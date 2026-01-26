Er zijn betaalde en gratis virusscanners om je Windows-computer te beschermen, maar welke is nu het beste?

Virusscanners getest

We testen regelmatig antiviruspakketten op bescherming tegen malware en phishingwebsites. In onze test van antivirus-software hebben we virusscanners van AVG, Bitdefender, McAfee, Norton en vele andere. De gratis virusscanner bij Ziggo, Xs4All en KPN is op basis van F-Secure en ook die testen we. We hebben testresultaten voor antivirus op Windows-pc's en advies voor de bescherming van Android- en Apple-apparaten (iPhones en macOS). Zo vind je altijd de beste antivirus voor jou.

Virusscanner kopen

We helpen je met besluiten of je een internetbeveiligingspakket koopt, of een gratis versie installeert. Je kunt de gratis antivirus-software vergelijken met de betaalde. Of als je je keuze al hebt gemaakt, vergelijk je de viruspakketten onderling.

Virusscanners vergelijken

Vergelijk virusscanners op hoe goed ze beschermen en hoe prettig ze werken. Zo kies je de beste antivirus voor jou. Je ziet ook hoe tevreden consumenten zijn over de verschillende merken in onze enquête-resultaten van duizenden Windows-gebruikers. Nadat je virusscanners bij ons vergeleken hebt, weet je precies welke je moet installeren.