Vaste telefoon via de provider

Voordat je vaste telefonie in combinatie met internet en/of tv aanschaft:

Check of je de vaste telefoon nog wel nodig hebt . Gebruik je meestal je mobiele telefoon, dan kun je beter stoppen met de vaste telefoon. Dat scheelt, buiten eventuele gesprekskosten, zo’n €60 abonnementskosten per jaar. Een goed alternatief is (gratis) bellen via internet, bijvoorbeeld met Skype.

. Gebruik je meestal je mobiele telefoon, dan kun je beter stoppen met de vaste telefoon. Dat scheelt, buiten eventuele gesprekskosten, zo’n €60 abonnementskosten per jaar. Een goed alternatief is (gratis) bellen via internet, bijvoorbeeld met Skype. Analyseer je belgedrag . Er zijn grofweg 2 soorten abonnementen: Onbeperkt bellen naar vaste en/of mobiele nummers. De gesprekskosten zitten al in het maandbedrag. Gesprekskosten komen bovenop het maandbedrag, afhankelijk van hoeveel je belt. Soms gelden aparte bedragen voor bellen in het weekend of ’s avonds.

. Er zijn grofweg 2 soorten abonnementen: Doe de postcodecheck op de website van de aanbieder of in onze Internet en TV Vergelijker. Niet elke aanbieder opereert in alle regio’s.

op de website van de aanbieder of in onze Internet en TV Vergelijker. Niet elke aanbieder opereert in alle regio’s. Let op de extra’s zoals tijdelijke acties, aparte tarieven voor het bellen naar de klantenservice, buitenlandse nummers en servicenummers. De meeste tarieven staan op de site van de aanbieder.

zoals tijdelijke acties, aparte tarieven voor het bellen naar de klantenservice, buitenlandse nummers en servicenummers. De meeste tarieven staan op de site van de aanbieder. Check de ProviderMonitor. Zo’n 10.000 panelleden melden ons maandelijks hun ervaringen met hun provider. Bekijk welke provider de beste alles-in-1-provider is en hoe de kwaliteit van vaste telefonie scoort.

Met een vaste telefoon via de internet- of tv-aanbieder heb je minder keuze uit verschillende abonnementen dan bij mobiele telefonie. Let wel op met abonnementen die door de lage maandbedragen aantrekkelijk lijken. De kans is groot dat er addertjes onder het gras zitten, waardoor ‘voordelig bellen’ vies kan tegenvallen.

Combinatiepakketten

Bellen met de vaste telefoon zit bij de meeste providers altijd in een combinatiepakket met internet, tv of beide: het zogenoemde alles-in-1- of triple-play-pakket. Alleen KPN biedt vaste telefonie ook los aan (dus niet in combinatie met internet en/of tv), vanaf €12,50 per maand.

Je kunt ook steeds vaker kiezen voor een alles-in-1 pakket met mobiele telefoon. Dit wordt quad play genoemd. Doordat je alles bij 1 aanbieder hebt krijg meestal voordelen. Korting op je factuur, extra tv-zenders of dubbele databundels voor je smartphones.

Bedenk wel dat je daarna gebonden bent aan één enkele provider. Overstappen doe je misschien minder makkelijk. Ook kan een duurder abonnement bij een andere provider kwalitatief beter zijn of beter passen bij jouw gebruik. Blijf dus kritisch kijken naar wat je echt krijgt, los van de aantrekkelijke extra’s zoals gratis sportzenders.

De kabelmaatschappijen (Caiway, Delta/ZeelandNet en Ziggo) zijn van origine tv-aanbieders. Bij hen is een tv-abonnement dan ook verplicht. Deze kost gemiddeld €20 per maand.

Bij aanbieders zoals Online.nl, Tele2 en XS4All moet je in elk geval een internetabonnement nemen. Een pakket met een internetsnelheid van 30 Mbit/s is er vanaf circa €28 per maand.

Abonnementskosten

Er zijn grofweg 2 soorten abonnementen voor vaste telefonie:

Standaard (of basis genoemd), waarbij de rekening voor de gesprekskosten achteraf op de mat valt. Deze kosten verschillen per maand, afhankelijk van hoeveel je gebeld hebt.

Een variant waarbij onbeperkt bellen inbegrepen is. Hiervoor betaal je een extra bedrag (rond de €10) dat in het maandbedrag zit.

Vaste telefoon: starttarieven en gesprekskosten

De gesprekskosten bij een standaardabonnement voor een vaste telefoon bestaan uit een starttarief per telefoongesprek en een gesprekstarief, voor het aantal ‘tikken’. Veel korte gesprekken voeren is verhoudingsgewijs duur.

Starttarieven

Starttarieven zijn gelijk voor bellen naar vaste en mobiele nummers. Er bestaan nog abonnementen zonder starttarief. Dat lijkt gunstig, maar let op: je betaalt maandelijks een paar euro extra en/of de gesprekstarieven zijn hoger.

Gesprekstarieven

Gesprekstarieven liggen tussen de €0,10 en €0,15. En soms is het gesprekstarief tussen bellen naar een vaste telefoon of een mobiele lijn verschillend (naar mobiel is dan 3x zo hoog).

Belangrijk nog bij vast bellen is de manier van afrekenen; gelukkig gaat dat bij alle providers per seconde. Wie 4 minuten en 13 seconden belt, betaalt ook voor 4 minuten en 13 seconden.

Onbeperkt bellen

Voor mensen die veel bellen, hebben de providers ‘onbeperkt bellen’ in het leven geroepen. Met starttarieven en gesprekskosten heb je dan niets te maken: je betaalt een hoger maandbedrag voor al het belverkeer naar mobiele en vaste nummers. Maar let op: er zijn uitzonderingen. Sommige providers werken nog met een maximum aantal minuten of er zijn alleen vaste nummers inbegrepen.

Daarnaast hebben enkele providers nog abonnementen met een onbeperkt-bellen-variant in de avond (na 19.00 uur) en in het weekend. Bel je daarbuiten, dan betaal je de gewone start- en gesprekstarieven.

Voicemail, klantenservice en nummerbehoud

De voicemail inschakelen kost niets, maar soms betaal je wel voor het bellen naar je eigen voicemail om berichten af te luisteren. Ook bellen naar de klantenservice is niet bij elke provider inbegrepen.

Wil je overstappen naar een andere provider, dan kun je altijd je nummer behouden. Het is alleen niet altijd gratis (soms betaal je €10).

