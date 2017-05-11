Goedkope virusscanner en Office-pakket

Goedkopere antivirus en Office

Veel computergebruikers hebben een antiviruspakket en kantoorpakket met op z’n minst een tekstverwerker. Sommige gratis virusscanners presteren bijna net zo goed als een betaald product, maar ze hebben wel nadelen. Ook het betaalde Microsoft Office biedt voordelen boven gratis kantoorsoftware.

Gelukkig kun je op betaalde antivirus- en Office-software flink besparen. Houd er bijvoorbeeld rekening mee waar je software koopt. En we hebben nog meer tips.

Tips voor virusscanner kopen

Bekijk vóórdat je iets koopt onze test virusscanners. Heb je je keuze gemaakt, installeer dan bij betaalde scanners eerst een proefversie. Zo zie je of de software bevalt.

Zet bij of na aankoop de optie ‘automatisch verlengen’ uit: die staat bij meeste scanners standaard aan. Behalve bij Eset betaal je bijna altijd veel meer bij verlengen, dan als je het pakket weer 'nieuw' koopt.

Betaalde scanners heb je vaak in in basis of uitgebreide variant. Voor de extra's van de uitgebreidere antivirus zijn vaak betere of gratis alternatieven.

Voor Apple-apparaten is een virusscanner niet zo noodzakelijk. Voor Android-smartphones heeft het wel zin als je veel apps probeert of betere bescherming tegen phishing wenst, blijkt uit onze test Android-virusscanners.

Fabrikanten van antivirus bieden zelf ook kortingen met tijdelijke acties, bijvoorbeeld rond Black Friday. Daarnaast komen ze soms met een verlengaanbieding. Die kunnen gunstiger worden als het moment van verlopen van je abonnement dichterbij komt. Kortingen van 50 to 70% komen af en toe voor.

De belangrijkste conclusies

Koop of verleng je antivirusabonnement niet zomaar bij de fabrikant. Het is vaak goedkoper om het pakket als 'nieuwe klant' te kopen. Soms moet je het wel herinstalleren of een ander e-mailadres gebruiken. Ook gespecialiseerde software-webshops zijn regelmatig goedkoper.

Betrouwbare partijen die vaak het goedkoopst zijn antivirus.eu (of licentie2go.com en your.software die bij hetzelfde bedrijf horen) en nandusoftware.eu. En soms amazon.de (vooral voor Eset antivirus). Betrouwbaar houdt in: officïele licenties en geen illegale of 'grijze' licenties. Lees verderop meer over illegale of 'grijze' licenties.

Een pakket/licentie voor 3 apparaten is vaak goedkoper dan 2 ‘losse’.

Studenten/scholieren kunnen vaak via hun school Microsoft 365 (voorheen Office 365) gratis installeren.

Microsoft 365 is vooral een goede deal als je het deelt met anderen (Family-versie, maximaal 6 gebruikers). Iedere gebruiker krijgt naast de Office-software 1TB aan cloud-opslagruimte. Met 4 personen kun je al voor minder dan €25 per jaar klaar zijn.

Voorbeelden goedkopere sofwarepakketten

In mei 2025 zagen we onder andere deze opvallende besparingen:

Softwarepakket Prijs fabrikant Laagste webprijs Eset Home Security Premium (1 pc) €49,99 €35 (A) Norton 360 Standaard (1 pc) €30*/€75** €15 (A) Microsoft 365 Family (6 pc's) €129 €100 (N)

*Actieprijs fabrikant, in november 2025

**Verlengprijs fabrikant, die geldt als je het abonnement na een jaar laat doorlopen

A = antivirus.eu, N= nandusoftware.eu

Goedkope aanbieders en 'grijze' licenties

Let op! Software zomaar bij een willekeurige goedkope partij kopen is niet zonder risico. Er zijn webshops die in een grijs gebied opereren. Bijvoorbeeld door software met een een licentie voor 10 pc’s aan meerdere mensen te verkopen. Dit kan ertoe leiden dat je onverwacht een melding krijgt dat alle licenties zijn gebruikt.

De webshops die we op deze pagina noemen lijken zich niet met dit soort praktijken in te laten. Bij Amazon moet je wel opletten als het om een externe verkoper gaat.

In onze virusscanner-vergelijker vind je voor de meeste antivirussoftware actuele goedkopere opties dan bij de fabrikant zelf.

Let op als je koopt bij Amazon.de

Software op het Duitse Amazon.de is soms goedkoper dan in Nederland. Je kunt een fysieke verpakking kopen die meestal alleen een licentie-code bevat. Er komen nog wel €3,50 verzendkosten bij.

Digitale downloads zijn bij Amazon alleen toegestaan als je een adres hebt in het land van de Amazon-winkel. Gebruik je een niet bestaand buitenlands adres, dan kun je alsnog zo’n digitale download kopen.

Goedkoper officepakket

Een office-pakket (tekstverwerker, rekenprogramma/spreadsheet, etc) hoeft niet veel te kosten. Je kunt voor een gratis office-pakket kiezen zoals LibreOffice. Wil je toch liever Microsoft Office, dan kun je daar ook op besparen.

Het veelgebruikte Microsoft 365 of Microsoft Office, met onderdelen als Word, Excel en Powerpoint, is er in 2 vormen:

eenmalige aanschaf : Office 2021 of 2024

: Office 2021 of 2024 abonnement: Microsoft 365 Personal (1 gebruiker) of Family (6 gebruikers)

Het abonnement geeft recht op de actuele Office-versie (momenteel 2024) en biedt ook opslagruimte op internet (‘in the cloud’): 1TB of 1000GB voor iedere gebruiker.

Een jaarabonnement Microsoft 365 Personal (voor 1 gebruiker) vind je vaak bij de goedkoopste betrouwbare aanbieders voor rond de €70. Bij Microsoft zelf kost dit €99.

Microsoft 365 is vooral een goede deal als je het deelt met anderen (Family-versie, maximaal 6 gebruikers). Microsoft 365 Family kost bij Microsoft €129 per jaar. Het is regelmatig in de aanbieding: onder de €100 bij bijvoorbeeld nandusoftware.eu. Met 4 of meer personen ben je dan nog €25 of minder per gebruiker kwijt.

Studenten en (ouders van) scholieren kunnen Microsoft 365 Office goedkoper kopen. Studenten/scholieren kunnen vaak via hun school Microsoft 365 gratis installeren.