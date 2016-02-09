Glasvezel, kabel of dsl heeft elk voor- en nadelen voor internetten, televisie kijken of bellen. Controleer eerst wat er op jouw adres mogelijk is. Niet elk huishouden kan aangesloten worden op glasvezel of kabel.

Glasvezel

Voordelen: heel hoge internetsnelheid mogelijk, up- en downloadsnelheid gelijk.

Nadeel: niet overal beschikbaar.

Conclusie: glasvezel is aan te raden als een zeer snelle internetverbinding belangrijk voor je is. Het moet wel mogelijk zijn op jouw adres.

Wat is glasvezel?



Internetten via glasvezel gaat heel snel. Bij een glasvezelverbinding wordt de data verstuurd via lichtsignalen. Die zijn veel sneller dan de stroomsignalen die gebruikt worden bij een dsl-verbinding. Er worden pakketten aangeboden met 50 Mbps tot ver boven de Gbps.

De up- en downloadsnelheid is bij glasvezelinternet hetzelfde, waardoor iets versturen even snel gaat als iets downloaden. Bij een kabel- en dsl-verbinding zijn de uploadsnelheden vaak een stuk lager. Glasvezel is handig als je vaak grote bestanden, zoals foto’s en video’s verstuurt.

Bij een glasvezelverbinding maakt de afstand van je wijkcentrale tot je huis niet uit. Dit is wel het geval bij bijvoorbeeld dsl. Hierbij wordt het internet trager als je verder weg woont.

TV en radio bij glasvezel

Veel aanbieders van glasvezel bieden een internet-en-tv-in-1 pakket aan, dus zonder vast bellen. Tv kijken maakt de internetverbinding niet trager, zoals bij dsl.

Enkele glasvezelaanbieders geven radio ook nog analoog door. Dan kun je radio blijven luisteren op elke radio(-tuner). Geeft de glasvezelaanbieder radio niet meer analoog door? Dan moet je de meegeleverde decoder gebruiken om radio te luisteren. Het kan zijn dat je daarbij de tv gebruikt om van radiozender te wisselen.

Aanbieders

Bekende glasvezelaanbieders zijn KPN, Delta en Odio. Met een postcodechecker kun je zelf controleren of er glasvezel beschikbaar is op jouw adres. Of binnenkort beschikbaar komt. Doe de check bij glasvezelleggers KPN, Delta Fiber Netwerk en Open Dutch Fiber.

Zijn er al wel glasvezelaanbieders op jouw adres? Bekijk in onze Internet en TV Vergelijker glasvezelabonnementen.

DSL

Voordeel: vrijwel overal beschikbaar, meerdere aanbieders, relatief goedkoop.

Nadeel: afstand tot wijkcentrale bepalend voor de daadwerkelijke internetsnelheid, tv kijken van invloed op internetsnelheid.

Conclusie: Dsl is aan te raden wanneer je wilt kunnen kiezen tussen meerdere providers en een goedkoper abonnement zoekt. Al zijn er postcodegebieden waar er weinig te kiezen valt. Let op: in fases zet KPN bij huishoudens met glasvezel het dsl-signaal uit.

Wat is dsl?

De koperen telefoonlijn is met dsl-techniek geschikt gemaakt voor snel internet en digitale televisie en bellen. De data wordt verstuurd via stroomsignalen. Deze techniek is een stuk gevoeliger dan glasvezel. Zeker over langere afstanden.

Daarom maakt het uit hoe ver je van de wijkcentrale woont. De daadwerkelijk haalbare snelheid varieert per adres.

Wil je weten welke snelheid de provider echt kan leveren op jouw adres? Doe dan de postcodecheck in onze Internet en TV Vergelijker.

Tv en radio via dsl



Dsl-providers bieden ook televisie aan via dsl. Met een postcodecheck kun je kijken of op jouw adres de internetsnelheid wel hoog genoeg is voor het doorgeven van digitale televisie. En voor eventuele extra’s, zoals het opnemen van televisieprogramma's of het aansluiten van een tweede tv.

Radio luisteren kan bij dsl-aanbieders niet meer via de 'oude' radiotuner. De decoder (tv-ontvanger) fungeert als radio. In sommige gevallen moet zelfs de tv aan om de gewenste radiozender te kiezen.

Let op

Bij de meeste dsl-abonnementen gaat de bandbreedte die nodig is voor televisie af van de bandbreedte voor internet. Tv kijken heeft dus invloed op de internetsnelheid.

Er is één uitzondering. Heb je een pakket met een internetsnelheid lager dan de maximaal haalbare internetsnelheid op jouw adres? Dan wordt je verbinding niet langzamer als je tv kijkt.

Aanbieders

Aanbieders van zulke diensten noemen we dsl-providers. Voorbeelden van providers zijn KPN, Odido en Online.nl.

In de Internet en TV Vergelijker kun je opzoeken welke abonnementen beschikbaar zijn. Je ziet vaak dat dsl-aanbieders de goedkoopste zijn voor het basispakket internet, bellen en tv. Het gaat dan meestal wel om het instap-abonnement.

Kabel

Voordeel: op veel plaatsen beschikbaar, snelheid niet beïnvloed door afstand tot wijkcentrale of interactieve tv.

Nadeel: weinig aanbieders.

Conclusie: kabelinternet en tv is geschikt als je een snelle en stabiele internet- en tv-verbinding zoekt. Wel zijn er vaak weinig aanbieders en is het vaak duurder dan een dsl-abonnement.

Wat is kabel (internet en tv)?

Kabelaanbieders zijn van oudsher tv-aanbieders. Televisie is dan ook de basisdienst die in elk abonnement zit. Dat komt door de techniek. In het signaal zitten televisie (+ radio) en internet (+ vaste telefonie). Bij Ziggo is het mogelijk om een abonnement te kiezen waarbij je alleen betaalt voor internetaanbod.

Een voordeel van kabelinternet is dat de beloofde snelheid ook de daadwerkelijke snelheid is. Deze hangt af van het pakket dat je kiest. Snelheden tot 2000 Mbps zijn mogelijk.

De afstand tot de wijkcentrale heeft geen invloed op de kwaliteit. Televisie (interactief) en telefoon vertragen de internetsnelheid niet.

TV en radio bij kabel

Analoge tv, waarbij je via de kabel zonder abonnement NPO 1,2 en 3 kon kijken, wordt niet meer aangeboden. Providers bieden nu digitale kabeltelevisie aan. Voor digitale televisie heb je een digitale ontvanger nodig, die je vaak via je provider kunt huren.

Ziggo en Caiway zijn hierop een uitzondering, omdat zij ook pakketten aanbieden via de coax-kabel. Het tv-signaal wordt via de kabel ongecodeerd verstuurd, waardoor je geen ontvanger (decoder) nodig hebt.

Radio ontvang je bij de meeste kabelaanbieders digitaal. Je gebruikt dan de meegeleverde decoder om radio te luisteren. Het kan zijn dat je daarbij de tv moet gebruiken om van radiozender te wisselen.

Enkele aanbieders geven radio ook nog analoog door naast een digitaal radiosignaal. Dan kun je radio blijven luisteren op elke radio(-tuner).