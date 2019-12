Vul je virusscanner aan met extra (gratis)beveiligingssoftware

Naast de keuze tussen een eenvoudige virusscanner of uitgebreidere internet security heb je ook nog de mogelijkheid om extra losse beveiligingssoftware te gebruiken. We zetten de belangrijkste extra programmaatjes om malware te voorkomen of te verwijderen op een rij.

Firewall

Naast een virusscanner is het raadzaam een firewall te gebruiken. Een firewall controleert of gegevens jouw netwerk of computer mogen binnenkomen of verlaten. Een firewall vormt daarmee een extra barrière als internetcriminelen digitaal willen inbreken of juist data willen stelen.

Windows beschikt over een (beperkte) ingebouwde firewall. Deze controleert standaard alleen inkomend verkeer. Veel virusscanners zijn in combinatie met een uitgebreidere firewall te koop. Deze software wordt vaak een internetbeveiligingspakket of Internet Security (Suite) genoemd. Er zijn ook allerlei losse firewalls verkrijgbaar.

Een standaard firewall uit een internetbeveiligingspakket is meestal niet goed ingesteld. Goed gebruik van een firewall vraagt technisch veel van de doorsnee computergebruiker. Firewalls die uitgaand verkeer controleren, vallen je regelmatig lastig met meldingen vanwege de striktere beveiliging.

Kortom, voor de meeste gebruikers is de standaard firewall van Windows de handigste optie. Het is belangrijker dat de virusscanner je goed beschermt tegen malware en dat je alle software up-to-date houdt. Kijk altijd uit waar je op klikt. Ben je niet bang voor een uitdaging en wil je toch extra zekerheid? Dan kun je een betere firewall overwegen.

Second opinion software

Op een Windows computer kan een second opinion af en toe geen kwaad. Zo weet je zeker of je virusscanner niets gemist heeft. Installeer niets dat je opgedrongen wordt en houd het bij de bekende programma’s.

MalwareBytes: sinds versie 3.0 (eind 2016) werkt het programma de eerste 14 dagen als Premium-versie. Die beschermt ook continu op de achtergrond. Dit kan (extra) vertragend werken. Als je dit niet wilt kun je deze zogenoemde realtime-bescherming uitschakelen. Na 14 dagen gebeurt dit automatisch.

HitmanPro (betaald na 30 dagen): vooral handig om hardnekkige malware te verwijderen.

HitmanPro.Alert (betaald): sinds medio 2017 adviseert de ING-bank hun klanten (Sophos) HitmanPro.Alert in plaats van het eerder door hen aangeraden IBM Trusteer. HitmanPro.Alert kan extra bescherming bieden. De technieken die het gebruikt zitten soms ook (deels) in virusscanners, maar niet in alle. De toegevoegde waarde zal per virusscanner verschillen. De software zorgt wel voor enige extra computervertraging en sommige gebruikers melden problemen in combinatie met andere software (meestal beveiligingssoftware). Dit laatste gold overigens ook voor IBM Trusteer, dat lang niet op iedere pc probleemloos werkte.

AdwCleaner (gratis): vooral om te scannen op adware. Dit zijn ongewilde en terugkerende advertenties.

Online scan

Vertrouw je een bestand of website niet? Op Virustotal.com kun je extra checken of deze malware bevatten. Hiervoor worden tientallen (online) scanners gebruikt. Let op: Virustotal.com geeft alleen aan of er malware is aangetroffen, niet of een programma of website op een andere manier betrouwbaar is. Ook werkt Virustotal alleen met virusdefinities en kijkt niet naar het gedrag van (kwaadaardige) software, zoals virusscanners dat doen. Het is dus geen vervanging van een lokale virusscanner.

Je kunt ook een extra scan uitvoeren met een online scanner. Een goede optie is de Eset Online scanner.

Ransomware (gijzelsoftware) voorkomen

Een van de meeste gevaarlijke internetbedreigingen momenteel is ransomware. Het is kwaadaardige software die al je persoonlijke bestanden gijzelt en losgeld van honderden euro's vraagt. Als je niet betaalt en je hebt geen back-up van je bestanden (foto's, administratie, enzovoort), dan ben je vaak alles kwijt.

Er zijn ook programmaatjes specifiek tegen ransomware (zoals Cryptoprevent en Cybereason Ransomfree). En via nomoreransom.org kun je in sommige gevallen de versleuteling terugdraaien. Lees er over ransomware voorkomen en verwijderen.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke virusscanners goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste virusscanner

