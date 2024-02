In het algemeen ben je op Apple-apparaten tegen internetgevaren dan op andere systemen. Er zijn bijvoorbeeld wel virussen voor op Apple-apparaten. Maar die komen minder vaak voor. Op andere punten is de kans dat je slachtoffer wordt van criminelen net zo groot op je iPhone of Mac. We zetten de zaken rondom virusscanners en andere beveiligingsmaatregelen op een rij.

Bescherming op Apple-computers (macOS)

De kans dat er malware op je Apple-computer terechtkomt is klein. Maar áls er een virus of andere kwaadaardige software op terechtkomt, dan houdt de ingebouwde bescherming (XProtect en Gatekeeper) het niet altijd tegen.

Tegen phishing helpt het al flink om Safari gebruiken in plaats van Chrome. In onze test virusscanners voor Windows hebben we ook browsers meegetest. Hieruit blijkt dat Safari 30 procentpunten meer malafide websites tegenhoudt dan Chrome. In tests van onze Duitse collega’s van Stiftung Warentest blijkt dat het gratis AVG voor de Mac phishing én sporadische virussen goed blokkeert.

Bescherming op iPhones en iPads (Apple iOS)

Met iPhones en iPads (Apple iOS) is de kans minimaal dat je malafide apps tegenkomt. Dit komt door de strenge controle van Apple in de App Store. Vanaf iOS 17.4 is het wel toegestaan om Apps ook via een niet-officiële app store te downloaden. Probeer dat zo veel mogelijk te vermijden als je niet 100% zeker weet of het wel in orde is.

Echte virusscanners voor iOS zijn er overigens niet. Apple staat scannen op malafide apps niet toe. Een beveiligingsapp voor iOS kan wel helpen beschermen tegen phishing. En net als bij macOS helpt het gebruiken van Safari in plaats van Chrome ook al.

Meer veiligheidstips- en maatregelen

Voor Apple-apparaten moet je grotendeels dezelfde maatregelen inemen als op andere apparaten. Bekijk bijvoorbeeld onze checklist voor een veilige smartphone. De belangrijkste tips voor je online veiligheid op een rijtje: