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Smartphones vergelijken

Laatste update van de test: 7 augustus 2026|

Telefoons vergelijken? Vergelijk tientallen smartphones op bijvoorbeeld batterijduur, scherm, camera's en nog veel meer. Zo vind je makkelijk een nieuwe telefoon.

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  • motorola moto g87 - PANTONE Overture
    motorolamoto g87 - PANTONE Overture
    6,8 inch|Grijs

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  • REDMI A7 Pro (64 GB) - Black
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  • OPPO A6 5G - Sapphire Black
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  • Samsung Galaxy A37 (128 + 6 GB) - Awesome Charcoal
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    6,7 inch|Grijs

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  • Samsung Galaxy A57 (128 + 8 GB) - Awesome Navy
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    6,7 inch|Blauw

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  • REDMI 15C (128 GB) - Black
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    6,9 inch|Zwart

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  • motorola moto g77 (256 GB) - PANTONE Black Olive
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  • motorola edge 70 fusion (7000 mAh) - PANTONE Silhouette
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    6,8 inch|Zwart

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  • OPPO Reno15 F 5G (256 + 8 GB) - Twilight Black
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  • Google Pixel 10a (128 GB) - Obsidiaan
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  • OPPO Reno15 5G - Aurora White
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  • Apple iPhone 17e (256 GB) - Zwart
    AppleiPhone 17e (256 GB) - Zwart
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  • OnePlus 15R (256 GB) - Charcoal Black
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  • Samsung Galaxy S26 (512 GB) - Black
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    6,3 inch|Zwart

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  • Samsung Galaxy S26+ (512 GB) - Black
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    6,7 inch|Zwart

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  • Samsung Galaxy S26 Ultra (512 + 12 GB) - Black
    SamsungGalaxy S26 Ultra (512 + 12 GB) - Black
    6,9 inch|Zwart
    Expert review

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  • REDMI Note 15 (128 + 6 GB) - Black
    REDMINote 15 (128 + 6 GB) - Black
    6,8 inch|Zwart

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  • REDMI Note 15 5G (256 + 8 GB) - Black
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Smartphones getest

Wij testen smartphones van bekende merken als Samsung, Apple en motorola. We beoordelen onder meer de batterij en hoe goed je foto's en filmpjes kunt maken. Zo vind je altijd de beste smartphone voor jou.

Smartphone kopen 

Een goede smartphone hoeft niet duur te zijn. Maar de beste smartphones zijn niet goedkoop. Daarom is het belangrijk dat je een telefoon kiest die aansluit op jouw wensen. Bijvoorbeeld een smartphone die goede foto's maakt of een smartphone met een batterij die lang meegaat.

Smartphones vergelijken 

We testen smartphones altijd op dezelfde manier. Zo kun je nieuwe telefoons eerlijk vergelijken. En kies je bewust voor bijvoorbeeld een iPhone of een Samsung-smartphone. Bij ons kun je een mobiel vergelijken op prijs én op testresultaten. Verder kun je ook smartphones vergelijken op gebruiksduur, scherm en fotokwaliteit. Zo kies je snel en makkelijk een nieuwe telefoon.

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