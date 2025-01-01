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Nothing smartphone

Welke Nothing smartphone komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Nothing smartphones en vergelijk de Nothing smartphone met andere smartphones.
Laatste update van de test: 7 augustus 2026

Keuzehulp

  • Nothing Phone (3) (256 GB) - Black
    NothingPhone (3) (256 GB) - Black
    6,7 inch|Zwart

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  • Nothing Phone (3a) - Black
    NothingPhone (3a) - Black
    6,8 inch|Zwart

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  • Nothing Phone (3a) Pro - Black
    NothingPhone (3a) Pro - Black
    6,8 inch|Zwart

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  • Nothing Phone (2a) (128 + 8 GB) - Black
    NothingPhone (2a) (128 + 8 GB) - Black
    6,7 inch|Zwart

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  • Nothing Phone (2a) (256 + 12 GB) - Black
    NothingPhone (2a) (256 + 12 GB) - Black
    6,7 inch|Zwart

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  • Nothing Phone (2) (256 + 12 GB) - Dark Grey
    NothingPhone (2) (256 + 12 GB) - Dark Grey
    6,7 inch|Zwart

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  • Nothing Phone (1) (256 + 12 GB) - Black
    NothingPhone (1) (256 + 12 GB) - Black
    6,6 inch|Zwart

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  • Nothing Phone (1) (256 + 8 GB) - Black
    NothingPhone (1) (256 + 8 GB) - Black
    6,6 inch|Zwart

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  • Nothing Phone (1) (128 + 8 GB) - Black
    NothingPhone (1) (128 + 8 GB) - Black
    6,6 inch|Zwart

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