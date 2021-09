Gigabit internet: hoge snelheden, (nog) niet voor iedereen

Wat is gigabit-internet?

Gigabit-internet betekent een je een internetabonnement hebt met een maximale downloadsnelheid van 1 gigabit per seconde, oftewel 1 Gbit/s of 1000 Megabit/s. Daarmee wordt de maximaal verkrijgbare internetsnelheid op veel adressen verdubbeld. Gigabit-abonnementen zijn beschikbaar voor meer dan een miljoen adressen, onder meer bij T-Mobile en KPN via glasvezel en bij Ziggo via de kabel. Stapsgewijs komt het de komende tijd beschikbaar voor nog enkele miljoenen huishoudens.

Een complete Netflix-serie downloaden voor op vakantie duurt met 1 Gbit/s nog maar een paar minuten. Met een abonnement van 100 Mbit/s duurt dat al snel een half uur.

Welke providers bieden gigabit-internet en wat kost het?

Internet Internet en tv Delta (kabel) €69 €76,50 KPN (glasvezel) €65 €75 T-Mobile (Glasvezel) €40 €55 Ziggo (kabel) €76,50 €88

Peildatum: 22 september 2020. 1 gigabit internet aanbod. Prijzen zijn voor het goedkoopste internet abonnement en (uitgebreide) internet en tv-aanbod.

Is gigabit internet nieuw? Bij glasvezel internet kon dit toch al langer?

Inderdaad. Via glasvezel kregen sommige dorpen en steden al gigabit-snelheden, maar het aantal adressen was nog heel beperkt. Nu is deze snelheid op grotere schaal beschikbaar en ook via de tv-kabel. Een verschil tussen snel internet via glasvezel en kabel (Delta/ Ziggo) is dat de uploadsnelheid bij kabel nog achterblijft. Bij glasvezel gaat dit even snel als downloaden, bij kabelinternet is uploaden beperkt tot maximaal 50 Mbit/s. Maar dit laatste is alleen van belang als je regelmatig veel en grote bestanden verstuurt of online opslaat.

Is gigabit internet interessant voor mij?

Gigabit internet klinkt leuk, maar de gemiddelde internetter zal weinig van de extra snelheid merken. Zo heeft de allerhoogste kwaliteit onlinevideo (4K) tot 40 Mbit/s nodig. Zelfs als je met het hele gezin tegelijk 4K-video streamt heb je genoeg aan een abonnement van 100 tot 250 Mbit/s. Alleen als je vaak grote downloads binnenhaalt, kún je gigabit-internet overwegen. Pas als we in de toekomst heel scherpe video bekijken op meerdere apparaten tegelijk, kan gigabit snelheid voor meer gebruikers een uitkomst zijn.

Kan mijn laptop of tablet gigabit internet aan?

Bij een gigabit-abonnement levert de internetprovider een geschikt gigabit-modem met doorgaans een geïntegreerde router die ook snelle wifi levert. Of je in de praktijk boven een paar honderd Mbit/s uitkomt, hangt niet alleen af van obstakels en de afstand, maar ook van de draadloze techniek in je laptop, tablet of smartphone. Deze zal vaak niet snel genoeg zijn om van de gigabit-snelheden te profiteren.

Is 5G een alternatief voor gigabit internet?

Voorlopig nog niet. KPN, VodafoneZiggo en T-Mobile bieden 5G aan in grote delen van Nederland. Het gaat om mobiel internet dat net zo snel of iets sneller is dan 4G. In Nederland komen 5G-zendmasten voor sneller mobiel internet op zijn vroegst in 2022. In theorie kun je met 5G ook gigabit-snelheden halen en kan het een vervanger van ‘vast internet’ zijn. In de praktijk zullen de snelheden op veel locaties lager zijn en vormen datalimieten- of bundels een beperking.

