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HUAWEI smartphone

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Laatste update van de test: 7 augustus 2026

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  • HUAWEI P50 Pocket - White
    HUAWEIP50 Pocket - White
    6,9 inch|Wit

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  • HUAWEI P50 Pocket Premium Edition - Premium Gold
    HUAWEIP50 Pocket Premium Edition - Premium Gold
    6,9 inch|Goudkleurig

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  • HUAWEI nova 9 - Black
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  • HUAWEI nova 8i - Starry Black
    HUAWEInova 8i - Starry Black
    6,7 inch|Zwart

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  • HUAWEI Mate 40 Pro - Zwart
    HUAWEIMate 40 Pro - Zwart
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  • HUAWEI P Smart 2021 - Midnight Black
    HUAWEIP Smart 2021 - Midnight Black
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  • HUAWEI P40 Pro+ - Black Ceramic
    HUAWEIP40 Pro+ - Black Ceramic
    6,6 inch|Zwart

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  • HUAWEI P40 lite 5G - Midnight Black
    HUAWEIP40 lite 5G - Midnight Black
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  • HUAWEI Y5p - Midnight Black
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    5,5 inch|Zwart

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  • HUAWEI P smart 2020 - Aurora Blue
    HUAWEIP smart 2020 - Aurora Blue
    6,2 inch|Blauw

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  • HUAWEI Y6p - Midnight Black
    HUAWEIY6p - Midnight Black
    6,3 inch|Zwart

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  • HUAWEI P40 lite E - Aurora Blue
    HUAWEIP40 lite E - Aurora Blue
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  • HUAWEI P40 Pro - Zwart
    HUAWEIP40 Pro - Zwart
    6,6 inch|Zwart

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  • HUAWEI P40 - Silver Frost
    HUAWEIP40 - Silver Frost
    6,1 inch|Grijs

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  • HUAWEI Mate Xs - Interstellair Blauw
    HUAWEIMate Xs - Interstellair Blauw
    8 inch|Blauw

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  • HUAWEI P40 lite - Crush Green
    HUAWEIP40 lite - Crush Green
    6,4 inch|Groen

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  • HUAWEI Nova 5T - Black
    HUAWEINova 5T - Black
    6,3 inch|Zwart

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  • HUAWEI Mate 20 X (5G) - Emerald Green
    HUAWEIMate 20 X (5G) - Emerald Green
    7,2 inch|Groen

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