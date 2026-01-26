Welke virusscanner beschermt je Windows-computer het best tegen kwaadaardige software en websites? Wij hebben het voor je uitgezocht. Door zelf alle virusscanners grondig te testen in een gespecialiseerd lab. Ook vroegen we 7500 Windows-gebruikers naar de tevredenheid over hun virusscanner. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven.
Onze onderzoekers testen elke virusscanner voor Windows uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab. We testen grondiger dan in tests van andere partijen.
Met onze test zie je in één oogopslag welke virusscanners voor Windows goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je niet kunt vertrouwen.
We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.
Bekijk direct de testresultaten en voorkom een miskoop.
Wij hebben de belangrijkste gratis en betaalde virusscanners voor Windows voor je getest op bescherming, gebruiksgemak en computervertraging. Lees meer over hoe wij virusscanners testen.
We testen meerdere malen per jaar uitgebreid hoe goed de pakketten ransomware en andere malware tegenhouden. We kijken ook of ze nepwebsites (phishing) blokkeren. Geen enkele virusscanner is perfect. Met de beste virusscanner verklein je wél de kans op een virusbesmetting.
De kwaliteit van betaalde en gratis virusscanners verschilt flink. De beste gratis virusscanner doet niet veel onder voor de beste betaalde scanner. En hij beschermt beter dan Windows Defender, de standaard scanner van Windows. Ook zijn er betaalde pakketten die nauwelijks beter scoren dan Defender.
Bij de meeste virusscanners is er op het gebruiksgemak wat aan te merken. Nog vervelender is het als een virusscanner je regelmatig betaalde extra's opdringt. Gelukkig zijn er ook gratis producten die geen of weinig reclame bevatten.
Nieuwsgierig naar de verschillen tussen virusscanners op deze en nog veel meer punten?
Word dan nu lid of wijzig je lidmaatschap en krijg toegang tot de testresultaten van virusscanners en alle andere producten die we testen.
€5,50per maand
€9,50per maand
Directeur Consumentenbond
Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.
Onze producttests kosten natuurlijk wel geld. Om ze te kunnen blijven uitvoeren, hebben we jouw steun nodig. Sluit je ook bij ons aan en word lid.