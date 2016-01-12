Gebruikstips voor je alles-in-1-provider

Wil je weten hoe je veilig kunt internetten? Of wil je televisiekijken op meerdere tv’s in huis? Met onze gebruikstips haal je alles uit je televisie- en internetabonnement.
Expert internet
Niets zo vervelend als een traag internet. Je kunt zelf een aantal dingen doen om je internetverbinding sneller te maken.
Helpt dit allemaal niet? Vergelijk aanbieders van internet, bellen en tv en stap zo nodig over.
Lees meer over:
Thuis je internet versnellen
Een goede virusscanner heb je nodig als je veilig wilt internetten. Deze kun je gratis of betaald krijgen bij internetproviders, (web)winkels of antivirusmakers.
Het is belangrijk om je eigen wifinetwerk goed te beveiligen om misbruik te voorkomen. Lees onze tips om je wifi-netwerk te beveiligen.
Als je niet oplet op internet, kun je veel narigheid overkomen. Van virussen en phishingmails tot spam en fraude met internetbankieren.
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Veilig internetten: bescherm jezelf tegen digitale gevaren
Een storing is altijd erg vervelend. Check eerst of je zelf iets kunt doen:
Kijk of je recht hebt op compensatie (geld terug).
Belt de klantenservice niet terug of ga je van het kastje naar de muur? Gebruik ons stappenplan 'klagen bij de internetprovider'.
Elk jaar verhogen providers hun prijzen. Als je lang bij dezelfde provider zit dan betaal je al op termijn teveel geld. En heb je al die zenderpakketten wel nodig?
Ben je niet helemaal tevreden met je huidige abonnement bij je provider? Ons stappenplan helpt je om te onderhandelen met je provider.
Wanneer je het abonnement wilt opzeggen of aanpassen zijn er een aantal zaken handig om te weten. We helpen je ook met overstappen naar een andere provider.
Je internetprovider verhoogt de tarieven vanwege inflatie. Mag dat? Wel als het duidelijk in de voorwaarden staat. Overstappen kan dan niet zonder kosten. Als je vanwege een stijging op wil zeggen betaal je een boete aan de provider.
Een provider kan het zenderaanbod veranderen. Ze moeten je hier minimaal 4 weken van tevoren op wijzen. Ook moeten ze je duidelijk uitleggen wat de wijziging inhoudt en dat je kosteloos mag opzeggen.
Lees alles over je rechten en plichten. Bekijk wat wel en niet mag en hoe je tot een oplossing kunt komen.