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Alcatel smartphone

Welke Alcatel smartphone komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Alcatel smartphones en vergelijk de Alcatel smartphone met andere smartphones.
Laatste update van de test: 7 augustus 2026

Keuzehulp

  • Alcatel 1S (2021) - Elegant Black
    Alcatel1S (2021) - Elegant Black
    6,5 inch|Zwart

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  • Alcatel 3L (2021) - Jewelry Black
    Alcatel3L (2021) - Jewelry Black
    6,5 inch|Zwart

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  • Alcatel 3L (2020) - Dark Chrome
    Alcatel3L (2020) - Dark Chrome
    6,2 inch|Zwart

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  • Alcatel 1B (2020) (16 GB) - Prime Black
    Alcatel1B (2020) (16 GB) - Prime Black
    5,5 inch|Zwart

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  • Alcatel 1S (2020) - Agate Green
    Alcatel1S (2020) - Agate Green
    6,2 inch|Groen

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