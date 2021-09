Traag internet? Volg dit stappenplan

Via beta.speedtest.net (klik op 'Ga' of 'Go' en niet op de reclame-banner) meet je de internetsnelheid. Doe dit op een vaste computer en met een netwerkkabel. Op deze manier meet je niet de wifisnelheid, die is van veel andere factoren afhankelijk. Kies bij het uitvoeren van de test een locatie zo dicht mogelijk bij het aansluitpunt. Zorg dat alle andere apparaten ‘uit’ staan, zodat ze de snelheid niet kunnen vertragen. Nu weet je of de internetsnelheid gelijk is aan wat je provider belooft.