Gebruikstips voor je alles-in-1-provider

Virusscanner van de internetprovider

Een goede virusscanner heb je nodig als je veilig wilt internetten. Deze kun je gratis of betaald krijgen bij internetproviders, (web)winkels of antivirusmakers.

Beveilig je wifi

Het is belangrijk om je eigen wifinetwerk goed te beveiligen om misbruik te voorkomen. Lees onze tips om je wifi-netwerk te beveiligen.

Veilig online

Als je niet oplet op internet, kun je veel narigheid overkomen. Van virussen en phishingmails tot spam en fraude met internetbankieren.

Lees meer over:

Veilig internetten: bescherm jezelf tegen digitale gevaren