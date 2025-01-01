TotalAVInternet Security (2026)

Let op, TotalAV is een partij die twijfelachtige praktijken aanhangt. TotalAV werkt samen met onbetrouwbare virusscanner-vergelijkers om te laten lijken dat ze de beste virusscanner bieden. Het bedrijf adverteert met prijzen exclusief BTW en je bent na het relatief betaalbare eerste jaar meer dan 100 euro extra kwijt voor elk jaar daarna. Zowel het geteste TotalAV Internet Security, als TotalAV Antivirus en Total Security. kunnen we daarom niet aanraden. De ook aangeboden gratis scanner van TotalAV blijkt bovendien toch betaald te zijn als je hem normaal wilt kunnen gebruiken. N.B.: PC Protect en Scanguard zijn van hetzelfde bedrijf. Lees meer over TotalAV en foute vergelijkers. De testresultaten zijn van eind 2024, in tegenstelling tot de andere resultaten. Vanwege de kwalijke praktijken van het bedrijf, testten we dit pakket niet iedere meerdere keren per jaar, zoals de andere virusscanners. Immers, we kunnen de scanner sowieso niet aanraden zolang het bedrijf geen andere richting inslaat.