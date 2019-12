De prestaties van gratis virusscanners lopen flink uiteen. De beste gratis scanner komt in de buurt van de beste betaalde scanner en de slechtste doen het juist minder goed dan het in Windows ingebouwde Defender. Bekijk de testresultaten. Hoe de bescherming van gratis antivirus zich precies verhoudt tot betaalde producten lees je op de pagina de beste virusscanner.

Gratis virusscanner goed genoeg?

Uit onze tests blijkt dat gratis virusscanners niet altijd goed beschermen tegen malware. De vraag blijft natuurlijk: wat is goed genoeg? Als een gratis scanner 90% van de malware tegenhoudt en de beste betaalde scanner 98%. Beveiligt gratis dan voldoende? Zo lang een virus uit die 8% je niet treft wel, maar dat weet je helaas niet van tevoren. Om de kans op malware te minimaliseren kies je het beste een scanner die hoog scoort op het onderdeel bescherming.

Gratis scanners laten wel eens wat steken vallen qua bescherming, maar ook op gebruiksgemak of computerbelasting kennen ze soms nadelen. Zo heeft Bitdefender Antivirus Free Edition geen mogelijkheid om scans in te plannen. En Windows Defender - in tegenstelling tot wat je misschien zou verwachten - is de afgelopen jaren nooit als minst belastende scanner uit onze test gekomen.

Bescherming Windows Defender

Windows 8 en 10 beschikken over een ingebouwde scanner, Windows Defender. Deze is in de afgelopen jaren verbeterd, maar blijft op sommige punten nog steeds achter bij andere gratis (en betaalde) scanners, blijkt uit onze testresultaten. Windows Defender houdt zelfs helemaal geen malafide phishingwebsites tegen.

Testresultaten gratis virusscanners

Nadelen gratis antivirus

Reclame

De meeste gratis virusscanners maken reclame voor andere producten van de fabrikant. Het gaat dan vaak om de betaalde versie of allerlei extra's die je kunt installeren. Denk aan reclamevensters in het instellingenmenu en pop-ups die je proberen over te halen. Soms kun je de reclame uitzetten, zoals bij Bitdefender Antivirus Free Edition.

Slinkse betaalde extra's

De extra’s die gratis scanners aanbieden, kun je vaak zonder betaling installeren. Maar om de functie (volledig) te kunnen gebruiken moet je vaak toch betalen.

Die extra’s lopen uiteen van onnodige zaken tot hele nuttige software, maar waar meestal een (beter) gratis alternatief voor is. Niet (of zelden) nuttig is bijvoorbeeld een driver-updater of pc-optimalisatie. Voorbeelden zijn AVG Antivirus Free en Avast Free Antivirus die je met een scan willen laten geloven dat je pc prestaties- of 'registerproblemen' heeft en dat je die met respectievelijk AVG (PC) TuneUp en Avast Cleanup Premium kunt oplossen.

Sommige extra’s zijn wel nuttig, zoals een software-updater of password manager. De varianten van deze software die met gratis - of zelfs met betaalde - antivirus meekomen, zijn doorgaans niet de beste keuze. Meer over virusscanner-extra’s en de beste gratis alternatieven.

Ongewenste browseraanpassingen

Let goed op tijdens het installeren van gratis antivirus. Regelmatig komen onderdelen mee die vooral in het voordeel zijn van de fabrikant. Zo kent Avira Free Antivirus de Safe Shopping browseruitbreiding en AVG Antivirus Free het vergelijkbare SafePrice.

De Safe Shopping en SafePrice browserextensies zijn prijsvergelijkers die een popup geven bij het webwinkelen. In de praktijk blijkt echter dat ze vaak prijzen voor het verkeerde product tonen. En meestal zijn er op andere plaatsen lagere prijzen te vinden. De fabrikanten krijgen een klein bedrag per product dat je via de browseruitbreiding aanschaft.

Groter privacyrisico

Als een digitaal product gratis is, ben jij het product. Ofwel, bedrijven verdienen vaak ook aan persoons -en gebruiksgegevens. Antivirusfabrikanten zijn niet altijd helemaal duidelijk over welke gegevens ze verzamelen en waarvoor ze deze precies gebruiken. Wel is het zo dat een virusscanner uitgebreide toegang (nodig) heeft. Om je te beschermen tegen malafide websites, ziet een scanner bijvoorbeeld jouw surfgedrag.

Gelukkig geven de meeste fabrikanten aan dat niet op te slaan en gegevens die wel worden gebruikt, alleen geanonimiseerd te verwerken. Soms worden deze geanonimiseerde gegevens wel weer met derden gedeeld of laten ze die mogelijkheid open. Al met al loop je bij gratis scanners waarschijnlijk iets meer kans dat er op een of andere manier iets met je gegevens wordt gedaan, omdat het bedrijf niets aan je verdient met abonnementskosten.

Niet Nederlandstalig

Sommige gratis scanners zijn er niet in het Nederlands. Bijvoorbeeld Bitdefender Antivirus Free Edition en Sophos Home Free. Iets om rekening mee te houden als je de Engelse taal niet (zo goed) machtig bent.

Gratis via internetprovider

Klanten van enkele internetproviders hebben nog een optie. Via hun providers kunnen ze gratis gebruikmaken van een antivirus op basis van het ook door ons geteste F-Secure Safe. Bijvoorbeeld bij KPN (KPN Veilig, voor 2 apparaten), XS4all (voor 5 apparaten) en Ziggo (Ziggo Safe Online, 1 pc). Deze maakt geen reclame voor betaalde producten of extra’s, omdat het eigenlijk een betaalde scanner is, waarvan de (gereduceerde) kosten in je internetabonnement zitten verwerkt.

