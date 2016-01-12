Gebruikstips voor je alles-in-1-provider

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gebruikstips

Gebruikstips voor beter internet

Wil je weten hoe je veilig kunt internetten? Of wil je televisiekijken op meerdere tv’s in huis? Met onze gebruikstips haal je alles uit je televisie- en internetabonnement.

Snel naar:

  1. Sneller internet in huis
  2. Veilig internet
  3. Wat doe je bij een storing?
  4. Pas je abonnement aan
  5. Wat mag de provider doen? Je rechten en plichten

1

Sneller internet in huis

Niets zo vervelend als een traag internet. Je kunt zelf een aantal dingen doen om je internetverbinding sneller te maken.

  1. Meet je internetsnelheid via speedtest.net.
  2. Zet je router op een goede plek, niet in de meterkast.
  3. Kijk of je provider een mesh-systeem aanbiedt.
  4. Vergroot het wifibereik met een homeplug, repeater of access point.
  5. Kies een beter modem als je slecht bereik houdt.
  6. Versnel je laptop of pc als hij traag is.
  7. Gebruik een adblocker.
  8. Sluit een netwerkkabel aan als je grote bestanden downloadt.

Helpt dit allemaal niet? Vergelijk aanbieders van internet, bellen en tv en stap zo nodig over.

Lees meer over:
Thuis je internet versnellen

2

Veilig internet

Virusscanner van de internetprovider

Een goede virusscanner heb je nodig als je veilig wilt internetten. Deze kun je gratis of betaald krijgen bij internetproviders, (web)winkels of antivirusmakers. 

Beveilig je wifi

Het is belangrijk om je eigen wifinetwerk goed te beveiligen om misbruik te voorkomen. Lees onze tips om je wifi-netwerk te beveiligen.

Veilig online

Als je niet oplet op internet, kun je veel narigheid overkomen. Van virussen en phishingmails tot spam en fraude met internetbankieren. 

Lees meer over:
Veilig internetten: bescherm jezelf tegen digitale gevaren

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3

Wat doe je bij een storing?

Een storing is altijd erg vervelend. Check eerst of je zelf iets kunt doen:

  1. Druk de kabels van je apparatuur even stevig in de contacten.
  2. Haal de voeding van de (draadloze) modem, losse router of decoder uit het stopcontact. Wacht 30 seconden en druk ze er weer in. Geef de apparatuur een minuut om op te starten. Een van de statuslampjes op de modem moet de status 'online' geven. 
  3. Start de computer of tv opnieuw op.
  4. Kijk via een andere internetverbinding op de website van de provider of er een regionale of landelijke storing is.
  5. Neem contact op met de helpdesk van je provider voor instructies.

Duurt de storing langer dan 12 uur?

Kijk of je recht hebt op compensatie (geld terug).

Klagen bij provider

Belt de klantenservice niet terug of ga je van het kastje naar de muur? Gebruik ons stappenplan 'klagen bij de internetprovider'.

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4

Pas je abonnement aan

Prijs te hoog? 

Elk jaar verhogen providers hun prijzen. Als je lang bij dezelfde provider zit dan betaal je al op termijn teveel geld. En heb je al die zenderpakketten wel nodig? 

Onderhandelen met je provider

Ben je niet helemaal tevreden met je huidige abonnement bij je provider? Ons stappenplan helpt je om te onderhandelen met je provider.

Opzeggen en aanpassen van je abonnement

Wanneer je het abonnement wilt opzeggen of aanpassen zijn er een aantal zaken handig om te weten. We helpen je ook met overstappen naar een andere provider.

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5

Wat mag de provider doen? Je rechten en plichten

Prijzen omhoog door inflatie

Je internetprovider verhoogt de tarieven vanwege inflatie. Mag dat? Wel als het duidelijk in de voorwaarden staat. Overstappen kan dan niet zonder kosten. Als je vanwege een stijging op wil zeggen betaal je een boete aan de provider. 

Tv-zender uit het pakket 

Een provider kan het zenderaanbod veranderen. Ze moeten je hier minimaal 4 weken van tevoren op wijzen. Ook moeten ze je duidelijk uitleggen wat de wijziging inhoudt en dat je kosteloos mag opzeggen. 

Problemen oplossen 

Lees alles over je rechten en plichten. Bekijk wat wel en niet mag en hoe je tot een oplossing kunt komen.

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