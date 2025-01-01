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POCO smartphone

Welke POCO smartphone komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van POCO smartphones en vergelijk de POCO smartphone met andere smartphones.
Laatste update van de test: 7 augustus 2026

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  • POCO X5 Pro 5G (256 + 8 GB) - Black
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  • POCO M5 (64 GB) - Black
    POCOM5 (64 GB) - Black
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  • POCO M5s (128 GB) - Blue
    POCOM5s (128 GB) - Blue
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  • POCO X4 Pro 5G (128 + 6 GB) - Laser Black
    POCOX4 Pro 5G (128 + 6 GB) - Laser Black
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