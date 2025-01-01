Zijn dure telefoons zoals de Apple iPhone en de Samsung Galaxy ook echt de best geteste smartphones? Wij hebben voor je uitgezocht wat een goede mobiele telefoon is. Door zelf van alle smartphones grondig de batterij, het scherm, de camera's, het geluid en nog veel meer te testen.
Onze onderzoekers testen elke smartphone uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk het filmpje.
Met onze test zie je in één oogopslag welke smartphones goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.
Bekijk direct de testresultaten en voorkom een miskoop.
We testen smartphones op de populairste functies, zoals fotograferen, filmen en telefoongesprekken. En natuurlijk testen we gebruiksduur, scherm, luidsprekers en hoe snel hij kapotgaat. Lees ook hoe wij smartphones testen.
Wat heb je aan een smartphone als de batterij leeg is? Daarom testen we niet alleen de batterijduur, maar ook hoe snel je kunt opladen. Met een robot simuleren we het dagelijks gebruik, om een realistische gebruiksduur te tonen. Ook testen we opslagruimte, snelheid, geluidskwaliteit en de aanwezigheid van talloze functies, antennes en sensoren.
Even snel een foto of filmpje maken is tegenwoordig heel makkelijk. Geen wonder dat steeds meer mensen fotografen of filmen met een smartphone. Uit de test blijken niet alleen gigantische verschillen in foto- of videokwaliteit, maar ook in wat een smartphone heeft (een flitser aan de voorkant, of een extra cameralens) en wat hij kan, zoals filmen in 4K UltraHD.
Van je smartphone wil je zo lang mogelijk genieten. Alles moet dan wel goed blijven werken. Het is daarom belangrijk dat je updates kunt installeren. Met updates worden foutjes en veiligheidsproblemen opgelost en krijg je nieuwe functies op je telefoon. Wij controleren regelmatig op welke smartphones je wel en niet kunt updaten naar de laatste versie. Helaas is dit bij veel Android-smartphones niet mogelijk.
Nieuwsgierig naar de best geteste smartphone? En naar de verschillen tussen smartphones? Word dan nu lid of wijzig je lidmaatschap. Je krijgt toegang tot de testresultaten van smartphones en alle andere producten die we testen.
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Directeur Consumentenbond
'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'
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