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Wiko smartphone

Welke Wiko smartphone komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Wiko smartphones en vergelijk de Wiko smartphone met andere smartphones.
Laatste update van de test: 7 augustus 2026

Keuzehulp

  • Wiko Power U20 - Navy Blue
    WikoPower U20 - Navy Blue
    6,8 inch|Blauw

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  • Wiko Power U10 - Mint
    WikoPower U10 - Mint
    6,8 inch|Groen

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  • Wiko Power U30 - Mint
    WikoPower U30 - Mint
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  • Afrader
    Wiko Y62 - Dark Blue
    WikoY62 - Dark Blue
    6,1 inch|Blauw

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  • Wiko View5 Plus - Aurora Blue
    WikoView5 Plus - Aurora Blue
    6,6 inch|Blauw

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  • Wiko View5 - Midnight Blue
    WikoView5 - Midnight Blue
    6,6 inch|Blauw

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  • Wiko Y81 - Deep Blue
    WikoY81 - Deep Blue
    6,2 inch|Blauw

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  • Wiko Y61 (16 + 1 GB) - Deep Grey
    WikoY61 (16 + 1 GB) - Deep Grey
    6 inch|Grijs

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  • Wiko View4 - Cosmic Blue
    WikoView4 - Cosmic Blue
    6,5 inch|Blauw

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