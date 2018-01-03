Hoe wij virusscanners testen

Zo bepalen we de totaalscores van virusscanners

De totaalscore van de beveiligingspakketten voor Windows bestaat uit een aantal suboordelen. Die suboordelen tellen mee voor verschillende percentages.

Malware en phishingwebsite blokkeren (67%)

Hoe goed beschermen de programma's tegen kwaadaardige software (virussen en andere malware) en malafide websites (phishingwebsites)? Voor dit testonderdeel testen we de antimalware-prestaties op meerdere manieren. Dat doen we in een professioneel en gespecialiseerd lab. Daarbij werken we zoveel mogelijk met realistische scenario's.

De test van de bescherming bestaat onder meer uit de volgende onderdelen:

Web-test

Een test, waarbij we malware van internet downloaden en proberen te openen. We beoordelen ook hoe goed de software daarbij ingrijpt. De malware bestaat onder meer uit gijzelsoftware (ransomware) en banking-trojans die online betalingen aanpassen. Het gaat om hele recente malware. Bij malware die al weken oud is, zou je veel minder verschil tussen de scanners ontdekken.

Phishing-test

Hierbij beoordelen we hoe goed de programma's malafide webpagina's, zoals phishingsites, blokkeren.

Proactieve test (heuristiek)

Dit is een test van slimme techieken die onder meer verdacht gedrag detecteren, in de virusscannerwereld ook wel heuristiek genoemd. We halen de scanners een paar weken los van het internet. Dan introduceren we malware via een usb-stick. Zo bekijken we hoe goed de slimme technieken werken voor bedreigingen waarvoor nog geen virusdefinities (virus-updates) zijn. De scanners laten in deze deze test gemiddeld de meeste steken vallen.

Bij verdacht gedrag van malware kun je denken aan bestanden in bepaalde mappen aanmaken. Of veel bestanden veranderen (versleutelen) in korte tijd, wat ransomware (gijzelsoftware) doet.

Usb-test

Bescherming tegen bedreigingen op een usb-stick of -schijf is niet altijd even goed als tegen malware die via internet komt. Dat komt doordat de bron, vaak een webadres, niet meer duidelijk is. Sommige scanners vertrouwen relatief veel op deze 'bron-detectie' en wat minder op detectie door virusdefinities of slimme technieken. Die scanners scoren hier dan slechter.

Volledige scan

We doen een volledige scan van een computer vol met duizenden oudere en nieuwere virussen.

Fout-positieven

In de meeste van onze testonderdelen controleren we ook de fout-positieven (gangbaarder: false positives). Een fout-positief is als een virusscanner onterecht alarm slaat bij bestanden en websites die in orde zijn. Controleer je dat niet, dan zou het lijken alsof virusscanners heel erg goed werken doordat ze bij de geringste twijfel alarm slaan. Maar als gebruiker word je dan gek van de meldingen.

Bijna elke virusscanner in onze test geeft wel eens een keer een onterechte waarschuwing. Gebeurt dit te vaak, dan krijgt een virusscanner hiervoor een lager testoordeel.

Snel en tegelijk testen is belangrijk

We testen nieuwe malware precies tegelijkertijd op alle virusscanners in de test. Dit doen we meteen nadat we een nieuw malware-exemplaar hebben gevonden. We testen gedurende 3 periodes in het jaar. Zo krijgen we een goed beeld hoe de programma's op langere termijn presteren. Een enkele momentopname zegt niet alles.

Precies tegelijktijd testen is belangrijk. In sommige gevallen komen gedetecteerde virussen namelijk op een zwarte lijst waar andere virusscanners ook gebruik van maken. Een voorbeeld: zou je een scanner 'A' testen en 10 seconden later scanner 'B', dan zou de detectie van een virus bij scanner 'A' tot een voordeel kunnen leiden bij scanner 'B'. Zonder de informatie van 'A' zou scanner 'B' het virus misschien gemist hebben.

is belangrijk. In sommige gevallen komen gedetecteerde virussen namelijk op een zwarte lijst waar andere virusscanners ook gebruik van maken. Een voorbeeld: zou je een scanner 'A' testen en 10 seconden later scanner 'B', dan zou de detectie van een virus bij scanner 'A' tot een voordeel kunnen leiden bij scanner 'B'. Zonder de informatie van 'A' zou scanner 'B' het virus misschien gemist hebben. Snel testen is belangrijk. Als je met een paar dagen oude virussen gaat testen, zijn de verschillen veel kleiner dan met 'verse' virussen. Je wilt juist graag weten hoe een scanner tegen de nieuwste virussen beschermt op het moment dat ze net uit zijn en massaal verspreid worden.

Gebruiksgemak (25%)

Voor dit onderdeel beoordelen we onder meer de kwaliteit en de duidelijkheid van instelmenu's. We kijken ook naar de benoeming van de onderdelen en de begrijpelijkheid van de meldingen. Bijvoorbeeld als er een virus gevonden is.

Ook de installatieprocedure, helpfunctie en advertenties (aanwezigheid, opvallendheid en frequentie) tellen mee.

Systeemvertraging (8%)

We testen ook de invloed van de virusscanner op het downloaden, openen van websites en bestanden en het opstarten van de pc. Verder testen we ook het kopiëren en uitpakken van bestanden.

We meten alles tot op de milliseconde nauwkeurig. Daarnaast bekijken we het geheugen- en opslaggebruik. Vroeger waren de verschillen vrij groot, maar op een moderne pc zijn de gemeten verschillen zo klein dat ze de meeste gebruikers niet op zullen vallen. Je merkt de verschillen vaak iets duidelijker op een oudere pc, bijvoorbeeld een pc van 10 jaar oud.

De beste virusscanner

We testen producten en diensten en geven die een Testoordeel. We bepalen ook een richtprijs van een product of dienst. Op basis daarvan berekenen we de prijs-kwaliteitverhouding. Zo wordt een getest product of een dienst binnen zijn groep of categorie Beste uit de Test of Beste Koop.

Beste uit de Test

Deze producten hebben de beste kwaliteit. Ze hebben als Testoordeel een rapportcijfer.

Beste Koop

Deze producten hebben een goede prijs-kwaliteitverhouding en scoren minimaal een 6.

Afrader

Deze producten hebben een slechte kwaliteit en scoren lager dan een 3. We raden ze daarom niet aan, wat ze ook kosten.