Glasvezel: de voor- en nadelen en aanbieders

Voordelen glasvezel

Snelheid

BIj glasvezel internet zijn hoge downloadsnelheden mogelijk. Het gaat dan om snelheden van minimaal 50 Mbps tot pakketten met wel 1 Gbps en hoger. Vergelijkbaar snel internet is ook via de kabel mogelijk. Zo biedt Ziggo een hoge snelheid van 1 Gbps aan.

Bij een dsl-verbinding wordt het internet trager hoe verder je van de wijkcentrale afwoont. Dit nadeel heeft glasvezel niet. Ook over grote afstanden kan een hoge internetsnelheid geleverd worden.

Up- en downloadsnelheid hetzelfde

Een belangrijk voordeel van glasvezel is dat de up- en downloadsnelheid hetzelfde zijn. Iets versturen duurt even lang als iets downloaden. Een hoge uploadsnelheid is handig als je zelf vaak grote bestanden, zoals foto’s en video’s, op internet zet. Je merkt het ook tijdens videobellen: je eigen videobeeld wordt snel en met hoge kwaliteit verstuurd.

Bij een kabel- en dsl-verbinding zijn de uploadsnelheden vaak een stuk lager dan wanneer je iets downloadt.

Nadelen glasvezel

Nog niet in heel Nederland

Glasvezel is nog niet in heel Nederland beschikbaar. Steeds meer huishoudens zijn al wel aangesloten op het glasvezelnetwerk. Maar op veel plekken is dit nog niet mogelijk.

Duurder abonnement

Een glasvezelabonnement is vaak duurder dan een (vergelijkbaar) abonnement bij een dsl- provider. Je hebt dan wel sneller internet. Ook zijn de up- en downloadsnelheid altijd gelijk, wat bij dsl niet zo is.

Glasvezel-check op jouw postcode

In onze vergelijker zie je direct of er glasvezel internet beschikbaar is op jouw adres. Als je klikt op vergelijken kom je op een pagina met een postcodechecker.

TV, telefonie en radio bij glasvezel

Internet via glasvezel

Een internetsnelheid die veel wordt aangeboden door glasvezelaanbieders is 100 Mbit/s. Deze snelheid is meer dan genoeg voor een gezin van 4 personen bij intensief gebruik.

Bij de glasvezelaanbieders krijg je meestal een modemrouter in bruikleen. Vaak is dit een draadloos modem.

Lees meer over:

Apparatuur bij alles-in-1-abonnementen

Televisie via glasvezel

Als je via glasvezel digitale tv kijkt, heb je grofweg dezelfde mogelijkheden als via de kabel of dsl:

Hd-zenders.

Interactieve tv.

Optie om televisieprogramma's op te nemen en pauzeren.

Optie om een abonnement te nemen op extra zenders.

Televisie kijken op je smartphone of tablet.

Bekijk aanbieders van tv-abonnementen met glasvezel in onze internet- en tv-vergelijker.

Bellen via glasvezel

Als je overstapt op glasvezel kun je je telefoonnummer behouden. Dit moet je aangeven bij de nieuwe aanbieder. De meeste aanbieders hebben verschillende telefoniepakketten. Hiermee kun je bijvoorbeeld tegen meerprijs ‘onbeperkt’ bellen met vaste en mobiele nummers. De kosten per minuut verschillen per aanbieder en per pakket.

Lees meer:

De verschilllen in vast bellen via de providers

Radio

Enkele glasvezelaanbieders geven radio ook nog analoog door naast een digitaal radiosignaal. Dan kun je radio blijven luisteren op elke radio(-tuner). Geeft de glasvezelprovider radio alleen digitaal door? Dat moet je de meegeleverde decoder gebruiken om radio te luisteren. Het kan zijn dat je daarbij de tv moet gebruiken om van radiozender te wisselen.