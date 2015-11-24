Vul je virusscanner aan met extra (gratis)beveiligingssoftware

Ongewenste software verwijderen of opsporen

Om je computer te beschermen tegen malware en andere ongewenste software zijn er naast virusscanners andere apps beschikbaar. Zoals:

Firewalls

VPN's

Andere beveiligingssoftware

We leggen de zin en onzin uit.

Windows-computer

Op een Windows-computer kun je extra beveiligingssoftware gebruiken om:

Een second opinion uit te voeren. Zo weet je zeker of je virusscanner niets gemist heeft.

Hardnekkige virussen en andere ongewenste software te verwijderen.

Installeer niet zomaar iets. Er is genoeg software in omloop die zegt virussen of problemen aan te pakken, maar waarvoor je uiteindelijk moet betalen. Het kan zelfs een vermomd virus zijn.

Betrouwbare opschoonsoftware

Malwarebytes, HitmanPro(Alert) en AdwCleaner helpen in veel gevallen bij een extra handmatige check of het opschonen van een besmette pc.

Malwarebytes en HitmanPro.Alert kunnen ook continu in de achtergrond draaien als extra beschermlaag. In onze test virusscanners hebben we ze wel eens mee laten draaien. De extra continue bescherming bleek dan zeer beperkt.

MalwareBytes

Sinds versie 3.0 werkt MalwareBytes de eerste 14 dagen als Premium-versie die continu op de achtergrond actief is. Na de 14 dagen kun je de software nog gewoon gebruiken voor af en toe een handmatige scan of om virussen te verwijderen.

HitmanPro

HitmanPro (betaald na 30 dagen) is vooral handig om hardnekkige malware te verwijderen.

HitmanPro.Alert

HitmanPro.Alert (betaald) is een soort virusscanner, die net wat andere technieken gebruikt. Je kunt hem daardoor alleen naast een bestaande virusscanner gebruiken.

De toegevoegde waarde zal per virusscanner verschillen. De software zorgt wel voor enige extra computervertraging. Sommige gebruikers melden problemen in combinatie met andere software (meestal beveiligingssoftware).

AdwCleaner

AdwCleaner (gratis) is vooral om te scannen op adware. Dit zijn ongewilde en terugkerende advertenties.

Extra online scan via Virustotal

Vertrouw je een bestand of website niet, ondanks dat je virusscanner geen alarm slaat? Dan kun je ook een online scan uitvoeren op Virustotal.com. Hiervoor worden tientallen (online) scanners gebruikt.

Let op!

Virustotal.com geeft alleen aan of er malware is aangetroffen, niet of een programma of website op een andere manier betrouwbaar is.

Ook werkt Virustotal alleen met virusdefinities. Het kijkt niet naar het gedrag van (kwaadaardige) software, zoals virusscanners dat doen. Het is dus geen vervanging van een lokale virusscanner.

Je kunt ook een extra scan uitvoeren met de Eset Online scanner.

Firewall op je computer

Naast een virusscanner heb je op een Windows-computer ook een firewall nodig. Windows heeft standaard een ingeschakelde firewall die voor de gemiddelde gebruiker voldoende is. Bovendien heeft je (modem)router ook nog een firewall.

Een firewall controleert of gegevens jouw netwerk of computer mogen binnenkomen. Een uitgebreidere firewall kijkt ook of data je netwerk mag verlaten. Een firewall is zo een extra barrière als internetcriminelen digitaal willen inbreken of juist data willen stelen.

Firewall van derde partij

Virusscanners kunnen een firewall hebben die de firewall van Windows vervangt. Vooral de uitgebreidere internet security. Ook kun je ze los downloaden.

De grootste voordelen van deze firewalls zijn dat ze ook uitgaand verkeer, dat je computer verlaat, controleren. En je kunt ze strenger instellen. Een nadeel ervan is dat ze je regelmatig lastiggevallen met ingewikkelde schermpjes die om je toestemming vragen.

De extra veiligheid van een betere firewall is beperkt voor de gemiddelde computer. Met een goede virusscanner, up-to-date software en voorzichtig klikken, kun je de meeste computergevaren ontlopen. Ben je niet bang voor uitdagingen en wil je toch extra zekerheid? Dan kun je een betere firewall overwegen.

VPN-software

Met VPN gebruik je een versleutelde verbinding om anoniemer te internetten. VPN-aanbieders claimen soms anders, maar het veiligheidsvoordeel van VPN is beperkt. VPN is soms inbegrepen bij virusscanners, meestal met een beperkte data-limiet. Lees meer over de voor- en nadelen van VPN en welke VPN je moet kiezen.

Kies geen virusscanner op basis van een inbegrepen VPN. Kies een virusscanner die goed beschermt tegen malware en phishing. En als je toch VPN wilt, kijk pas daarna naar VPN. Ook andere extra's bij virusscanners zijn niet altijd nuttig. Kies ze los van de virusscanner.