hetzelfde adres, maar dan met m. of mob. voor de url. Voor het laden van deze sites gebruik je veel minder data. Stel op je telefoon in dat automatisch de mobiele variant van een website wordt geladen.

Zet automatisch updaten/ synchroniseren van diensten als Facebook, Twitter en e-mail uit. Stel je e-mail zo in dat berichten, of in ieder geval grote bestanden, niet automatisch worden opgehaald.

Beperk je belkosten:

Providers verdelen de wereld in zones. Check in welke zone en welk zonetarief het land van je vakantiebestemming valt. Met name voor landen buiten de EU (zoals Turkije en Zwitserland) loont het om bij de provider het tarief op te zoeken voor je er met je mobiel naartoe reist.

Houd er rekening mee dat de kosten voor gebruik buiten de EU meestal bovenop de kosten van je abonnement komen. De minuten, sms'jes en MB's die je in het buitenland gebruikt, gaan niet uit je bundel en worden apart afgerekend.

Kijk goed naar de voorwaarden van 'buitenlandvoordeelopties'. Sommige bundels zijn bijvoorbeeld niet meer uit te zetten. Je blijft ervoor betalen tot je normale abonnement is afgelopen.

Instellingen op je smartphone in het buitenland

Wil je je iPhone in het buitenland gebruiken, loop dan eerst de netwerkinstellingen na. Je vindt ze onder 'Instellingen' -> 'Mobiel netwerk'.

Dataroaming: deze optie moet aan staan. Dit zorgt ervoor dat je telefoon verbinding kan maken met een netwerk in het land waar je je bevindt.

Heb je een Android telefoon, dan kan het gebeuren dat niet vanzelf verbinding wordt gemaakt met een buitenlands netwerk. Dat is afhankelijk van je provider en het toestel. Soms moet je zelf een zogenoemde VPN-verbinding toevoegen. Kijk op de website van je provider en zoek op 'toestelhulp'. Vaak vind je dan een stappenplan voor het toevoegen van zo'n verbinding. Kom je er niet uit, neem dan contact op met je provider.

