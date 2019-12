Hoe wij virusscanners testen

Wij hebben 23 virusscanners uitgebreid getest op een pc met Windows 10. We stellen de virusscanners bloot aan allerlei kwaadaardige software en websites. Naast de bescherming is ook het gebruiksgemak en de impact op de snelheid van de pc getest.

Samenstelling totaalscore

De totaalscore van de beveiligingspakketten is opgebouwd uit een aantal suboordelen die voor verschillende percentages meetellen.

Malware blokkeren (65%)

Hoe goed beschermen de programma's tegen kwaadaardige software (malware) en websites? Voor dit testonderdeel werden de antimalwareprestaties op meerdere manieren getest, waarbij we zoveel mogelijk met realistische scenario's werken. De antimalwaretest bestaat onder meer uit de volgende onderdelen:

Een web-test, waarbij we malware van internet downloaden en proberen te openen. We beoordelen ook hoe goed de software daarbij ingrijpt. De malware bestaat onder meer uit gijzelsoftware (ransomware) en banking-trojans die online betalingen aanpassen.

Een usb-test, online én offline. Dit laatste betekent dat we een computer een tijdje van het internet afhalen (zodat de programma's geen updates binnen krijgen) en dan malware introduceren via een usb-stick.

Een test op malafide websites waarbij we beoordelen hoe goed de programma's foute webpagina's, zoals phishingsites, blokkeren.

Een volledige scan van een harde computer vol met duizenden oudere en nieuwere virussen.

De prestaties van de firewall hebben ook invloed op de bescherming. Bij de (gratis) beveiligingspakketten zonder eigen firewall, wordt de Windows-firewall gebruikt.

We testen nieuwe malware tegelijkertijd op alle virusscanners in de test. Dit doen we bovendien binnen een aantal minuten nadat we een nieuw malware-exemplaar hebben gevonden. We testen gedurende 4 periodes in het jaar, zodat we een goed beeld krijgen hoe de programma's op langere termijn presteren.

Gebruiksgemak (25%)

We beoordeelden voor dit onderdeel onder meer de kwaliteit en de duidelijkheid van instelmenu's, de benoeming van de onderdelen en de begrijpelijkheid van de meldingen, bijvoorbeeld als er een virus gevonden is. Ook de installatieprocedure en helpfunctie tellen mee.

Systeemvertraging (10%)

De invloed van de virusscanner op de laadtijd van websites, opstarten van de pc en het kopiëren en openen van bestanden is door ons getest. We bekeken daarnaast het geheugen- en opslaggebruik, al is dit bij moderne pc's minder van belang.

Predicaten

De Consumentenbond test producten en diensten en geeft die vervolgens een testoordeel mee. Naast dat testoordeel wordt ook een richtprijs van een product of dienst bepaald. Op basis daarvan wordt de prijs/kwaliteitverhouding berekend en kan een getest product of een dienst binnen zijn groep of categorie een predicaat meekrijgen.

Bedrijven mogen onder heldere voorwaarden een licentie nemen op het uitgedeelde predicaat, zodat ze het logo in hun reclame-uitingen kunnen gebruiken.

Beste uit de Test

Producten in deze groep hebben de beste kwaliteit. Ze hebben een Testoordeel dat weergegeven wordt in een rapportcijfer.

Beste Koop

Dit zijn producten die een goede prijs-kwaliteitverhouding bieden bij de door ons genoemde richtprijs. Ze hebben een Testoordeel dat weergegeven wordt in een rapportcijfer. Dat rapportcijfer is minimaal een 6,0.

Afrader

Dit zijn producten en/of diensten die een slechte kwaliteit bieden en daarom niet aan te bevelen/koopwaardig zijn, ongeacht de prijs. Ze hebben een Testoordeel dat weergegeven wordt in een rapportcijfer. Dat rapportcijfer is lager dan een 3,0.