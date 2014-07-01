Internet en bellen in het buitenland

Stefan Vrijdag Expert ElektronicaBijgewerkt op:24 maart 2026
Als je in het buitenland belt of internet gebruikt, maak je gebruik van het netwerk van een andere provider. Dat heet roaming. Bij mobiel internet heet dat ook wel dataroaming. Zodra je roamt, gelden er andere regels dan in Nederland.
Binnen de EU hoef je geen extra kosten te betalen voor roaming. Met je Nederlandse bundel kun je bellen en internetten in een ander EU-land. Je hebt dus geen extra kosten bovenop je abonnement.
De regels gelden ook in de landen van de Europese Economische Ruimte (EER):
Sinds 1 juli 2022 moet bellen, sms'en en internetten net zo snel gaan als thuis. Gebruik je thuis 5G? Dan heb je daar in een ander EU-land ook recht op. Als dat niet mogelijk is, moet je provider je daarover informeren.
Turkije en Zwitserland (H3) De EU-regels gelden niet in Turkije en Zwitserland. Veel providers passen de regels daar wel vrijwillig toe. Controleer dit bij je eigen provider. Odido past de regels bijvoorbeeld niet toe in Zwitserland. Daar betaal je nog steeds €0,23 per minuut om naar Nederland te bellen.
Sinds de Brexit in 2020 is het Verenigd Koninkrijk geen EU-lid meer. De EU-roamingregels gelden daar dus ook niet meer. Bij veel providers is je bundel nog wel geldig in het VK. Check dit voor vertrek bij je provider.
In Monaco, Andorra, Gibraltar en andere kleine landen kunnen andere regels gelden. Twijfel je? Controleer het dan bij je provider.
In grensgebieden kan een sterker netwerk van een naburig niet-EU-land je verbinding overnemen. Dat gebeurt vaak zonder dat je het merkt. Stel daarom handmatig een netwerk in om onverwachte kosten te voorkomen.
De EU-regels gelden niet op zee of in de bergen. Op een cruiseschip of ferry in internationale wateren maakt je telefoon verbinding via satelliet. Ook in de bergen kan je toestel overschakelen naar een duur satellietnetwerk. Soms betaal je wel €10 per MB. Dit geldt ook als je vaart tussen 2 EU-landen.
Maak op een schip gebruik van wifi. Zet dataroaming altijd uit. Als de wifi-verbinding wegvalt, schakelt je telefoon anders automatisch over op het dure mobiele netwerk.
Bij abonnementen met onbeperkt internetten in Nederland, mogen providers een Fair Use Policy (FUP) hanteren:
Providers mogen ook regels stellen voor hoe lang je je Nederlandse abonnement in het buitenland gebruikt. Gebruik je je abonnement 4 maanden achter elkaar vaker in het buitenland dan in Nederland? Dan mogen providers extra kosten rekenen.
Binnen de EU hoef je niet bang te zijn voor hoge kosten. Buiten de EU is dat anders. Ga je bijvoorbeeld naar Amerika of Thailand? Dan kunnen de kosten flink oplopen. Buitenlandse netwerken sturen hoge rekeningen naar Nederlandse providers. Daardoor blijven de kosten voor jou als gebruiker hoog.