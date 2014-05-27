Internet via wifi-hotspots

Steeds meer openbare wifi-plekken

Wifi is alleen zeer lokaal beschikbaar, met een bereik van enkele tientallen meters. Op steeds meer plekken zoals horeca, treinstations en treinen en in veel openbare gebouwen kun je (gratis) wifi gebruiken.

Ziggo en het voormalige UPC hebben het wifi-internet een stevige duw in de rug gegeven door hun kabelmodems aan te passen voor gastgebruik. Er zijn inmiddels wel 2 miljoen Ziggo WifiSpots. KPN had een eigen hotspot-project: KPN Fon, maar dat stopte in augustus 2020.

Hoe werkt openbaar wifi?