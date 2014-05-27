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Internet via wifi-hotspots

Op meer dan 2 miljoen locaties in Nederland kun je met je smartphone of tablet inloggen op een gratis wifinetwerk. Al die gratis wifipunten zijn handig, maar er kleven ook risico's aan. We geven antwoord op de meest gestelde vragen over het gebruik en de veiligheid van publieke wifinetwerken.
peter kulche

Peter Kulche   Expert ElektronicaBijgewerkt op:2 maart 2021

wifi-onderweg

Steeds meer openbare wifi-plekken

Wifi is alleen zeer lokaal beschikbaar, met een bereik van enkele tientallen meters. Op steeds meer plekken zoals horeca, treinstations en treinen en in veel openbare gebouwen kun je (gratis) wifi gebruiken.

Ziggo en het voormalige UPC hebben het wifi-internet een stevige duw in de rug gegeven door hun kabelmodems aan te passen voor gastgebruik. Er zijn inmiddels wel 2 miljoen Ziggo WifiSpots. KPN had een eigen hotspot-project: KPN Fon, maar dat stopte in augustus 2020.

Hoe werkt openbaar wifi?

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