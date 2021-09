Internet via wifi-hotspots

Kijk in je smartphone of (tablet)computer bij de lijst met draadloze netwerken om te zien welk wifinetwerk beschikbaar is. Even aanklikken en het apparaat logt in. Je ziet niet direct welk netwerk gratis is.

Vaak moet je (in de browser) akkoord gaan met de voorwaarden voor gratis gebruik en/of een wachtwoord intoetsen. Hierna ben je online.

In een horecagelegenheid of bibliotheek is het verstandig de juiste wifinaam te vragen aan het personeel. Voor je het weet log je in op het netwerk van een hacker of grappenmaker. Voor surfen via een WifiSpot van Ziggo moet je een inlognaam en een wachtwoord hebben. Deze kunnen Ziggo-abonnees opvragen via de persoonlijke klantpagina van hun provider.