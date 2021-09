Glasvezel aansluiten in huis

Aanleg glasvezel

Nadat glasvezel in een straat is aangelegd, worden individuele huizen of flats aangesloten. De monteur installeert een glasvezel-aansluitpunt, vaak in de meterkast. Een provider kan de verbinding vervolgens activeren en stuurt een installatiepakket op.

Installeer provider modem

Installeer de providermodem met de meegeleverde instructies. Met een ethernetkabel kun je direct een of meerdere computers of laptops aansluiten op het modem. Dit zorgt voor een snelle verbinding. Handig als je vaak grote bestanden downloadt of veel online gamet.

De provider levert ook instructies mee om een draadloos netwerk (wifi) op te zetten. Bij een draadloos netwerk is de snelheid altijd verminderd. Dit komt door de afstand tussen de router en laptop of pc. Ook is het wifisignaal niet altijd sterk genoeg om je hele huis te bereiken. Bijvoorbeeld als je een groot huis hebt of als de muren heel dik zijn.

Zie je op tegen de installatie? Meerdere providers hebben een installatieservice. In onze Internet en Televisie Vergelijker zie je welke dat zijn.

Vergroot het bereik

Geeft de providermodem geen dekking in je hele huis? Dit kun je doen om het bereik van je netwerk te vergroten:

Plaats de modem buiten de meterkast Plaats de modem net buiten de meterkast, als de meegeleverde kabels daar lang genoeg voor zijn. Dit maakt vaak al een groot verschil. Lees meer tips: de beste plek voor je router kiezen.

Sluit een extra router aan Je kunt er ook voor kiezen om een extra losse router aan te sluiten. Als je die op een centrale plaats in je huis zet, is het bereik veel groter.

Netwerkkabel doortrekken en access point Wil je internet op een andere verdieping? Als het kan, trek dan een netwerkkabel vanuit de meterkast door naar boven of beneden. Bijvoorbeeld via een bestaande leiding die je niet gebruikt. Daar creëer je het meest stabiele netwerk mee. Sluit je laptop of pc direct op de netwerkkabel aan. Of maak een wifinetwerk door de kabel op een access point aan te sluiten. Let op: access points worden vaak onbeveiligd geleverd. Stel daarom een wachtwoord in voor het wifinetwerk van het access point.

Gebruik wifi homeplugs Geen zin om kabels door te trekken? Met een setje homeplugs, ook wel powerline adapters, vergroot je het bereik van je netwerk. Je sluit de ene adapter aan op de router. De andere steek je in het stopcontact op een andere verdieping. Je koopt ze al vanaf zo’n €50. Maar let op, een homeplug werkt niet altijd goed. Kijk daarom of je ze kunt ruilen, als het bij jou niet werkt.

Plaats een repeater Heb je een ruimte met matig wifi-ontvangst, die grenst aan een kamer waar de ontvangst goed is? Dan kun je een repeater of wifirange-extender gebruiken. Plaats deze in de kamer waar het ontvangst nog goed is, dicht bij de ruimte waar het ontvangst matig is. De repeater stuurt het signaal dan door. Een groot nadeel van een repeater is dat van je wifisnelheid ongeveer de helft overblijft. Al is dat vaak nog steeds genoeg om te netflixen.

Installeer een mesh-multiroom-systeem Een mesh-systeem bestaat uit meerdere wifipunten die allemaal het signaal van de router oppikken. Zo sluit je snel draadloos internet aan in je hele huis. Mesh-systemen zijn steeds betaalbaarder. Ook bieden meerdere providers mesh-setjes aan.

Bekijk alle mogelijkheden op jouw adres in onze Internet- en Televisievergelijker.

