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Virusscanners vergelijken

Laatste update van de test: 26 januari 2026|

Er zijn betaalde en gratis virusscanners om je Windows-computer te beschermen, maar welke is nu het beste?

Keuzehulp

  • McAfee Total Protection Essential (2026)
    McAfeeTotal Protection Essential (2026)
    1 of 5 apparaten|Verlengen na 1e jaar: vanaf €110|Vaak duur bij fabrikant zelf
    Expert review

    € 8,-

    Richtprijs

  • Norton 360 Deluxe (2026)
    Norton360 Deluxe (2026)
    1, 3, 5 of 10 apparaten|Verlengen na 1e jaar: vanaf €75|Vaak duur bij fabrikant zelf
  • AVG Internet Security (2026)
    AVGInternet Security (2026)
    1 of 10 apparaten|Verlengen na 1e jaar: vanaf €73|Ook getest: gratis AVG AntiVirus Free
  • Trend Micro Internet Security (2026)
    Trend MicroInternet Security (2026)
    1 of 3 pc's|Verlengen na 1e jaar: vanaf €60|Vaak duur bij fabrikant zelf

    € 25,-

    Richtprijs

  • Avira Internet Security (2026)
    AviraInternet Security (2026)
    1, 3 of 5 apparaten|Verlengen na 1e jaar: vanaf €65|Ook getest: gratis Avira Antivirus Free
    Expert review

    € 27,-

    Richtprijs

  • Bitdefender Total Security (2026)
    BitdefenderTotal Security (2026)
    3,5 of 10 apparaten|Verlengen na 1e jaar: vanaf €70|Total Security vervangt Internet Security
    Expert review
  • Eset Home Security Essential (2026)
    EsetHome Security Essential (2026)
    1 tot 10 apparaten|Verlengen na 1e jaar: vanaf €40|Vaak duur bij fabrikant zelf
    Expert review

    € 36,-

    Richtprijs

  • G Data Internet Security (2026)
    G DataInternet Security (2026)
    1, 3 of 5 apparaten|Verlengen na 1e jaar: vanaf €40|Vaak duur bij fabrikant zelf
    Expert review

    € 38,-

    Richtprijs

  • F-Secure Internet Security (2026)
    F-SecureInternet Security (2026)
    1, 3 of 5 apparaten|Gratis bij Freedom Internet, KPN, Solcon en Ziggo

    € 45,-

    Richtprijs

  • Sophos Home Premium (2026)
    SophosHome Premium (2026)
    10 pc's/sma.|Verlengen na 1e jaar: vanaf €50|Alleen Engelstalig.

    Prijs niet beschikbaar

  • Avast Free Antivirus (2026)
    AvastFree Antivirus (2026)
    Gratis

    Prijs niet beschikbaar

  • Microsoft Windows 11 Defender
    MicrosoftWindows 11 Defender
    Onderdeel van Windows|Standaard virusscanner van Windows 11 (en 10)
    Expert review

    Prijs niet beschikbaar

  • AVG Antivirus Free (2026)
    AVGAntivirus Free (2026)
    Gratis|Betaalde AVG-scanner is ook getest

    Prijs niet beschikbaar

  • Bitdefender Antivirus Free Edition (2026)
    BitdefenderAntivirus Free Edition (2026)
    Gratis|Ook getest: Bitdefender Total Security
    Expert review

    Prijs niet beschikbaar

  • Avira Free Security (2026)
    AviraFree Security (2026)
    Gratis|Betaalde Avira-scanner is ook getest

    Prijs niet beschikbaar

  • TotalAV Internet Security (2026)
    TotalAVInternet Security (2026)
    1 of 3 pc's|Verlengen na 1e jaar: €140|Let op: prijs stijgt enorm na 1e jaar

    € 47,-

    Richtprijs

Virusscanners getest

We testen regelmatig antiviruspakketten op bescherming tegen malware en phishingwebsites. In onze test van antivirus-software hebben we virusscanners van AVG, Bitdefender, McAfee, Norton en vele andere. De gratis virusscanner bij Ziggo, Xs4All en KPN is op basis van F-Secure en ook die testen we. We hebben testresultaten voor antivirus op Windows-pc's en advies voor de bescherming van Android- en Apple-apparaten (iPhones en macOS). Zo vind je altijd de beste antivirus voor jou.

Virusscanner kopen

We helpen je met besluiten of je een internetbeveiligingspakket koopt, of een gratis versie installeert. Je kunt de gratis antivirus-software vergelijken met de betaalde. Of als je je keuze al hebt gemaakt, vergelijk je de viruspakketten onderling.

Virusscanners vergelijken

Vergelijk virusscanners op hoe goed ze beschermen en hoe prettig ze werken. Zo kies je de beste antivirus voor jou. Je ziet ook hoe tevreden consumenten zijn over de verschillende merken in onze enquête-resultaten van duizenden Windows-gebruikers. Nadat je virusscanners bij ons vergeleken hebt, weet je precies welke je moet installeren.

Virusscanners per merk