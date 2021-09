Snel internetten en tv kijken kan via glasvezel, kabel en dsl. Digitale televisie kun je daarnaast ook ontvangen via de ether (kamerantenne) en satelliet (schotel). De technieken hebben elk hun voor- en nadelen. Welke kies je?

Glasvezel, kabel of dsl heeft elk voor- en nadelen voor internetten, televisie kijken of bellen. Controleer eerst wat er op jouw adres mogelijk is. Niet elk huishouden kan aangesloten worden op glasvezel of kabel.

Glasvezel

Voordelen: hoge internetsnelheid, up- en downloadsnelheid gelijk.

Nadeel: niet overal beschikbaar.

Conclusie: glasvezel is aan te raden als een zeer snelle internetverbinding belangrijk voor je is. Het moet wel mogelijk zijn op jouw adres.

Wat is glasvezel?

Internetten via glasvezel gaat heel snel. Bij een glasvezelverbinding wordt de data verstuurd via lichtsignalen. Die zijn veel sneller dan de stroomsignalen die gebruikt worden bij een dsl-verbinding. Er worden pakketten aangeboden met 50 Mbps tot wel 2 Gbps.

De up- en downloadsnelheid is bij glasvezelinternet hetzelfde, waardoor iets versturen even snel gaat als iets downloaden. Bij een kabel- en dsl-verbinding zijn de uploadsnelheden vaak een stuk lager. Glasvezel is handig als je vaak grote bestanden, zoals foto’s en video’s verstuurt.

Bij een glasvezelverbinding maakt de afstand van je wijkcentrale tot je huis niet uit. Dit is wel het geval bij bijvoorbeeld dsl. Hierbij wordt het internet trager als je verder weg woont.

TV en radio bij glasvezel

Veel aanbieders van glasvezel bieden een internet-en-tv-in-1 pakket aan, dus zonder vast bellen. Tv kijken maakt de internetverbinding niet trager, zoals bij dsl.

Enkele glasvezelaanbieders geven radio ook nog analoog door. Dan kun je radio blijven luisteren op elke radio(-tuner). Geeft de glasvezelaanbieder radio niet meer analoog door? Dan moet je de meegeleverde decoder gebruiken om radio te luisteren. Het kan zijn dat je daarbij de tv gebruikt om van radiozender te wisselen.

Aanbieders

Bekende glasvezelaanbieders zijn KPN, XS4ALL en Caiway. Met een postcodechecker kun je zelf controleren of er glasvezel beschikbaar is op jouw adres. Of binnenkort beschikbaar komt. Doe de check bij glasvezelleggers KPN NetwerkNL (verschillende providers), DeltaFiberNetwerk (vooral Delta en Caiway) en E-fiber.

Zijn er al wel glasvezelaanbieders op jouw adres? Bekijk in onze Internet en TV Vergelijker glasvezelabonnementen.

DSL

Voordeel: vrijwel overal beschikbaar, meerdere aanbieders, relatief goedkoop.

Nadeel: afstand tot wijkcentrale bepalend voor de daadwerkelijke internetsnelheid, tv kijken van invloed op internetsnelheid.

Conclusie: dsl is vrijwel overal beschikbaar. Het is aan te raden wanneer je wilt kunnen kiezen tussen meerdere providers en een goedkoper abonnement zoekt. Al zijn er postcodegebieden waar er weinig te kiezen valt.

Wat is dsl?

De koperen telefoonlijn is met dsl-techniek geschikt gemaakt voor snel internet en digitale televisie en bellen. De data wordt verstuurd via stroomsignalen. Deze techniek is een stuk gevoeliger dan glasvezel. Zeker over langere afstanden.

Daarom maakt het uit hoe ver je van de wijkcentrale woont. De daadwerkelijk haalbare snelheid varieert per adres.

Wil je weten welke snelheid de provider echt kan leveren op jouw adres? Doe dan de postcodecheck in onze Internet en TV Vergelijker.

Let op: providers hebben verschillende snelheidsabonnementen. Is op jouw adres bijvoorbeeld maximaal 30 Mbps mogelijk? Dan maakt het afsluiten van een abonnement met een hogere snelheid je internet thuis niet sneller.

Tv en radio via dsl

Dsl-providers bieden ook televisie aan via dsl. Met een postcodecheck kun je kijken of op jouw adres de internetsnelheid wel hoog genoeg is voor het doorgeven van digitale televisie. En voor eventuele extra’s, zoals het opnemen van televisieprogramma's of het aansluiten van een tweede tv.

Radio luisteren kan bij dsl-aanbieders niet meer via de 'oude' radiotuner. De decoder (tv-ontvanger) fungeert als radio. In sommige gevallen moet zelfs de tv aan om de gewenste radiozender te kiezen.

Let op: Bij de meeste dsl-abonnementen gaat de bandbreedte die nodig is voor televisie af van de bandbreedte voor internet. Tv kijken heeft dus invloed op de internetsnelheid.

Er is één uitzondering. Heb je een pakket met een internetsnelheid lager dan de maximaal haalbare internetsnelheid op jouw adres? Dan wordt je verbinding niet langzamer als je tv kijkt.

Aanbieders

Aanbieders van zulke diensten noemen we dsl-providers. Voorbeelden van providers zijn KPN, Tele2, en Online.nl.

In de Internet en TV Vergelijker kun je opzoeken welke abonnementen beschikbaar zijn. Je ziet vaak dat dsl-aanbieders de goedkoopste zijn voor het basispakket internet, bellen en tv. Het gaat dan meestal wel om het instap-abonnement.

Kabel

Voordeel: op veel plaatsen beschikbaar, snelheid niet beïnvloed door afstand tot wijkcentrale of interactieve tv.

Nadeel: weinig aanbieders, tv-abonnement is verplicht.

Conclusie: kabelinternet en tv is geschikt als je een snelle en stabiele internet- en tv-verbinding zoekt. Wel zijn er vaak weinig aanbieders en is het vaak duurder dan een dsl-abonnement.

Wat is kabel (internet en tv)?

Kabelaanbieders zijn van oudsher tv-aanbieders. Televisie is dan ook de basisdienst die in elk abonnement zit. Los internet afnemen bij een kabelaanbieder is niet mogelijk. Dat komt door de techniek. In het signaal zitten televisie (+ radio) en internet (+ vaste telefonie). Er bestaat dus niet zoiets als een 'apart' internet- of tv-signaal.

Een voordeel van kabelinternet is dat de beloofde snelheid ook de daadwerkelijke snelheid is. Deze hangt af van het pakket dat je kiest. Snelheden tot 1000 Mbps zijn mogelijk.

De afstand tot de wijkcentrale heeft geen invloed op de kwaliteit. Televisie (interactief) en telefoon vertragen de internetsnelheid niet.

TV en radio bij kabel

Analoge tv, waarbij je via de kabel zonder abonnement NPO 1,2 en 3 kon kijken, wordt niet meer aangeboden. Providers bieden nu digitale kabeltelevisie aan. Voor digitale televisie heb je een digitale ontvanger nodig, die je vaak via je provider kunt huren.

Ziggo en Caiway zijn hierop een uitzondering, omdat zij ook pakketten aanbieden via de coax-kabel. Het tv-signaal wordt via de kabel ongecodeerd verstuurd, waardoor je geen ontvanger (decoder) nodig hebt.

Radio ontvang je bij de meeste kabelaanbieders digitaal. Je gebruikt dan de meegeleverde decoder om radio te luisteren. Het kan zijn dat je daarbij de tv moet gebruiken om van radiozender te wisselen.

Enkele aanbieders geven radio ook nog analoog door naast een digitaal radiosignaal. Dan kun je radio blijven luisteren op elke radio(-tuner).

Aanbieders

In Nederland hebben we 1 grote (en bijna landelijke) kabelaanbieder: Ziggo (officieel VodafoneZiggo). Kleinere providers zijn Caiway en Zeelandnet/Delta.

Bekijk de aanbieders op jouw adres in onze Vergelijker.

Alternatieven

TV via ether

Het tv-signaal kan je ook uit de lucht (ether) ‘plukken’ met een kleine kamerantenne. KPN biedt dit met Digitenne aan. Bij Digitenne heb je minder tv-zenders en is interactieve tv niet mogelijk. Het is wel iets goedkoper.

TV via satelliet

CanalDigitaal en Joyne bieden in Nederland tv via de satelliet aan. Het aanbod is over het algemeen prijstechnisch interessant. En je krijgt heel veel zenders, maar je hebt wel een schotel nodig.

Mobiel internet

Mobiel internet via 4G kun je inzetten als vervanging voor vast internet. Je hebt daar wel een speciaal modem voor nodig. Het is in verhouding tot vast internet trager en duurder.

Het kan interessant zijn in (buiten)gebieden waar vaste internetverbindingen niet mogelijk zijn. Of niet voldoende kwaliteit bieden. T-Mobile en KPN bieden in buitengebieden 4G voor thuis aan.

Aansluitpunt voor dsl of kabel ontbreekt

Digitenne of CanalDigitaal & Joyne zijn ook goede opties als je alleen televisie wilt ontvangen, maar geen aansluitpunt voor glasvezel, kabel of dsl in huis hebt.

Een internetabonnement afsluiten is dan niet mogelijk. Wil je dat wel, dan kan het aansluitpunt (opnieuw) geplaatst worden. Dat kan wel geld kosten. Ik heb geen aansluitpunt voor kabel of dsl, wat nu