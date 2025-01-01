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Nokia smartphone

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Laatste update van de test: 7 augustus 2026

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  • Nokia G42 5G (128 + 6 GB) - Zo grijs
    NokiaG42 5G (128 + 6 GB) - Zo grijs
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  • Nokia XR21 - Midnight Black
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  • Nokia X30 5G (256 + 8 GB) - Cloudy Blue
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  • Nokia X30 5G (128 + 6 GB) - Cloudy Blue
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  • Nokia G60 5G (128 + 4 GB) - Black
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  • Nokia G60 5G (128 + 6 GB) - Black
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  • Nokia G11 (32 + 3 GB) - Charcoal
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  • Nokia G50 (128 GB) - Deep Ocean
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  • Nokia G10 - Night
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  • Nokia G20 - Night
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  • Nokia X10 (64 GB) - Forest
    NokiaX10 (64 GB) - Forest
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  • Nokia X20 - Nordic Blue
    NokiaX20 - Nordic Blue
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  • Nokia 5.4 (64 GB) - Polar Night
    Nokia5.4 (64 GB) - Polar Night
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  • Nokia 2.4 - Dusk
    Nokia2.4 - Dusk
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  • Nokia 3.4 - Charcoal
    Nokia3.4 - Charcoal
    6,4 inch|Zwart

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