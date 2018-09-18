Gratis virusscanners getest

Bekijk de beste (gratis) virusscanner. Ook keken we naar de standaard bescherming van Google.

Op zoek naar een gratis virusscanner voor je Android-toestel? We hebben 12 Android-virusscanners getest, waarvan enkele gratis apps.

Gratis virusscanner goed genoeg?

Windows 10 en 11 hebben een ingebouwde scanner, Microsoft Defender. Deze is in de afgelopen jaren verbeterd, maar blijft op sommige punten nog steeds achter bij andere gratis (en betaalde) scanners. Dat blijkt uit onze test. Het grootste nadeel: Microsoft Defender houdt helemaal geen malafide en phishingwebsites tegen.

Kies een virusscanner die goed uit onze test virusscanners komt. Zo bescherm je je zo goed mogelijk tegen online gevaren.

Gratis virusscanner via internetprovider: goed of niet?

Klanten van internetproviders Freedom Internet, Solcon, Ziggo en klanten van KPN met een ouder contract, kunnen de virusscanner van hun provider gebruiken. In het internetabonnement is een virusscanner op basis van het door onsgeteste F-Secure Safe inbegrepen.

Freedom Internet, voor 5 apparaten

KPN, voor 5 apparaten

Solcon Veilig Online, voor 2 apparaten

Ziggo Safe Online, 1 pc.

Deze scanner maakt geen reclame voor betaalde producten of extra’s, omdat het eigenlijk betaalde antivirus is. De (gereduceerde) kosten zitten in je internetabonnement.

Nadelen gratis antivirus

Bescherming

Je bent niet met iedere gratis scanner even goed beschermd. Zo mist Microsoft Defender bescherming tegen nepwebsites (phishing). Met de beste (gratis) virusscanner in onze test schroef je de bescherming ten op zichte van Defender wat op.

Reclame

De meeste gratis virusscanners maken reclame voor andere producten van de fabrikant. Het gaat dan vaak om de betaalde versie of allerlei extra's die je kunt installeren. Denk aan reclamevensters in het instellingenmenu en pop-ups die je proberen over te halen. Bij de Beste Koop virusscanner valt de opdringerige reclame mee.

Betalen voor extra's

Gratis scanners proberen je regelmatig te overtuigen dat je extra's nodig hebt. Soms bieden ze je ook een gratis versie van de extra's aan. Maar je moet vaak betalen om de functie (volledig) te gebruiken.

Die extra’s lopen uiteen van dingen die je niet nodig hebt, tot hele nuttige software. Een driver-updater of pc-optimalisatie is bijvoorbeeld niet (of zelden) nuttig.

Sommige extra’s zijn wel nuttig, zoals een software-updater of password manager. De varianten van deze software die met gratis of met betaalde antivirus meekomen, zijn meestal niet de beste keuze. Meestal is er (beter) gratis alternatief.

Lees meer over virusscanner-extra’s als VPN- en back-upsoftware en de beste gratis alternatieven.

Ongewenste browseraanpassingen

Let goed op als je gratis antivirus instelt. Regelmatig komen onderdelen mee die vooral in het voordeel zijn van de fabrikant. Zo kent Avira Free Antivirus 'Safe Shopping'. Dat is onderdeel van de browseruitbreiding die ook tegen phishing beschermt. AVG heeft het vergelijkbare SafePrice.

De Safe Shopping en SafePrice zijn prijsvergelijkers die regelmatig een popup geven bij het online shoppen. Behalve dat dat niets met veiligheid te maken heeft, blijkt dat de getoonde lagere prijzen regelmatig onjuist zijn. Gelukkig kun je de prijsvergelijkingen wel uitschakelen.

Groter privacy-risico

Als een digitaal product gratis is, ben je zelf vaak het product. Bedrijven verdienen ook aan persoons -en gebruiksgegevens. Antivirusfabrikanten zijn niet altijd helemaal duidelijk over welke gegevens ze verzamelen en waarvoor ze deze precies gebruiken. Wel is het zo dat een virusscanner uitgebreide toegang (nodig) heeft. Om je te beschermen tegen malafide websites, ziet een scanner bijvoorbeeld jouw surfgedrag.

Gelukkig geven de meeste fabrikanten aan dat ze gegevens niet opslaan. De gegevens die ze wel gebruiken, verwerken ze alleen geanonimiseerd. Soms worden deze geanonimiseerde gegevens wel weer met derden gedeeld of laten ze die mogelijkheid open.

Ook kun je met genoeg geanonimiseerde gegevens in theorie soms toch weer personen herleiden uit die data. In het verleden heeft Avast verzamelde en doorverkochte gegevens niet genoeg geanonimiseerd.

Al met al loop je bij gratis scanners waarschijnlijk iets meer kans dat er op een of andere manier iets met je gegevens wordt gedaan, omdat het bedrijf niets aan je verdient met abonnementskosten.

Betalen voor gratis virusscanner

Er zijn ook antivirusmakers die slinkse tactieken toepassen. Soms gebruiken ze nepvergelijkingswebsites voor antivirus. Die zijn speciaal opgezet om bepaalde virusscanners op een oneerlijke manier aan te prijzen.

Vaak gaat het om TotalAV, of bij hetzelfde bedrijf horende PC Protect. In een enkel geval claimen ze zelfs dat antivirus gratis is, terwijl je voor bescherming uiteindelijk toch moet betalen.

Lees meer over:

Trucs van TotalAV-antivirus en nepvergelijkers