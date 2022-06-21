Welke internetsnelheid heb ik nodig?

Downloadsnelheid en uploadsnelheid

Met de internetsnelheid bedoelen we meestal de downloadsnelheid. De downloadsnelheid wordt uitgedrukt in Mbit/s. Het is de snelheid waarmee je een internetpagina opent of muziek of video streamt.

De uploadsnelheid wordt ook aangeduid in Mbit/s. Uploaden doe je wanneer je een foto of video via WhatsApp verstuurt of iemand mailt. Bij kabel en DSL is de uploadsnelheid een stuk lager dan de downloadsnelheid. Bij glasvezelinternet is er geen verschil.

Hoeveel Mbit/s heb je nodig?

Providers laten je vaak kiezen uit grofweg 3 pakketten: instap, standaard en premium. Maar hoeveel Mbit/s heb je nodig? Dat hangt af van je gebruik en het aantal apparaten waarmee je tegelijkertijd internet gebruikt. Uitgedrukt in Mbits/s kun je de volgende richtlijnen aanhouden:

30 Mbit/s: voldoende om (draadloos) te surfen, mailen en om beperkt video te streamen op 2 apparaten tegelijk.

voldoende om (draadloos) te surfen, mailen en om beperkt video te streamen op 2 apparaten tegelijk. 50 Mbit/s: meer 'comfort'. Voor een gezin, gemiddeld verbruik. Je hebt geen last van elkaar als je met meerdere mensen tegelijk aan het internetten bent. Bijvoorbeeld thuiswerken.

meer 'comfort'. Voor een gezin, gemiddeld verbruik. Je hebt geen last van elkaar als je met meerdere mensen tegelijk aan het internetten bent. Bijvoorbeeld thuiswerken. 100 Mbit/s: als je veel en vaak downloadt met meerdere apparaten tegelijkertijd. Bijvoorbeeld Netflix kijken in 4k en gamen.

Providers bieden meestal ook downloadsnelheden aan die hoger zijn dan 100 Mbit/s. In het dagelijkse gebruik zul je daar meestal weinig van merken. Sneller internet is vaak duurder, let daarop bij het afsluiten van een abonnement.

Welke internetsnelheid heb je nodig voor Netflix?

Netflix wordt aangeboden in verschillende beeldkwaliteiten. Deze kunnen verschillen per abonnement. Voor de benodigde internetsnelheid kun je het volgende aanhouden:

Beeldkwaliteit Internetnetsnelheid HD 3 Mbit/s of hoger Full HD 5 Mbit/s of hoger Ultra HD (4k) 15 Mbit/s of hoger

Welke internetsnelheid heb je nodig voor thuiswerken?

De benodigde internetsnelheid hangt af van wat je doet. Voor licht online werken, zoals e-mailen, browsen en documenten bewerken, is 1 Mbit/s per gebruiker vaak genoeg. Voor soepel beeldbellen op een computer heb je meestal 3 tot 5 Mbit/s download én upload per gebruiker nodig. Werk je met meerdere mensen tegelijk thuis, deel je vaak je scherm of verstuur je grote bestanden? Dan heb je meer snelheid nodig. Vooral de uploadsnelheid is belangrijk bij videobellen en bij het versturen of synchroniseren van bestanden.

Hoeveel internet gebruiken slimme camera’s en deurbellen?

Slimme camera’s en deurbellen gebruiken vooral uploadsnelheid. Ze sturen videobeelden naar de cloud van de fabrikant, bijvoorbeeld als je live meekijkt of als de camera een gebeurtenis opneemt. Veel modellen hebben daarvoor ongeveer 1 tot 3 Mbit/s upload per apparaat nodig. Bij hogere beeldkwaliteit, zoals 2K of 4K, kan dat meer zijn. Het daadwerkelijke gebruik hangt af van de resolutie, videocompressie en het aantal camera’s dat tegelijk beelden uploadt. Bij veel modellen kun je de beeldkwaliteit of het dataverbruik aanpassen in de app.

Hoe snel is 1 Gbit/s?

Op veel plaatsen is ‘gigabit internet’ beschikbaar. Daarmee download je met een snelheid van maar liefst 1000 Mbit/s. Met deze supersnelheid kun je een complete Netflix-serie downloaden in een paar minuten. Verder heb je er vooralsnog niet veel aan. Voor ultra hd kwaliteit online video (4k) heb je niet meer dan 25 Mbit/s nodig. Zelfs als je met meerdere mensen tegelijk 4K-video streamt, volstaat 100 Mbit/s prima.

Hoe zit het met wifi?

Veel consumenten hebben last van traag internet in huis. Meestal gaat het om problemen met wifi. Bij draadloos internet neemt de downloadsnelheid af naarmate je verder weg bent van je router. Een hogere downloadsnelheid lost problemen met wifi niet altijd op. Het signaal wordt namelijk ook beïnvloed door andere factoren.