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Vivo smartphone

Welke vivo smartphone komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van vivo smartphones en vergelijk de vivo smartphone met andere smartphones.
Laatste update van de test: 7 augustus 2026

Keuzehulp

  • vivo Y76 5G - Midnight Space
    vivoY76 5G - Midnight Space
    6,6 inch|Zwart

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  • vivo Y21s - Pearl White
    vivoY21s - Pearl White
    6,5 inch|Wit

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  • vivo V21 5G - Sunset Dazzle
    vivoV21 5G - Sunset Dazzle
    6,4 inch|Multicolour

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  • vivo Y72 5G - Dream Glow
    vivoY72 5G - Dream Glow
    6,6 inch|Multicolour

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  • vivo X60 Pro - Midnight Black
    vivoX60 Pro - Midnight Black
    6,6 inch|Zwart

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  • vivo Y70 - Oxygen Blue
    vivoY70 - Oxygen Blue
    6,4 inch|Blauw

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  • vivo Y11s - Phantom Black
    vivoY11s - Phantom Black
    6,5 inch|Zwart

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