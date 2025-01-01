Laatste update van de test: 7 augustus 2026 |

Testdatum Prijs (laag - hoog) Prijs (hoog - laag) Alfabetisch

Note 15 5G (256 + 8 GB) - Black

Note 15 (128 + 6 GB) - Black

Galaxy S26 Ultra (512 + 12 GB) - Black

Reno15 F 5G (256 + 8 GB) - Twilight Black

Galaxy A57 (128 + 8 GB) - Awesome Navy

Galaxy A37 (128 + 6 GB) - Awesome Charcoal

A7 Pro (64 GB) - Black

Testdatum Prijs (laag - hoog) Prijs (hoog - laag) Alfabetisch

Smartphones getest

Wij testen smartphones van bekende merken als Samsung, Apple en motorola. We beoordelen onder meer de batterij en hoe goed je foto's en filmpjes kunt maken. Zo vind je altijd de beste smartphone voor jou.

Smartphone kopen

Een goede smartphone hoeft niet duur te zijn. Maar de beste smartphones zijn niet goedkoop. Daarom is het belangrijk dat je een telefoon kiest die aansluit op jouw wensen. Bijvoorbeeld een smartphone die goede foto's maakt of een smartphone met een batterij die lang meegaat.

Smartphones vergelijken

We testen smartphones altijd op dezelfde manier. Zo kun je nieuwe telefoons eerlijk vergelijken. En kies je bewust voor bijvoorbeeld een iPhone of een Samsung-smartphone. Bij ons kun je een mobiel vergelijken op prijs én op testresultaten. Verder kun je ook smartphones vergelijken op gebruiksduur, scherm en fotokwaliteit. Zo kies je snel en makkelijk een nieuwe telefoon.