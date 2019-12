Goedkope virusscanner en Office-pakket

Wij zochten uit waar je goedkope antivirus en Office-software kunt kopen. Door slim te shoppen, bijvoorbeeld in het buitenland, bespaar je al snel tientallen euro’s per jaar.

Veel computergebruikers hebben een antiviruspakket en kantoorpakket met op z’n minst een tekstverwerker. Sommige gratis virusscanners presteren bijna net zo goed als een betaald product, maar ze hebben wel nadelen. Voor de beste bescherming kom je uit bij een betaald exemplaar. Ook het betaalde Microsoft Office biedt voordelen boven gratis kantoorsoftware.

Toch hoef je geen fortuin kwijt te zijn. Er valt veel te besparen door op de juiste plaats te kopen. Zo vind je goedkope antivirus- en office-software zonder aan kwaliteit in te leveren.

We peilden de prijzen van tientallen antiviruspakketten - voor 1, 3 en 5 gebruikers of apparaten - en van Microsoft Office, het meestgebruikte kantoorpakket.

De belangrijkste conclusies

Koop antivirussoftware niet klakkeloos bij de fabrikant. Ondanks dat door de fabrikanten vaak met kortingen wordt geschermd, is het bijna altijd goedkoper om het pakket (opnieuw) aan te schaffen via een goedkope webshop.

Vaak het goedkoopst zijn goedkoopsteantivirus.nl en licentie2go.com. Bezoek ook amazon.co.uk en amazon.de (vooral voor antivirussoftware Eset).

Een pakket/licentie voor 3 apparaten is vaak goedkoper dan 2 ‘losse’.

Studenten/scholieren kunnen vaak via hun instelling Microsoft Office 365 gratis installeren. Als een school dit niet aanbiedt, is Office (365) goedkoop verkrijgbaar via Schoolspot.nl, Slim.nl en Surfspot.nl.

Microsoft Office 365 is vooral een goede deal als je het deelt met anderen (Home-versie, maximaal 6 gebruikers). Iedere gebruiker krijgt 1TB aan opslagruimte en met 4 personen kun je al voor minder dan €20 per jaar klaar zijn.

Voorbeelden besparing

In juni 2019 troffen we onder meer de volgende opvallende besparingen aan.

A= amazon.de, G = goedkoopsteantivirus.nl, L= licentie2go.com

Ook opvallend:

Norton Security Deluxe (voor 5 apparaten) is niet veel duurder dan Norton Security Standaard (1 pc): namelijk €20 in plaats van €15.

Bitdefender biedt, als een van de weinige fabrikanten, vaak zelf de beste deal om het abonnement na een jaar te verlengen, in plaats van de software elders opnieuw te kopen.

De bescherming van basis-antivirus is vaak vergelijkbaar met die van een uitgebreider Internet Security pakket bij dezelfde fabrikant. Meer over de verschillen tussen antivirus en internet security.

Meer prijzen en winkels

De laagste prijzen van software veranderen iedere maand. Het is dus raadzaam zelf te vergelijken voordat je tot aanschaf overgaat. Voor een indicatie welke winkels software goedkoop aanbieden, kun je onze uitgebreide prijspeiling van software uit 2017 gebruiken: prijsoverzicht van de goedkoopste virusscanners (pdf, april 2017). .

In onze virusscanner-vergelijker vind je ook goedkopere opties - dan bij de fabrikant zelf - voor de meeste antiviruspakketen.

Aandachtspunten Amazon

Je kunt bij Amazon een fysieke verpakking kopen (die meestal alleen een licentie-code bevat), maar daar komen nog verzendkosten bij als het product minder dan €29 kost.

Digitale downloads zijn bij Amazon alleen toegestaan als je een adres hebt in het land van de Amazon-winkel. Door het gebruiken van een niet bestaand buitenlands adres, kun je alsnog zo’n digitale download aanschaffen.

Let er op dat het aanbod en de prijs tussen de verschillende Amazon-websites soms uiteenloopt. Aanbod en prijs van Amazon-websites vergelijken kan op heidoc.net/amazon/. Prijzen bij Amazon zijn zonder eventuele verzendkosten.

Goedkoper officepakket

Het veelgebruikte Microsoft Office, met onderdelen als Word, Excel en Powerpoint, is er in 2 vormen:

eenmalige aanschaf: Office 2016 of 2019

abonnement: Office 365 Personal (1 gebruiker) of Home (6 gebruikers)

Het abonnement geeft recht op de actuele Office-versie (momenteel 2019) en biedt ook opslagruimte op internet (‘in the cloud’): 1TB of 1000GB voor iedere gebruiker.

Op Office valt relatief minder te besparen dan op virusscanners, maar enkele tientjes zijn snel verdiend. Een jaarabonnement Office 365 Personal (voor 1 gebruiker) vonden we voor ruim €50 bij licentie2go.com en goedkoopsteantivirus.nl, terwijl het bij Microsoft zelf €69 kost. Office 365 is vooral een goede deal als je het deelt met anderen (Home-versie, maximaal 6 gebruikers). Office 365 Home kost bij Microsoft €99 per jaar en we troffen het aan voor rond de €70 bij licentie2go.com en goedkoopsteantivirus.nl. Met bijvoorbeeld 4 personen ben je dan nog geen €20 per gebruiker kwijt.

Voor studenten en (ouders van) scholieren is er nog optie voor het kopen van Microsoft Office. Studenten/scholieren kunnen vaak via hun instelling Office365 gratis installeren. Als een school dit niet aanbiedt, is Office (365) goedkoop verkrijgbaar via Schoolspot.nl, Slim.nl en Surfspot.nl.

Kooptips

Een antivirusprogramma voor een jaar is inclusief productupdates. Wachten op een nieuwe versie hoeft dus niet.

Lees vóór de aanschaf onze test virusscanners. Heb je je keuze gemaakt, installeer dan bij betaalde scanners eerst een proefversie om te zien of de software bevalt.

Wees terughoudend met meerjarige abonnementen. Soms geeft software pas na enige tijd problemen of kan een ander antivirusprogramma beter zijn geworden.

Zet bij een aankoop via de fabrikant de optie ‘automatisch verlengen’ uit: die staat bij de helft standaard aan.

Een beveiligingspakket bevat soms ook een aparte firewall. Voor de meeste gebruikers volstaat de Windows-firewall echter. Met een pakket zonder firewall bespaar je €10 tot €20.

Voor Apple-apparaten is een virusscanner niet zo noodzakelijk. Voor Androidsmartphones heeft het wel zin als je veel apps probeert of betere bescherming tegen phishing wenst, blijkt uit onze test Android-virusscanners.

Bij veel software-winkels is de koop volledig digitaal. Je ontvangt een activatiecode en downloadt de software. Er komt geen verpakking en dvd’tje meer aan te pas.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke virusscanners goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste virusscanner

