Welke internetsnelheid heb ik nodig?

Downloadsnelheid en uploadsnelheid

Met de internetsnelheid bedoelen we meestal de downloadsnelheid. De downloadsnelheid wordt uitgedrukt in Mbit/s. Het is de snelheid waarmee je een internetpagina opent of muziek of video streamt.

De uploadsnelheid wordt ook aangeduid in Mbit/s. Uploaden doe je wanneer je een foto of video via WhatsApp verstuurt of iemand mailt. Bij kabel en DSL is de uploadsnelheid een stuk lager dan de downloadsnelheid. Bij glasvezelinternet is er geen verschil.

Hoeveel Mbit/s heb je nodig?

Providers laten je vaak kiezen uit grofweg 3 pakketten: instap, standaard en premium. Maar hoeveel Mbit/s heb je nodig? Dat hangt af van je gebruik en het aantal apparaten waarmee je tegelijkertijd internet gebruikt. Uitgedrukt in Mbits/s kun je de volgende richtlijnen aanhouden:

20 Mbit/s: voldoende om (draadloos) te surfen, mailen en om beperkt video te streamen op 2 apparaten tegelijk.

voldoende om (draadloos) te surfen, mailen en om beperkt video te streamen op 2 apparaten tegelijk. 50 Mbit/s: meer 'comfort'. Voor een gezin, gemiddeld verbruik. Je hebt geen last van elkaar als je met meerdere mensen tegelijk aan het internetten bent. Bijvoorbeeld thuiswerken.

meer 'comfort'. Voor een gezin, gemiddeld verbruik. Je hebt geen last van elkaar als je met meerdere mensen tegelijk aan het internetten bent. Bijvoorbeeld thuiswerken. 100 Mbit/s en hoger: als je veel en vaak downloadt met meerdere apparaten tegelijkertijd. Bijvoorbeeld Netflix kijken in 4k en gamen.

Test je internetsnelheid

Er zijn verschillende websites waar je kunt testen hoe snel je internetverbinding is. Kijk bijvoorbeeld op speedtest.net.

Hoe snel is 1 Gbit/s?

Op veel plaatsen is ‘gigabit internet’ beschikbaar. Daarmee download je met een snelheid van maar liefst 1000 Mbit/s. Met deze supersnelheid kun je een complete Netflix-serie downloaden in een paar minuten. Verder heb je er vooralsnog niet veel aan. Voor de allerhoogste kwaliteit online video (4k) heb je niet meer dan 40 Mbit/s nodig. Zelfs als je met meerdere mensen tegelijk 4K-video streamt. Dan heb je genoeg aan een abonnement van 100 tot 250 Mbit/s.

Hoe zit het met wifi?

Veel consumenten hebben last van traag internet in huis. Meestal gaat het om problemen met wifi. Bij draadloos internet neemt de downloadsnelheid af naarmate je verder weg bent van je router. Een hogere downloadsnelheid lost problemen met wifi niet altijd op. Het signaal wordt namelijk ook beïnvloed door andere factoren.

Er zijn verschillende manieren om je internet te versnellen. Bekijk de verschillende stappen die je kunt nemen om snel internet te krijgen in huis.